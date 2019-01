El equipo que entrena gratis a los pedalistas

En una esquina de Chapinero, donde se encuentra La Milanesa, panadería que ha tomado fama en el sector por ser el punto de encuentro de varios ciclistas, y que aparece en los mapas de los aficionados, los integrantes de ChapiBici se reúnen todos los martes a las 8 de la noche. De allí salen rumbo al alto de Patios, conocido entre los ciclistas, en la vía a la Calera.

Este es un colectivo que entrena gratis a jóvenes pedalistas.

Aunque para algunos es difícil llegar por la hora nocturna, el frío y el cansancio después de una jornada laboral, entre 20 y 30 ciclistas asumen el reto cada semana.



Para ellos es una forma de relajarse, cambiar la rutina y cumplir con el entrenamiento semanal; es un desafío subir a este lugar icónico para los ciclistas de Bogotá, en donde además la vista de la ciudad es la recompensa, luego de 10 kilómetros de escalada.



El objetivo de estas rodadas nocturnas es hacer un acompañamiento por parte del colectivo a los aficionados, no importa si son principiantes o están en un nivel avanzado, enseñándoles la ruta, mostrando los puntos más riesgosos y, también, guiando a quienes quieren empezar con un entrenamiento en este deporte, ya que “muchos llegan al grupo y dicen que nunca se han atrevido a subir a Patios, aunque han querido, porque les parece una ruta muy congestionada y peligrosa por el alto tráfico. Por eso elegimos ir de noche y los martes”, aseguró Iván Vengoechea, fundador de ChapiBici y participante de estos entrenamientos nocturnos, por los cuales el colectivo ahora tiene renombre en la ciudad.

Para él, este grupo, que se inició como un ‘parche’ de amigos que vivía cerca y quería compartir salidas en bici, fue viendo la necesidad de impulsar el uso de la cicla, no solo de forma recreativa, sino también como medio de transporte.



“El parche de amigos se fue disolviendo por distintas razones, como estudio y trabajo, y me fui quedando solo. Pero a mí cada vez más me gustaba más el tema; entonces dije: ‘montemos un colectivo’, y empecé a gestionar todo. Ahora somos ocho personas que estamos a la cabeza del grupo, los que organizamos la logística. Y cada vez nos enfocamos más en la parte deportiva de la bici”, expuso.



No solo la parte deportiva es el enfoque principal; un fin de semana, cada 15 días, hacen una salida a ruta (algún municipio cercano a Bogotá o rutas de ciclomontañismo como el Verjón), para enseñar tanto a ciclistas como a conductores la importancia de tener una cultura en la que ambos actores viales se respeten y, también, exigirle al grupo de ciclistas rutas de mayor esfuerzo, duración y concentración.

Todos los martes, a las 8 de la noche, el colectivo hace un recorrido hasta el alto de Patios, vía la Calera. Es una de las actividades por la cual son reconocidos localmente. Foto: Cortesía ChapiBici

“Cada colectivo le aporta a la ciudad de una forma distinta. Algunos se unen con el Distrito y fomentan la parte de normas sobre movilidad, proyectos de ley y, otros, en la parte deportiva y recreativa, ayudando a crear actividades para hacer crecer cada vez más el movimiento”, aseguró este amante de la bici.



El ejercicio de salir de noche ha permitido que el colectivo descubra algunos problemas y dinámicas que en el día no suceden, y los cuales están afectando a los ciclistas. Según el fundador, la falta de cultura ciudadana es el factor más crítico, seguido de la inseguridad.



Sin embargo, Vengoechea asegura que estas salidas han ayudado para que, por esta vía, los transeúntes se familiaricen y empiecen a ser más prudentes.



Durante estos cinco años de trayectoria, el colectivo fijó su meta: entrenar a jóvenes, tanto hombres como mujeres, para que puedan presentarse a las diferentes competencias de la ciudad, representando a su localidad. Es por esto que las salidas que hacen son a zonas que exigen ser disciplinado y comprometido con el grupo. Es esto lo que los diferencia de los demás conjuntos de la ciudad: el entrenamiento.

Aunque mantener en pie este equipo no ha sido fácil por los horarios, la logística y la disposición que se debe tener, hoy este es uno de los más grandes, reconocidos y posicionados de la ciudad.



Entrar al colectivo es sencillo. Lo único que se debe hacer es llegar a la esquina de la carrera 19 con calle 61, a la panadería, un martes antes de las 8 de la noche, o al segundo punto de encuentro conocido como Belisario, justo antes de empezar a subir a Patios. Obvio, llevar bicicleta, hidratación, elementos de protección y ganas de entrenar.



Aunque no es un colectivo para toda la familia ni para todas las personas, es ideal para aquellos ciclistas que quieren empezar a entrenar y participar en competencias de ruta y exigencia de alto nivel, además de ser voceros de una cultura vial responsable.

Natalia Silva