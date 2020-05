Reactivación de guarderías caninas en Cundinamarca y otros anuncios

Cundinamarca está enfrentando cambios de cara a la nueva etapa de cuarentena y a la reactivación económica. El Gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, en conversación con EL TIEMPO, explicó cómo se vivirán.



Esta semana, por ejemplo, se conoció que el Gobierno Nacional dará luz verde a municipios sin Covid-19 para que se reactiven, cumpliendo, claramente, unos protocolos que deben ser aprobados por el Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud.

Y, entre los sectores activados por solicitud del Gobernador, está el de guaderías caninas. "Tuve la oportunidad de sugerir esta reapertura al presidente. Y hoy el Ministerio del Interior me confirmó que me autorizarìan a los municipios que tienen estas guarderìas a abrir con un protocolo. También le pedí a la alcaldesa de Bogotá que habilitara a estos vehÍculos transitar, porque la capital es una de las mayores beneficiarias", comentò García.

Vea este y otros anuncios en la entrevista de EL TIEMPO con el Gobernador.

Lo que pasará en los municipios sin covid-19

Cundinamarca tiene, al momento, 94 municipios sin un solo caso del virus. En total, el departamento tiene 116 municipios.



Para los 94 vendrá un plan de reactivación con protocolos. "Si ya habíamos reactivado dos sectores en municipios covid, tenemos razón de peso para habilitar la economía donde no lo hay. Además, se está dejando la regla clara de que la gente no puede entrar ni salir de los territorios salvo las excepciones del Gobierno Nacional", explicó García.



Aseguró que Gutiérrez es el municipio más adelantado en el proceso. "El Ministerio del Interior me dijo que se iban a comunicar con el Alcalde para hacer el chequeo. Creo que este miércoles queda avalado", dijo García y destacó que Guatavita también avanza en la apertura.



Agregó que La Palma, Yacopí, Toapaipí, Caparrapí y El Peñol están formulando un modelo regional desde la provincia de Rionegro.



Reconoció que, aunque Villapizón le solicitó apertura, lo manejará con prudencia, teniendo en cuenta que el municipio está atravesado por una vía nacional.

Soacha, el muncipio con más contagios

Este jueves, el Gobernador se reunirá con el presidente Iván Duque y con el alcalde de Soacha, Juan Carlos Saldarriaga, para hacer un plan integral de atención al municipio.



García explicó que no solo se trata de atender la pandemia, sino de proteger la economía.

Noticia en desarrollo...



