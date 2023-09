Desde la secretaria de Seguridad y la Policía Metropolitana de Bogotá se implementó una estrategia que lleva casi un mes en funcionamiento. Se trata de la Red Ciudadana de prevención y cuidado, que incluye la participación de más de 3.500 moteros.



Estos ciudadanos se han organizado para reportar crímenes a las autoridades durante sus tiempos libres, también persiguen hurtos y agresiones durante el día. Sin embargo, la implementación de este plan ha resultado polémica.

¿Cómo operan?

Cuando se reporta un robo, gracias a los GPS, los miembros de la red se dirigen a la zona del crimen. Portan chalecos antibalas que ellos mismos compran e incluso algunos que trabajan como escoltas llevan armas, así lo informó EFE en una publicación.



Aunque de acuerdo con la secretaría de Seguridad, los moteros no pueden ejercer la fuerza en sus persecuciones, el reporte de la agencia indica que algunos de los miembros de la red, especialmente los más experimentados si lo hacen.

Facebook Twitter Linkedin

Moteros Foto: iStock

"Los policías no actúan tan rápido. A mí me pasó protegiendo a una mujer de un acompañante que nos quería golpear con un cuchillo y me quedé una hora esperando a la Policía", dijo a EFE 'Luna', jefa de la red de moteros que prefiere ocultar su identidad.



(Puede leer: Asesinan a tiros a hombre que viajaba en bicitaxi en Bosa, suroccidente de Bogotá).



La líder detalló que hay zonas en la ciudad que presentan más situaciones que otras, por lo que las autoridades tienen que dar prioridad al peor caso que esté sucediendo en el momento".



Una de las ventajas de la red, según explicó Luna, es la posibilidad de salir de la jurisdicción de Bogotá. Pues de acuerdo con ella, si el criminal en su huida llega a Soacha, la Policía deja de perseguirlo por que ya no le compete esa zona.



Por otro lado, la red de moteros ha llegado a recuperar objetos robados hasta Villavicencio o municipios del Tolima. Según Luna, así se han recuperado varias motos robadas.

Las críticas a la red

A casi un mes de la implementación de la estrategia, todavía no hay cifras oficiales que den cuenta de los resultados de la red. Sin embargo, muchos ciudadanos critican que sean los civiles los que estén a cargo de la seguridad, más aún si portan armas.



Lo cierto es que Bogotá tiene una fuerza policial que se le ha quedado pequeña a la ciudad. De acuerdo con la secretaría de Seguridad,la capital debería tener más de 25 mil agentes en la calle durante todo el día, pero la cifra apenas alcanza los 17 mil, contando los administrativos.

Los policías no actúan tan rápido. A mí me pasó protegiendo a una mujer de un acompañante que nos quería golpear con un cuchillo y me quedé una hora esperando FACEBOOK

TWITTER

Algunos han asociado esta red a las llamadas Convivir, unas cooperativas de vigilancia que operaban en zonas rurales y tenían como objetivo luchar contra los grupos insurgentes de guerrillas.



Con la extinción de estas coopetativas, luego de que la Corte Constitucional las limitara en 1997, muchos de sus miembros terminaron en las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que de acuerdo con la Comisión de la Verdad, es el grupo paramilitar que causó mayor número de homicidios.



Sin embargo, expertos manifiestan que es un caso completamente diferente, ya que "en esa época no había ningún tipo de control de las autoridades en ese grupo", indicó a EFE el analista de la Fundación Pares Isaac Morales. Caso distinto al de las redes de moteros, que funcionan en colaboración con la Policía.

Mientras tanto las cifras de inseguridad aumentan

Se estima que todos los días roban a un promedio de 400 personas en Bogotá, esto según el último informe de la secretaría de Seguridad, con corte a junio de 2023.



Las cifras muestran que el hurto a personas aumentó en un 28,1%. El robo a residencias aumentó en un 31,7% y los homicidios en un 11,1%.



Ocho delitos han aumentado en comparación al año pasado, el que registró mayor crecimiento fue el de secuestro, que aumentó en un 80 %.



REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS