Gringo Tuesday: una fiesta para practicar idiomas en Bogotá

El Gringo Tuesday, es un espacio pensado para el intercambio de idiomas gratuito todos los martes en Bogotá, y ahora se traslada a Vintrash Bar en la Zona Rosa, en la Calle 85 # 11-53. La dinámica consiste en un encuentro de diferentes personas tanto locales como extranjeros que desean aprender o practicar el manejo del inglés u otras lenguas como el italiano, portugués y hasta alemán.

Este evento que se realiza todas las semanas de 5 a 9 p.m., tiene dos momentos. Primero está el ambiente de compartir y diálogo espontáneo, y a partir de las 9 de la noche en adelante empieza la fiesta que tiene un costo de $20,000 pesos, que incluye dos cervezas para ayudar a aflojar la lengua durante el intercambio de idiomas.

La decisión de trasladar el Gringo Tuesday, se toma con el objetivo de brindar un área más amplia de interacción con dos pistas de baile; una para música latina y otra para melodías electrónicas, y nuevas salas de juegos.

"Este movimiento trae consigo cambios nuevos y emocionantes para la familia de Gringo Tuesday y en Vintrash Bar tendremos la oportunidad de experimentar con diferentes estilos musicales, actividades y más para mantenerlo fresco", expresó Tiffany Kohl, fundadora y organizadora de esta estrategia de aprendizaje alternativo.

En celebración del mes del amor y la amistad, este 14 de septiembre de 2021, habrá una celebración de Love and Friendzone (amor y zona de amistad). Pensada para los enamorados y también para todos aquellos que solo son mejores amigos.

Si desea conocer más sobre esta propuesta llamada Gringo Tuesdays, puede consultar en las cuentas oficiales, o ir a este lugar para decir: "Hello, i want to learn a new language!" (¡Hola, quiero aprender un nuevo idioma!).

