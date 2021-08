Damnificados de Guayabetal salvan lo que pueden de sus casas

Lo que no se llevó el río, se lo tratan de llevar los damnificados de la tragedia en Guayabetal, el municipio del suroriente de Cundinamarca que volvió a quedar en jaque después de que una creciente del río Negro, en la madrugada del martes, hiciera ceder el terreno en el cual se asentaba el barrio Las Perdices.

Emergencia en Guayabetal, Cundinamarca. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO

Este miércoles, los 176 damnificados, que tuvieron que evacuar las viviendas que quedaron en el borde del precipicio al río, amanecieron en cuatro albergues y casas de amigos y vecinos. Lo primero que hicieron muchos de ellos fue volver al barrio y esperar que los organismos de emergencias les permitieran ingresar a sus casas para rescatar sus pertenencias.



“Mi vivienda está al fondo y está algo estable, pero nos hicieron evacuar. Hay familias que pudieron sacar sus cosas, pero la nuestra no pudo sacar nada. Fue un susto terrible, tocó salir con los niños y pasar la noche en ‘el entablado’”, contó Lucía, miembro de una familia de 12 integrantes.



La suya es una de las 69 familias afectadas por el deslizamiento que, aunque no dejó víctimas fatales, si causó pérdidas materiales.

Emergencia en Guayabetal, Cundinamarca. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO



“Vamos a instalar unos radares para verificar movimientos en la zona y seguir ayudando a las personas que tienen elementos en sus casas”, explicó el Capitán Álvaro Farfán, delegado de Bomberos de Cundinamarca, en la mañana.



Y en la tarde llegó el momento. Cuando los organismos de emergencia dieron luz verde para ingresar a las viviendas, los vecinos entraron a rescatar lo que se pudiera. Salieron con colchones, electrodomésticos, ollas y todo lo que hacía parte de su patrimonio. Otros, incluso, desmontaron puertas, ventanas y cualquier estructura que quizá, pueda serles de utilidad para comenzar de nuevo.



El Bombero Yuber Bustos hizo varios viajes para llevarse al hombro las parte de la casa prefabricada que estaba construyendo con ilusión.

En medio del revoloteo, Delcy miraba con resignación el desastre. “No he recibido ninguna ayuda, absolutamente nada”, denunció la mujer. Hoy, la casa que habitó en los últimos 12 años está al borde del colapso.



Aunque la alcaldesa del municipio, Sonia Moreno, había asegurado aen la mañana que ya se estaban disponiendo ayudas alimentarias, de elementos de primera necesidad y de atención psicosocial, fueron varios los ciudadanos que le dijeron a EL TIEMPO y a CITY TV que no habían recibido apoyos aún.



El último censo de afectaciones confirmaba que una vivienda había tenido pérdida total y que otras seis permanecían en riesgo.



Por ahora, las autoridades avanzarán en el levatamiento de información de riesgo para determinar cómo proceder. Mientras tanto, se pondrá a disposición un hospital de campaña con capacidad para ocho personas.

Emergencia en Guayabetal, Cundinamarca. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO



La vía al Llano



La afectación no solo es dentro del municipio. La vía al Llano, en el kilómetro 58 y otros puntos, resultó afectada por deslizamientos, dificultando la comunicación entre Bogotá y Villavicencio. Aunque Coviandina reportó trabajos de mantenimiento en la carretera, aseguró que era “complicado” referirse a un plan específico para los próximos días. “Todo depende de las condiciones climáticas y de seguridad que se puedan presentar en los diferentes puntos considerados como críticos”, indicó, pero hizo una salvedad, “el riesgo continúa, pero mientras existan condiciones climáticas y de seguridad, se podrá viajar aunque se recomienda hacerlo durante el día”.

¿Cómo ayudar?

Si usted quiere apoyar a los damnificados de Guayabetal, sepa que la Gobernación de Cundinamarca activó una campaña de solidaridad.



¿Cuándo?: Este 19 y 20 de agosto entre 8 a.m. 4 p.m.

¿Dónde?: En la calle 26 #51-53 (Plaza de la Paz, Gobernación de Cundinamarca)

¿Qué puede hacer?: Donar insumos como pañales, ropa, leche de fórmula y alimentos no perecederos.



Adicionalmente, la Cruz Roja también está conduciendo ayudas humanitarias. Usted puede apoyar con donaciones en dinero o en especie. El aporte se puede hacer como una consignación en la Cuenta Corriente Banco de Bogotá No. 078381860 a nombre de la Cruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca y Bogotá, NIT 860.070.301-1. También puede hacerlo a través de https://donar.cruzrojabogota.org.co/humanitaria/. En ese mismo link puede encontrar otros canales de apoyo.

*Con reportería de Edixon Ruiz, periodista de City Tv y de César Melgarejo, reportero gráfico de EL TIEMPO.