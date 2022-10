Los fanáticos del rock ya cuentan las horas para ver en vivo a una de las bandas más populares de la historia en Bogotá. Por tal motivo, la Secretaría Distrital de Movilidad autorizó cierres viales en los alrededores del estadio Nemesio Camacho El Campín.



Desde el domingo en la noche ya se presentan filas y personas acampando en los alrededores del escenario deportivo.Los aficionados, que visten chaquetas de cuero y camisetas alusivas a la banda se han abastecido de ollas en las que preparan los alimentos, mientras comparten sus anécdotas al ritmo de los éxitos de la agrupación estadounidense.

Axl Rose, Slash y Duff McKagan serán los tres artistas de la formación original que brindarán clásicos como Welcome To The Jungle, Sweet Child O’ Mine y Knocking on Heaven Door; estas dos últimas son de las más esperadas por el público bogotano luego de no ser interpretadas en su concierto de noviembre de 1992, que fue interrumpido por la lluvia y algunos problemas logísticos.



Este evento hace parte de la gira ‘South American Tour 2022’ y contará con los Aterciopelados como teloneros de sus dos fechas.

Cierres entre calles 53B y 57A

Se verán afectadas las dos calzadas de la calle 53B Bis entre la carrera 28 y la avenida NQS, como también en sus senderos peatonales y en la calle 57A entre la NQS y el acceso al parqueadero norte. Estos puntos estarán cerrados hasta la 1 p. m. del jueves.

Los siguientes cierres viales estarán programados hasta la madrugada del jueves, donde el organizador del concierto deberá implementar un carril de acceso y salida controlado para los residentes de estos sectores de la ciudad.



Habrá cierre total de las dos calzadas de la transversal 28 entre la carrera 28 y la calle 57, al igual que entre las calles 53B Bis y la 53B.



También existirá un cierre parcial del sendero peatonal oriental de la NQS entre calles 53B Bis y 57A. El organizador deberá garantizar el paso de los peatones que no vayan a ingresar a la actividad.

Cierres de la avenida NQS



Estos cierres serán desde las 10 a. m. de ayer (lunes) hasta las 2 a. m. del jueves y estarán en el carril oriental de la calzada oriental de la NQS entre calles 53B y 57A. Hacia este carril serán canalizados los ciclistas que transiten por el sector los días del concierto.

Desvíos sentido sur-norte

Los usuarios que transitan en sentido sur-norte por la avenida NQS y toman la calle 53B Bis al oriente y la carrera 24 al norte deberán continuar al norte por la NQS, diagonal 61C al oriente y carrera 24 al norte, por donde se empalmarán con su recorrido habitual (ver gráfico).



Al igual que los que toman la calle 57 al oriente. Estos deberán continuar al norte por la NQS, diagonal 61C al oriente, transversal 25 al sur y calle 57 al oriente.



Finalmente, quienes vayan por la 53B podrán tomar la calle 51 al oriente, carrera 27 al norte, calle 53 al oriente y/o calle 53B al oriente, por donde seguirán normalmente con su camino.

Desvíos sentido norte-sur

Las personas que transitan en sentido norte-sur por la carrera 24 o transversal 28 y desean tomar la calle 53 al occidente deberán seguir por la transversal 25 al sur, diagonal 53C al oriente, la carrera 24 al sur y la calle 53 al occidente.



Igualmente, quienes transitan en sentido oriente -occidente por la calle 57 y normalmente toman la transversal 28, ahora deben girar por la carrera 21 al sur y luego seguir por la calle 53 al occidente.

Tenga en cuenta si va al concierto

Las autoridades viales de la ciudad recomiendan a los aficionados llegar al concierto en transporte público, ya que no están autorizadas las paradas de vehículos sobre la avenida NQS frente al estadio.



Además, las zonas de ascenso y descenso de pasajeros del SITP continuarán en la operación habitual del sistema.



Seguir las indicaciones de la Policía de Tránsito, personal encargado de la organización y de la Secretaría de Movilidad en las vías afectadas, con el fin de minimizar el impacto de la actividad.



Datos claves:

– La apertura de puertas para el concierto es a las 4 de la tarde

– No habrá servicio en los parqueaderos del estadio.

– Evite asistir con elementos como cigarrillos, termos, alimentos, bebidas, correas con chapa, cámaras, sombrillas y otros objetos.

El último concierto de Daddy Yankee en Bogotá

Mañana se cumple el último de los tres conciertos que tendrá en Bogotá el reguetonero Daddy Yankee en su gira de despedida ‘La última Vuelta World Tour’. El puertorriqueño se presentó el sábado y domingo pasados en el coliseo Live de la calle 80 (kilómetro 105 vía Siberia).



Esta es una de las salidas de Bogotá por el occidente que a mediados de agosto pasado fue objeto de una aguda polémica por el monumental trancón que se formó durante la inauguración de ese escenario de eventos y que tuvo artistas como Marc Anthony y Christian Nodal. En esa ocasión confluyeron en el corredor la inauguración del coliseo y la operación éxodo de un puente festivo.



Tras esa situación, las autoridades de movilidad del Distrito, Cundinamarca y municipio de Cota ordenaron un dispositivo del tráfico y aumento de policías (cerca de 100 unidades) para garantizar la circulación de carros por el corredor vial y hacia los tres parqueaderos habilitados para los asistentes. Además se aumentaron los cupos de parqueo (más de 2.200) y se dispuso de grúas para la inmovilización de carros mal parqueados. El plan funcionó y se ha seguido aplicando.



Para el concierto de este miércoles, las puertas del coliseo Live se abrirán a las 6 p. m. y está previsto que el portorriqueño se presente desde las 9:45 de la noche. No es obligatorio el uso del tapabocas, como se había señalado inicialmente para las presentaciones de Daddy Yankee en Colombia.



Los precios de la boletería van desde los 162.000 pesos, más servicio, hasta los 820.000 más servicio. Los palcos son tres y van desde los 9’150.000 más servicio, hasta los 13’000.000 más servicio. En los dos primeros conciertos del portorriqueño, según los organizadores, asistieron cerca de 15.000 personas que disfrutaron de sus interpretaciones, como Despacito, Gasolina, Si supieras y Bombón.

REDACCIÓN BOGOTÁ