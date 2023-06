Aunque Gustavo Bolívar sonaba como una de las principales cartas del Pacto Histórico para pelear por la alcaldía de Bogotá en las elecciones que se llevarán a cabo en el próximo mes de octubre, el exsenador declinó esta posibilidad.

En entrevista con Caracol Radio, Bolívar señaló que no se lanzará debido a que no tiene ánimo para una candidatura y se encuentra inhabilitado. No obstante, dejó alguna posibilidad abierta y entregará una decisión final el próximo viernes.

Bolívar, quien pasa sus días entre Miami, en Estados Unidos, y Colombia tras salir del Congreso, es una de las personas cercanas al presidente Gustavo Petro. El escritor también está concentrado en proyecto audiovisuales con varias compañías.

De acuerdo con Bolívar, en este momento no tiene entusiasmo por entrar en una contienda electoral, pero su apuesta es ayudar a Petro desde otros escenarios. “Quisiera ir a los territorios a conocer cómo se siente la gente”, dijo.



Agregó que se encuentra inhabilitado para ejercer cargos públicos, razón por lo que no ve posible ejercer un cargo de tal magnitud en este momento.



