La conversación en torno a la participación de integrantes de la primera línea en actos vandálicos en Bogotá se retomó esta semana tras los ataques violentos a un CAI de la Policía ubicado en el barrio La Gaitana de la localidad de Suba.



En dicho escenario, encapuchados prendieron fuego contra el Centro de Atención Inmediata lanzando bombas incendiarias contra uniformados del antiguo Esmad que hacían presencia en el lugar en donde se adelantaba un homenaje por la muerte de Javier Ordóñez.

Sin embargo, el tema llegó hasta uno de los debates que se adelantan por la Alcaldía de Bogotá, luego de que el general (r) Jorge Luis Vargas afirmara que "era demasiado sospechoso que el candidato de la Casa de Nariño no haya respondido por qué la Primera Línea está atacando de nuevo y está atacando policías con terrorismo urbano".

Alrededor de 10 encapuchados lanzaron 18 bombas molotov. Foto: Tomada de redes sociales.

Fue entonces cuando el candidato por el Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, aprovechó uno de sus espacios dentro del debate de este martes en la Universidad de Los Andes para hablar de los hechos que ocurrieron el fin de semana.



Según Bolívar, él no se manifestó respecto a la situación que se vivió en el CAI de La Gaitana porque no se sintió "aludido" y que no podría defender algo que estaban haciendo unos "vándalos".



"¿Cómo voy a salir a defenderme de algo que están haciendo unos vándalos allá? Aprésenlos, yo no soy la justicia ni soy un juez", comentó Bolívar en medio de su intervención.



Sin embargo, el candidato después aseguró que se debe hacer una investigación de los hechos y lanzó una acusación contra policías.



"Yo no sé si son de primera línea. Aquí tenemos que acudir al debido proceso. Primero hacer una investigación a ver quiénes fueron los encapuchados. De pronto son los mismos policías. Yo qué voy a saber", aseguró Bolívar en el debate.



Usuarios en redes sociales rechazaron los comentarios del candidato, al tener en cuenta que si Gustavo Bolívar llega a ganar las elecciones por la Alcaldía de Bogotá se convertiría en el jefe inmediato de la Policía Metropolitana.

"De pronto son los mismos policías", 👇 quemando a sus propios compañeros, dice Gustavo Bolívar! No, señor, no son ellos. Es sólo el reflejo de su nivel decadente, y de su odio por el bienestar de Bogotá.



Bogotanos, ya es hora de rechazarlo de manera decidida.#NoVotoBolívar pic.twitter.com/FjmrOZH95x — Andres Melo (@andresmelocou) September 12, 2023

Dentro del debate, Bolívar también aseguró que era falso que él hubiera financiado la Primera Línea.



“Yo nunca he financiado la Primera Línea, eso es una mentira. Compré, con dinero de 4.800 personas que participaron en la Vaki, unos cascos y unas gafas a unos jóvenes que estaban masacrando. ¿Qué si hay vándalos ahí? Sí los hay, ¿qué se infiltraron las guerrillas? También pasó”, concluyó el candidato.

JUAN PABLO CONTRERAS RÍOS

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

