Gustavo Arango, un nómada de las cuadras de Bogotá

El hogar El Camino es un sitio amplio en el que se albergan decenas de personas que antes no tenían adónde ir. Tiene comedor, computadores y jardines. Quienes se resguardan allí reciben atención sicológica integral, comida, techo y educación.



Es administrado por la Secretaría de Integración Social, mediante la Subdirección para la Adultez. Los funcionarios me dijeron que iban a presentarme a algunos exhabitantes de calle que se habían graduado de bachillerato, que estaban en proceso de rehabilitación y que eran “buenos para hablar”.

Uno de ellos era Gustavo Alexander Arango, un hombre moreno, de rasgos duros y profundos que, efectivamente, es muy buen conversador. Se graduó junto con otros compañeros de bachillerato el jueves 20 de noviembre, un día antes de vernos. A la ceremonia asistieron su mamá, sus hermanos y otros miembros de su familia.



Gustavo pasó 35 años en la calle, por lo cual sus relaciones familiares se vieron afectadas. Al contrario de lo que le sucede a otros habitantes de calle, él no se alejó por completo de su esposa y sus hijos. Sin embargo, sí admite que se desaparecía por temporadas. “La cuestión es que yo me olvidaba de ellos”, me cuenta Gustavo, refiriéndose a sus hijos.



Tiene tres, una mujer de 26 años y dos hombres de 23 y 21 años. Su hija mayor ya está casada y es profesional, al igual que el esposo. Sus otros dos hijos hicieron la misma carrera: Licenciatura en Educación Física. “Pienso que hice algo bien, porque cuando ellos eran pequeñitos me preguntaban que por qué me iba y yo les decía la verdad, que tenía un problema. Les advertía que no debían tocar nada que tuviera que ver con el vicio”, dice Gustavo, entre alegre y triste, mirando de fijo con los ojos duros.



Cuenta que fue un nómada de la calle. Viajó por todo el país, pedía aventón en unos tramos y en otros simplemente caminaba. Una vez estuvo en Cali. Tenía ánimo de recuperarse. Cuenta que tenía plata en los bolsillos, que iba caminando por una esquina cualquiera y que, a la vuelta, se encontró de frente con una ‘olla’ de droga. No pudo aguantarse las ganas de consumir. Habló con un jíbaro que lo invitó a drogarse con él. Y así tiene muchas historias de intentos de rehabilitación fallidos que relata con desparpajo, sin inmutarse.



Ahora, todo es diferente. “Antes no estaba enfocado en lo que realmente quería. Para dejar este cuento uno tiene que tomar una decisión personal”, dice con cierta sabiduría que forjó en largas jornadas deambulando por las calles del Bronx y de otras ‘ollas’ de Bogotá y del país.



Ahora solo camina por los pasillos de lo que el Distrito denomina como una ‘Comunidad de Vida’. Allí le dieron apoyo, atención y educación. “Me acuerdo que un profesor de matemáticas que se llama Édgar tocó el piano durante el grado. Ese man es bacano, porque sabe muchas cosas”, dice Gustavo. Después de terminar este proceso, que dura entre nueve y once meses, Gustavo dice que quiere trabajar vendiendo mercancía como ropa o accesorios. Dice que no quiere molestar a su familia y que prefiere vivir solo para valerse por sus propios medios.

SEBASTIÁN RAMÍREZ

ESCUELA DE PERIODISMO MULTIMEDIA EL TIEMPO