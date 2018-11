Las 35 estrellas de Suba que van hoy por el Grammy Latino

Los 35 miembros del elenco de la escuela de teatro musical Claraluna tienen tanto talento y energía que los ha llevado a ser nominados, por cuarta vez, a los Grammy Latino.

Gracias a su disco ‘Imaginare’, que contiene 12 canciones, lograron su nominación en la categoría de mejor álbum de música latina para niños.



“Nosotros inscribimos el disco y cuando nos llegó la notificación de la nominación fue una sorpresa. Los niños se enteraron de la noticia cuando estaban en el colegio”, dijo Mauricio Lozano, director artístico de Claraluna.



Este año, la gala de los Grammy Latino, a los que habían sido nominados en 2008, 2011 y 2016, se entregarán hoy, 15 de noviembre, en Las Vegas (Estados Unidos).



“El disco ‘Imaginare’ habla de la imaginación y de todos los juegos que hicieron nuestros hijos en su infancia. Cada canción es nuestro recuerdo de lo que hicieron

cuando eran pequeños”, dijo Alejandra Sierra, directora de producción de Claraluna.



‘Mi viaje espacial’, ‘Mi salsa’ o ‘No le temas a la oscuridad’ son algunas de las canciones que tiene el disco, que según Mauricio y Alejandra, también es un llamado

a los adultos.



“Aunque lo digital es importante, está limitando la imaginación de los niños. Queremos pellizcar a los adultos para que les den más libros, fichas para armas

cosas, crayolas o simplemente conversar”, dijo Mauricio.



Al ser su cuarta nominación, los directores de Claraluna ya tienen cierta experiencia en la entrega de los premios.



“Todo lo que se ve en televisión es real, los miles de flashes. Los artistas se acercan a saludar y desearnos lo mejor”, recuerda Mauricio.



A sus 18 años, Isabella Amador, miembro de Claraluna, puede darse el lujo de decir que ya ha sido nominada tres veces a los Grammy Latino.



“La primera vez que fui a los premios estaba muy chiquita y no tenía tan claro todo lo que estaba pasando. Todo ha sido un gran proceso para estar aquí”, dijo Isabella, quien llegó a Claraluna a los nueve años.



Mientras que para Sofía Fernández, de 11 años, es su primera nominación, pero la emoción es grande.



“Cuando me enteré de la nominación me puse muy feliz y aunque tengo nervios voy con toda”, dijo Sofía.



Al igual que Isabella y Sofía, la mayoría de los nominados al Grammy viven en el barrio La Colina, de la localidad de Suba.

Claraluna ya había sido nominado a los Grammy Latino en 2008, 2011 y 2016. Foto: Claraluna

¿Qué es Claraluna?

Esta escuela de arte para niños y adolescentes lleva 22 años preparando a los jóvenes en teatro, música y baile.



“El arte no es el fin si no el medio para formar niños, esa es nuestra filosofía”, dijo Mauricio.



Actualmente, Claraluna está ubicada en la calle 134A n.° 19A–13. Si quiere saber más de ellos puede entrar a www.claraluna.com.co y llamar a los teléfonos 4744603 y

5204496.



Rafael Jaller Santamaría

Redacción EL TIEMPO ZONA@rafajaller