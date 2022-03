El sendero Las Moyas, que hace parte de los cerros orientales de Bogotá y que empieza justo detrás del barrio Rosales, hoy cuenta con un equipo de jóvenes dispuestos a garantizar la seguridad de los caminantes y a proteger el ecosistema. Se trata de los Guardamoyas, un grupo de ocho jóvenes habitantes del barrio San Luis –ubicado entre los límites entre La Calera y Bogotá– que conocen, como nadie, la montaña.



“Nosotros crecimos ahí, en ese territorio. Básicamente, nuestra vida ha sido la montaña; ese mirar, esas ganas de salir adelante han sido por ella. Desde pequeños subimos los cerros, también los protegemos. Y las organizaciones nos han dado un sentido de pertenencia por la naturaleza y una conciencia por el cuidado del agua”, cuenta Nixon Quintero, uno de los Guardamoyas. Él, así como conoce el páramo, las quebradas, los frailejones y la belleza de este paraíso, también conoce sus dolencias: la inseguridad, las bandas que atracan a los caminantes, las basuras, el daño a las fuentes de agua, las quemaa y la ganadería.



Por eso, él y sus compañeros, otros hijos de la montaña, fueron los perfectos aliados para que la Fundación Live Happy implementara un plan piloto para garantizar el acceso seguro al sendero con una solución que no involucraba escoltas, policía o ejército, sino un trabajo en equipo con los barrios que rodean a la montaña y con sus comunidades, que buscaban una oportunidad.

Una alianza

“Somos corredores de trail y corriendo por los cerros orientales, de punta a punta, entre Usaquén y Usme, nos dimos cuenta de que allí está el tesoro más grande de Bogotá. Pero también encontramos dos problemas: la inseguridad y la falta de control y comunicación entre los actores públicos y privados a quienes les compete la montaña”, cuentan Camilo Robledo y Rafael Torres, de Live Happy.



“Lo de la inseguridad lo hemos vivido en carne propia. Nos han perseguido con cuchillos, con revólver, nos han robado… es un tema complejo. Decidimos enfocarnos en solucionar estos dos problemas para ir a visitar los senderos y los parques de una forma segura. Se piensa que la solución es subir con escoltas; pero nosotros decidimos entender quiénes están robando y por qué”, agregan.



En medio de esa búsqueda de respuestas, dieron con dos barrios: el Bosque Calderón y el San Luis. Allí, personas como Nixon, que conocen las zonas y las dinámicas sociales, les explicaron cómo se mueven las bandas, qué buscan y cómo, además, se puede estar alerta. También explicaron que la delincuencia no venía necesariamente de esos barrios, pero que desde esos sectores sí podían prevenir, a través de trabajo con los jóvenes, que los cerros resultaran afectados por distintas situaciones.

“Montamos un programa para estas dos comunidades y ver si desde allí les podíamos ofrecer una oportunidad para involucrarlos en actividades en los senderos. Los capacitamos en guianza, en senderismo, en primeros auxilios, en talleres de emprendimiento, en ecología y finalizamos con un taller de coaching”, explican Robledo y Torres.



Si bien jóvenes como Nixon ya tenían procesos ambientales previos (como la Mesa Ambiental Hijos de las Moyas), con estos talleres pudieron tecnificar y afianzar sus saberes para, luego, pasar a prestar servicios en Las Moyas. Aunque de este proceso de inclusión social salieron 19 jóvenes capacitados y certificados a través de un contrato en alianza con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y hubo unos primeros buenos resultados, el proyecto conjunto no se sostuvo. En medio de la larga espera de una respuesta por parte de la Empresa, los jóvenes fueron quienes los buscaron para retomar.



“Nos llamaron los chicos del barrio San Luis que habíamos capacitado y nos preguntaron si los podíamos apoyar con un emprendimiento de guardabosques. Entonces dijimos, ‘en este momento enfoquémonos a trabajar con el sector privado’, pues al final los cerros son en su mayoría propiedad de privados”, cuenta Torres. Entonces comenzaron las gestiones de alianzas con privados, con la Fundación cerros de Bogotá y nació el ‘Piloto Las Moyas’, que opera en un sendero de 4,2 kilómetros que parte de la Reserva Umbral Cultural Horizontes y asciende hasta una zona de páramo.



Comenzaron con cinco jóvenes del barrio San Luis. Todos estaban capacitados y contaban con dotación de radioteléfonos, impermeables, botas, guantes, kits de primeros auxilios, binoculares y otras herramientas para hacer el monitoreo y control. “Los chicos arrancan desde arriba, desde el barrio. Nosotros arrancamos con Camilo y con el equipo con radioteléfonos desde abajo y ellos nos van diciendo sí es seguro en subir o no. Dependiendo de cómo vean el panorama, nos alertan y nos dan indicaciones”, detalla Torres.



Con este mecanismo, el piloto hacía tres salidas semanales, con un promedio de 120 usuarios que se inscribían cada semana a los recorridos seguros. Para Live Happy, los resultados fueron exitosos: entre marzo y diciembre de 2021 hicieron más de 100 salidas seguras en las que no hubo ni un solo atraco y se previnieron 14 situaciones de riesgo. Adicionalmente, se hizo un trabajo de restauración ecológica con 60 árboles sembrados y limpiezas de quebradas; y se afianzó una comunidad de ciudadanos que buscan los servicios de estos jóvenes para subir con tranquilidad a uno de los pulmones verdes de Bogotá.



Los muchachos del barrio San Luis también ganaron. Hoy, el programa continúa y ellos obtienen a través de este emprendimiento de guardabosques un ingreso fijo.

Miembros de Guardamoyas y Live Happy Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

“La gente necesitaba cosas como esta en todos los barrios. Hay gente que no está haciendo nada, pero también hay muchos muchachos que tienen buenas ideas, parce”, cuenta Nixon, quien espera que este proyecto sea la puerta de entrada para conocer otros procesos autogestionados de jóvenes en el barrio San Luis. Por lo pronto, Guardamoyas sigue creciendo: inició con cinco personas, pero hoy ya son ocho y esperan sumar más.



“A medida que pasa el tiempo, la gente nos escucha como mediadores y ya la mayoría nos ‘copea’. Ven nuestro trabajo y nos felicitan, se sienten orgullosos”, agrega Nixon y destaca que la montaña fue la oportunidad y el escenario para que se unieran dos mundos: Los Rosales y el San Luis.



En eso coincide Robledo: “cuando uno tiene un fin común, en este caso los cerros orientales, todos trabajan juntos: aquí tenemos a dos sociedades muy distintas. Vale la pena buscar este tipo de espacio para cerrar la brecha social”.



“Aquí hemos encontrado un espacio de reconciliación social y ambiental”, agrega Torres.



El objetivo es que modelos como este se repliquen en otros senderos y espacios de los cerros.

Restauración participativa

Para Diana Wiesner, directora de la Fundación Cerros de Bogotá, los procesos comunitarios son una pieza clave en la fórmula de la protección de los cerros, especialmente en zonas como Las Moyas.



“El sendero Horizonte y Las Moyas están en una zona cercana a la ciudad que ha sido degradada por canteras, especies no nativas, especies invasoras, entre otros. Además, alguna informalidad en el ingreso y de gente caminando por todas partes afectaba el ecosistema”, explica Wiesner y anota que el hecho de que los predios sean privados complica la gestión sostenible en ellos.



Por eso, resalta que procesos como los de Live Happy son claves en las dinámicas de restauración participativa y manejo consciente y sostenible de los senderos.

“Los Guardamoyas tienen conciencia sobre el ambiente y han crecido en los cerros y los aman. La montaña, curiosamente, ha generado un tejido donde todos sumamos, comentó Wiesner y agregó que estos esfuerzos se adicionan a los que ya hace la Fundación con talleres y charlas gratuitas los viernes y a procesos ambientales que hacen vecinos de Los Rosales y otros barrios de Chapinero.

¿Cómo los puede apoyar?

Ingresando al sendero y pagando un aporte de 15.000 pesos por subida (o un paquete mensual por 60.000 pesos), usted apoya el trabajo de los Guardamoyas, Live Happy y la Fundación Cerros de Bogotá en varios de sus procesos de inclusión social y protección ambiental.



Para hacerlo, solo debe ingresar a www.moyas.ingresosendero.com y seguir los pasos.



Si quiere saber más sobre el camino, los requerimientos y otros datos claves, puede ingresar a www.livehappycolombia.org/senderomoyas



El sendero abre de martes a domingo y el ingreso se permite entre las 6 a. m. y 8 a. m.

ANA PUENTES

En Twitter: @soypuentes