El candidato a la Alcaldía de Bogotá, Gustavo Bolívar, se unió a la marcha que se realiza este miércoles 27 de septiembre en la capital en apoyo al gobierno del presidente Gustavo Petro. Las movilizaciones han transcurrido de manera tranquila y ha sido multitudinaria.



El candidato, durante la marcha, fue cuestionado por periodistas sobre si su presencia en la manifestación podría condicionar las próximas elecciones. “Aquí como me ven, no tengo ningún instintivo. Vengo como ciudadano a apoyar las reformas por las que luché desde el Congreso, por las que sigo creyendo”.

Bolívar insistió que les pidió a sus adeptos que no usaran ningún instintivo de campaña.

Avanza la concentración en la plaza de Bolívar de Bogotá Foto: Milton Díaz / El Tiempo

En diálogo con EL TIEMPO, Bolívar manifestó que como ciudadano tiene el derecho y deber de apoyar las reformas sociales. "En lo que respecta a nosotros, esta marcha que es la más grande que se ha hecho, está desprovista de política", añadió.



El exsenador marchó acompañado de la exministra de Salud, Carolina Corcho, y añadió que ha visto una que otra cachucha alusiva a su campaña, pero que desde su equipo de trabajo nadie tiene elementos sobre su candidatura.

El candidato a la alcaldía de Bogotá participó de las marchas convocadas por el Gobierno del presidente Gustavo Petro y hablo sobre las controversias que hay acerca de estas movilizaciones.



De hecho, la Procuraduría General de la Nación alertó su preocupación de que las marchas "por la vida", promovidas por el propio presidente Gustavo Petro, fueran un escenario usado con fines políticos.



Incluso, la procuradora Margarita Cabello manifestó en Cali que “organizaciones políticas, candidatos, ciudadanos han manifestado su preocupación frente a la posibilidad de instrumentalización de las marchas convocadas, por parte de algunas candidaturas”.

Por su parte, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, negó que desde el Gobierno se esté usando algún tipo de coacción para garantizar la presencia de personas en las marchas.



Gustavo Bolívar, del Pacto Histórico, se mide en las elecciones del próximo 29 de octubre contra Jorge Enrique Robledo, Diego Molano, Jorge Luis Vargas, Carlos Fernando Galán, Juan Daniel Oviedo, Rodrigo Lara, Rafael Quintero y Nicolás Ramos.



