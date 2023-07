Gustavo Bolívar será el candidato del Pacto Histórico y anunció que inscribirá su candidatura a la Alcaldía de Bogotá entre el viernes y sábado. En la rueda de prensa de la coalición, que tuvo lugar en la torre empresarial Parque Central Bavaria, ubicado en el Centro Internacional, en la calle 28 # 13ª-24, Bolívar estuvo acompañado de los antes precandidatos, Heidy Sanchéz y Carlos Carrillo.



Gustavo Bolívar es el candidato del Pacto Histórico a la Alcaldía de Bogotá Foto: Milton Díaz. EL TIEMPO

En su discurso, Bolívar dijo que como fue una candidatura decidida a última hora, ha estudiado los programas de gobierno de sus compañeros Carillo y Sánchez para, junto con un equipo de expertos, "presentare a la gente el mejor programa que se llama 'Un pacto por el futuro de Bogotá'". Además se resaltó el trabajo que ha hecho con Carolina Corcho, exministra de Salud, quien ha sido parte de la agenda programática del Pacto Histórico.



El exsenador también se refirió a algunos de los temas más relevantes para los bogotanos como la inseguridad, el desarrollo económico, la educación y, por supuesto, la movilidad, específicamente se pronunció sobre el metro de Bogotá.



Gustavo Bolívar también le dejó un mensaje al Congreso en el anuncio de su candidatura: "Nosotros desde Bogotá podemos hacer las reformas políticas que está proponiendo el presidente Gustavo Petro e instalar propuestas sin que tenga que pasar primero el proyecto de ley en Congreso".



Frente a la contienda electoral dijo que "en segunda vuelta la cosa será apretada" entre tres candidatos en los que se podría dar un empate técnico. Sin embargo, dentro de los que mencionó (Oviedo, Lara y Galán) no se incluyó, por lo que dijo que el trabajo estará en socializar su programa de gobierno que se conocerá el próximo sábado.

Las propuestas de Bolívar en seguridad y educación

Frente a este tema que aqueja a los ciudadanos por los recientes hechos que han conmocionado a Bogotá, el candidato del Pacto Histórico dijo que los problemas de seguridad parten de las carencias alimentarias, por eso, una de sus apuestas en ese sentido es mejorar el Programa de Alimentación Escolar, así como la educación.



"El PAE, que hoy alimenta a los niños de Bogotá 180 días, se extenderá a los 365 días del año", expresó y agregó que esto se gestionaría a partir de las Juntas de Acción Comunal de la ciudad.



Señaló que otra de las metas será que todos los colegios sean bilingües para 2027 y que, para 2038, el ideal sería entregar la primera generación que sepa un segundo idioma. Además, habló de implementar y mejorar la educación informática en los colegios. Sus propuestas dice que son de fondo porque, afirmó, "nadie que tenga una profesión y un segundo idioma sale a matar a otra persona".



Finalmente, mencionó que se ha reunido con el Director General de la Policía para construir un plan de choque contra la inseguridad en la capital del país. También aseguró que dentro de sus planes está tener un grupo de la Policía pendiente de los niños en las 400 escuelas, incorporando a 2.000 policías en retiro que se encarguen de esta labor.

Movilidad y metro de Bogotá

El candidato a la Alcaldía expresó que aunque apoyará la construcción del Metro de Bogotá, hasta el 30 de diciembre de este año seguirá buscando que el tramo de la primera linea del metro que va por la avenida Caracas sea subteráneo. Sin embargo, dijo que de no conseguirlo, continuaría con el proyecto que ya está en marcha. "La ciudad tiene una densificación complicada y por eso vamos a ubicar a la gente alrededor de las estaciones del nuevo metro", expresó.



A pesar de su apoyo al metro, Bolívar aseguró que este "no va a solucionar el problema de movilidad que tiene la ciudad". Por eso, su propuesta es aliviar el tráfico en horas pico conciliando con universidades y empleadores para tener horarios diferenciales entre trabajadores y estudiantes.



Con respecto al Corredor Verde de la Séptima, Bolívar afirmó que ninguno de los candidatos está de acuerdo con este proyecto, dijo que "ojalá no lo dejen contratado" y agregó que, de ganar, en su administración "no se hará ni un centímetro más de buses, salvo los contratos que ya están andando", sobre todo porque, expresó, Bogotá necesita transitar hacia el transporte de energías limpias.

Desarrollo económico, salud y cuidado

En materia de cuidado, Gustavo Bolívar afirmó que continuaría con lo propuesto por la alcaldesa Claudia López, con las manzanas del cuidado. Sin embargo, dijo que "lo llevaríamos más allá. Vamos a dar subsidios para madres cabeza de hogar desempleadas hasta el estrato cuatro". Aclaro, sin embargo, que no será un subsidio generalizado porque no hay recursos para ello.



El candidato del Pacto indicó que buscará reorganizar la ciudad prestando servicios cerca de los lugares donde viven las personas. Esto lo mencionó después de mencionar algunos hallazgos en el planteamiento de su programa: "Los servicios de salud están concentrados en un 85 % en el centro de la ciudad". Finalmente mencionó que volverían los 1.200 equipos de salud preventiva a visitar puerta a puerta a los habitantes de Bogotá.

