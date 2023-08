En las elecciones regionales del próximo 29 de octubre los colombianos elegirán a los que serán los nuevos alcaldes, gobernadores, concejales, entre otras figuras regionales.



Una de las contiendas más mediática es la de Bogotá, con nueve candidatos que buscan suceder a Claudia López. En este duelo electoral están Juan Daniel Oviedo, Carlos Galán, Rodrigo Lara, Jorge Luis Vargas, Diego Molano, Jorge Robledo, Nicolás Ramos, Rafael Alonso Quintero y Gustavo Bolívar. Este último con declaraciones que han llamado la atención de la ciudadanía, pues señaló que donaría su salario si es elegido alcalde.



¿Quiénes son los candidatos a la Alcaldía de Bogotá 2023 menos conocidos?

En medio de un debate político organizado por la Revista Semana, los aspirantes hablaron de los principales planes que tienen para la capital del país si llegan a ser elegidos.



Algunos de los temas fundamentales fueron la seguridad y educación, así como la movilidad de la ciudad. Sin embrago, en medio de las discusiones también hubo espacio para que los candidatos comentaran algunos planes que causaron polémica.

Gustavo Bolívar. Foto: Archivo EL TIEMPO

Este es el caso del antes senador, Gustavo Bolívar, quien en medio del acalorado debate dijo que si llega a ser elegido va a donar su salario como alcalde de la capital del país.



"Lo que sí les puedo decir es que el sueldo también lo voy a donar", afirmó el candidato del Pacto.



También, aprovechó para hacer énfasis en que este salario que recibiría si llega a ganar la contienda, no haría una diferencia en sus ingresos.



Señaló que su capital es gracias a las regalías de derecho de autor y las producciones audiovisuales en las que ha colaborado.



Cabe resaltar que Bolívar es escritor y guionista de reconocidas novelas adaptadas a la televisión.

El sueldo ni de congresista ni de alcalde a mi me hace una diferencia grande en los ingresos FACEBOOK

TWITTER

Las declaraciones que el candidato del Pacto dijo durante el debate fueron motivo de crítica por algunos.



Uno de los que se refirió a dichas declaraciones fue Daniel Briceño, candidato al Concejo de Bogotá por el Centro Democrático , quien dijo en su cuenta de Twitter: "En 2018 cuando lo eligieron senador prometió renunciar a su salario y no cumplió. Hoy vuelve con la misma mentira".

Gustavo Bolívar promete que va a a donar todo su salario como alcalde de Bogotá si lo llegan a elegir.



En 2018 cuando lo eligieron senador prometió renunciar a su salario y no cumplió.



Hoy vuelve con la misma mentira.#YoVotoPor pic.twitter.com/BnZnYxn3MO — Daniel F. Briceño (@Danielbricen) August 14, 2023

'Candidatos son obligados a pagar extorsión para hacer política': gobernador de Sucre



A su vez, Bolívar afirmó: "Nunca, y lo pueden revisar, yo creo que ya me han esculcado, en la vida he hecho un contrato con el Estado, ni a través de testaferros, y nunca he tenido una sola persona en el Estado robando para mi. Ese es mi orgullo grande, de decirle a los colombianos que uno puede transformas su pobreza, como hice yo, en riqueza, sin meterse en el narcotráfico ni en la corrupción.

LAURA MARÍA AVENDAÑO LADINO

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

