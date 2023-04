No es la primera vez que un grupo de hombres armados, con pasamontañas, que se movilizan en camionetas o carros de alta gama y con prendas muy similares a las que usan miembros de la Policía Nacional o el Ejército fijan como objetivo casas del sector de Guaymaral, en Bogotá, para ingresar de forma violenta, amedrentar a las víctimas y buscar altas sumas de dinero, como si hubieran hecho una labor previa de inteligencia.



Hechos recientes ya están siendo investigados por la Unidad de Hurtos de la Fiscalía General de la Nación, pues hay extrañas coincidencias que están siendo examinadas milimétricamente. El último caso ocurrió el miércoles 12 de abril, a eso de las 8 de la noche, en una casa de familia de un conjunto residencial ubicado en la avenida Guaymaral.

Todo marchaba de forma normal cuando uno de los cinco residentes de la vivienda escuchó ruidos en el primer piso. Al bajar a ver qué pasaba lo primero que vio fue a una mujer que iba subiendo por las escaleras con un arma en sus manos y apuntándole a la cabeza.



Pronto la familia se dio cuenta de que no actuaba sola, la acompañaban al menos siete hombres más que vestían de negro, dos de ellos con prendas muy similares a las que usan miembros de la Policía o el Ejército. En ese momento comenzaron a amedrentarlos, no sin antes desactivar todas las alarmas y las cámaras de video para asegurarse de no dejar el más mínimo rastro de su presencia.

En este sector de Guaymaral ocurrió el robo. Foto: Angy Tellez/City TV

Querían que dijéramos dónde estaba la caja fuerte o nos mataban, y nos ponían las armas en la cabeza FACEBOOK

“Querían que dijéramos dónde estaba la caja fuerte o nos mataban, y nos ponían las armas en la cabeza”. No se midieron nunca. No solo golpearon con violencia a los padres de familia, sino que también lo hicieron con dos niños, de 6 y 10 años. “Los amenazaban, les jalaban el pelo. Fue traumático. Cuando le pegaban a nuestro hijo dijimos: nos van a matar”.



Los ladrones preguntaban una y otra vez dónde estaban el dinero, las armas, las joyas. “Imagínese. Nosotros no teníamos nada de eso. Nos tuvieron sometidos durante una hora”. En ese lapso patearon a la familia, les pegaban en la cabeza con la cacha de los revólveres y fue peor cuando encontraron una alta suma de dinero. “Como estábamos bloqueados no sabíamos ni qué decirles y cuando encontraron la plata se envenenaron y nos amenazaron de muerte. Le pusieron un cuchillo en el cuello a mi esposo y lo alcanzaron a cortar y a mí me fracturaron una costilla”.

Hay que decir que la familia estuvo amordazada y amarrada todo ese tiempo. “Del miedo no abríamos los ojos, pero notamos que su acento era colombiano y que tenían botas y prendas como de policía o militares”. Se llevaron dinero que ni siquiera era de la familia, joyas y tecnología. No es la primera vez que esta familia es víctima de estas bandas. Hace un años su casa fue robada, pero en esa ocasión no estaban en la vivienda. “En dos años al menos unas ocho casas han sido robadas y con el mismo modus operandi”.

¿Coincidencias?

Este diario ya había denunciado un robo muy similar en Guaymaral, exactamente en el kilómetro 16, en la finca Machuma, que limita con Karimagu, el viernes 30 de septiembre de 2022, a eso de las 8 de la noche. Afectó a dos viviendas del sector y a los usuarios de un vehículo. Las víctimas dijeron que la banda se llevó computadores, un televisor, un arma de fuego, dinero en efectivo y joyas. La forma de operar de los criminales fue absolutamente milimétrica y también intimidaron a los residentes con armas de fuego.



Su apariencia también llamó mucho la atención de las víctimas. Eran al menos seis hombres vestidos de negro, con pasamontañas y botas estilo militar. Los delincuentes, de acento capitalino, arribaron al lugar de los hechos en dos camionetas. También se notaba que estaban muy bien organizados y que había una cabeza al mando de la operación.

Miembros de la banda. Foto: Archivo particular

El experto en seguridad de la Universidad Central Andrés Nieto explicó que el delito de hurto de viviendas es estratégicamente planeado. “Hay bandas especializadas que cumplen hasta cinco fases previas antes de dar el golpe final”. Agregó que primero suelen hacer un diario de campo para saber cuál es el contexto que rodea las viviendas objetivos. “Estamos hablando de cámaras de vigilancia, puntos ciegos, entradas, salidas, si están electrificadas las celdas, si hay vigilancia privada, cuáles son los vecinos y los tiempos en los que hay menor o mayor tránsito”.



Según el experto, luego identifican cuáles son los perfiles a los que hay que distraer para poder ingresar, como los vigilantes. También ubican personal del servicio, niños o incluso adultos mayores a quienes puedan engañar. “Luego hacen acercamientos, llamadas, ubican electrodomésticos, joyas o incluso usan drones para ver qué elementos de valor hay a la vista”.



Finalmente, la banda da el último golpe, que incluye a personas expertas en violar cerraduras, quitar elementos empotrados y, muy importante, el transporte. “Hay bandas que se disfrazan de empresas de mudanzas para pasar desapercibidas. Los vehículos de alta gama siguen siendo los predilectos para llevarse joyas y dinero”. Según cifras de la Secretaría de Seguridad, de enero a febrero de 2023 se han registrado en la capital 1.002 casos de hurto a residencias.

CAROL MALAVER

SUBEDITORA DE BOGOTÁ

