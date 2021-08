200 damnificados y 50 familias afectadas en Guayabetal

Los residentes de Guayabetal (Cundinamarca), unas 200 personas, que durmieron en un entablado y albergues temporales aún no han podido recuperar sus pertenencias, sus casas se podrían venir abajo en cualquier momento.

“Mi vivienda no se ve en mucho riesgo, pero igual no nos dejan entrar. Hasta el momento no hemos recibido ningún tipo de ayuda. Mi esposo pasó la noche ahí para cuidar nuestras cosas” dijo una residente del barrio Perdices.

Contó que los ruidos que se sintieron con la crecida del río fueron los que los hicieron salir despavoridos de las casas aledañas al río. Todas las unidades de atención de emergencias se encuentran en el lugar.



