'Nadie va a parar el metro': Gustavo Bolívar tras declaraciones de Claudia López

Durante la mañana de este viernes, 20 de octubre, las declaraciones de la alcaldesa Claudia López han causado controversia en el espectro político, luego de que la mandataria asegurara que la continuidad del metro de Bogotá depende de las decisiones que se tomen en las próximas elecciones.



En diálogo con Blu Radio, aunque no mencionó nombres, la alcaldesa aseguró que "o defendemos el metro o escogen a quienes lo quieren parar".



(Le recomendamos leer: Claudia López dijo que de la elección del próximo alcalde depende continuidad del metro).



"Las decisiones que se toman en las urnas tienen consecuencias", complementó la mandataria.

Ante esto, Gustavo Bolívar aseguró en su cuenta de X que la alcaldesa estaba participando en política y que "está asustada y que necesita que gane Galán".



"Está desesperada. Hoy ha pasado por cuatro emisoras diciendo 'no voten por el que va a detener el metro'. Obviamente, yo no me siento aludido, porque yo no voy a detener el metro, pero lo hace con el afán de sembrar una matriz informática en que yo soy el candidato que quiere frenar el metro. Nunca he dicho eso", sentenció Bolívar.



(Le recomendamos leer: Carlos Fernando Galán ganaría en primera vuelta, según encuesta GAD3 para RCN).



El candidato por el Pacto Histórico sentenció que, de quedar electo, cumplirá con las obras que estén contratadas para el 1 de enero de 2024.



No obstante, recordó que el presidente Gustavo Petro está trabajando "angustiosamente por salvar a Bogotá de la peor obre de infraestructura de su historia".

La alcaldesa Claudia López, participando en política dice “no voten por el q va a parar el metro”. Nadie va a parar el metro. No se puede. Esta asustada y necesita q gane Galán porque sabe q llego a investigar las denuncias de corrupción que hay alrededor de ella y su esposa.

RT pic.twitter.com/kIpBEkeVy3 — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) October 20, 2023

Bolívar también lanzó duros señalamientos en contra de la alcaldesa Claudia López, tras asegurar que "está asustada y que necesita que gane Galán porque sabe que llego a investigar las denuncias de corrupción que hay alrededor de ella y su esposa".

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Lea más noticias...