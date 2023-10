Gustavo Bolívar: 'Pido respeto, no me relacionen más con la 'primera línea''

Sobre las 7:55 p.m., Gustavo Bolívar, candidato a la Alcaldía de Bogotá por el Pacto Histórico, llegó a la sede de la Casa Editorial EL TIEMPO para participar de El Debate Definitivo de EL TIEMPO y Citytv.



(EN VIVO: El Debate Defintivo: candidatos plantean sus propuestas en seguridad).

En su primera intervención, el candidato Gustavo Bolívar fue interrogado sobre la relación que tendría su administración con la 'primera línea'. El exsenador, visiblemente molesto, manifestó: "Pido respeto, no me relacionen más con la 'primera línea'".

Bolívar, molesto por pregunta de Primera Línea

Foto: César Melgarejo/ El Tiempo

"Lo único que hice fue comprar unos casos y unas gafas para que no les sacaran los ojos a nuestra juventud que está siendo estigmatizada como terrorista", dijo Bolívar, en el inicio de El Debate Final.

🔴 #ElDebateDefintivo | Gustavo Bolívar responde sobre la 'Primera línea' en el debate por la Alcaldía.➡️https://t.co/vpp1aQYJu9 pic.twitter.com/HNa9nLGI08 — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) October 25, 2023

Luego, buscando orientar su respuesta hacia la solución que tendría para la inseguridad en Bogotá, Bolívar expresó: "Voy a atacar las causas de la inseguridad en Bogotá"."Me propongo en los primeros 100 días atacar el hambre de esta ciudad y el desempleo", enfatizó.

'Soy candidato del Gobierno': Bolívar

Luego, Bolívar afirmó que lo importante era hablar de los orígenes de la inseguridad y sus propuestas para mejorar en ese sentido.



En cuando a la seguridad, el candidato dijo que sus propuestas giran en torno a la educación bilingüe en todos los colegios públicos, la implementación de 2.000 policías más para la ciudad cada año y la construcción de 60 CAI más.

Foto: Cesar Melgarejo / EL TIEMPO

Respecto a la frase del presidente Petro sobre “pagar un millón de pesos para no matar”, Bolívar explicó que sus contrincantes mentían porque “lo que dice el decreto del Presidente es que hay tres condiciones para recibir el millón de pesos: que estén estudiando, que no tengan antecedentes ni órdenes de arresto vigentes y que hagan trabajo social”. En ese sentido, aclaró que dentro de sus propuesta no está incluida una para no judicializar a “los jóvenes que cometan actos vandálicos”.



En el debate, Bolívar reconoció que es "el candidato del Gobierno porque pertenezco al mismo partido y jamás me desmarcaría de Gustavo Petro".



No obstante, agregó: "Soy candidato del Gobierno, pero él no está haciendo campaña por mí”.



