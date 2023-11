Grave accidente en el centro de Bogotá: hombre muere en siniestro con un bus

La Secretaría de Movilidad informó que este sábado, 25 de noviembre, sobre las 2:11 p.m., se presentó un accidente con fatalidad en el centro de Bogotá.



Según reportaron las autoridades de tránsito, un peatón falleció al sufrir un siniestro con un bus en la calle 19, a la altura de la carrera 13.



El accidente ocurrió en el sentido occidente - oriente de la vía.



Hasta el momento, se desconocen los detalles de lo ocurrido. La Unidad del equipo de Policía de Tránsito ya está en el lugar. El equipo de criminalística se dirige al punto.



También en el centro de Bogotá, pero a la altura del Museo del Oro, se presenta una manifestación. En estos momentos (2:30 p.m.), se suspende el servicio en la estación de TransMilenio del museo.

Este domingo hay cierres viales en Bogotá

Carrera en Bogotá. Foto: Néstor Gómez - Archivo EL TIEMPO

Con el fin de llevar a cabo la actividad recreo-deportiva 'Corre mi tierra', el próximo domingo, 26 de noviembre, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó las siguientes afectaciones y/o cierres viales:



Calzada de servicio sur de la Av. Calle 26 noventa (90) metros al occidente de la Carrera 54 (conectante calzada de servicio sur a calzada lenta) Total 10:00 a.m. del 25 de noviembre 03:00 p.m. del 26 de noviembre.



Carrera 57 entre Av. Calle 26 y Calle 24A Total 00:00 horas del 26 de noviembre 01:00 p.m. del 26 de noviembre.



Carrera 57 entre Calle 24A y Av. Calle 24 Total 08:00 a.m. del 25 de noviembre 11:00 a.m. del 26 de noviembre.



Calzada de servicio sur de la Av. Calle 26 entre Av. Carrera 60 y Av. Carrera 50 Total 00:00 horas del 26 de noviembre 12:00 p.m. del 26 de noviembre.



Calzada Occidental de la Av. Carrera 50 entre Av. Calle 53 y Av. Calle 24 (Av. La Esperanza) Total 08:00 a.m. del 26 de noviembre 12:00 p.m. del 26 de noviembre.



Calle 24A (calzada norte) entre Av. Carrera 50 y Av. Carrera 60 Total 08:00 a.m. del 26 de noviembre 09:30 a.m. del 26 de noviembre.



Calle 24A (calzada sur) entre Av. Carrera 60 y Av. Carrera 50 Total 08:00 a.m. del 26 de noviembre 09:30 a.m. del 26 de noviembre.



Calzada Oriental de la Av. Carrera 60 entre la Av. Calle 24 y la Av. Calle 26 Total 08:00 a.m. del 26 de noviembre 12:00 p.m. del 26 de noviembre.



Carrera 59 entre Av. Calle 26 y Av. Calle 24 (Av. La Esperanza) Total 08:00 a.m. del 26 de noviembre 09:30 a.m. del 26 de noviembre.



Carrera 57 entre Av. Calle 26 y Av. Calle 24 (Av. La Esperanza) Total 08:00 a.m. del 26 de noviembre 09:30 a.m. del 26 de noviembre.



Carrera 54 entre Av. Calle 26 y Av. Calle 24 (Av. La Esperanza) Total 08:00 a.m. del 26 de noviembre 09:30 a.m. del 26 de noviembre.



Carrera 52 entre Av. Calle 26 y Av. Calle 24 (Av. La Esperanza) Total 08:00 a.m. del 26 de noviembre 09:30 a.m. del 26 de noviembre.



Carrera 51 entre Av. Calle 24 (Av. La Esperanza) y Calle 24A Total 08:00 a.m. del 26 de noviembre 09:30 a.m. del 26 de noviembre.



Calzada Norte Av. Calle 24 (Av. La Esperanza) entre Carrera 52 y Av. Carrera 50 Carril norte 08:00 a.m. del 26 de noviembre 09:30 a.m. del 26 de noviembre.



Calzada Norte de la Calle 44 entre la Av. Carrera 60 y la Av. Carrera 50 Total 08:00 a.m. del 26 de noviembre 11:30 a.m. del 26 de noviembre.



Calzada Sur de la Calle 44 entre la Av. Carrera 60 y la Av. Carrera 50 Total 08:00 a.m. del 26 de noviembre 11:30 a.m. del 26 de noviembre.



Calzada Oriental de la Av. Carrera 60 entre la Av. Calle 26 y la Av. Calle 53 Total 08:00 a.m. del 26 de noviembre 11:30 a.m. del 26 de noviembre.



Calzada Occidental de la Carrera 60 entre la Av. Calle 53 y la Av. Calle 26 Total 08:00 a.m. del 26 de noviembre 11:30 a.m. del 26 de noviembre.



Calzada Occidental de la Carrera 60 entre la Av. Calle 63 y la Av. Calle 63 Total 08:00 a.m. del 26 de noviembre 11:00 a.m. del 26 de noviembre.



Calzada Norte de la Av. Calle 53 entre la Av. Carrera 60 y la Carrera 66A Total 08:00 a.m. del 26 de noviembre 11:00 a.m. del 26 de noviembre.



Calzada Sur de la Av. Calle 53 entre la Av. Carrera 60 y la Carrera 66A Total 08:00 a.m. del 26 de noviembre 11:00 a.m. del 26 de noviembre.



Calzada Occidental de la Carrera 66A entre la Calle 42 y la Av. Calle 53 Total 08:00 a.m. del 26 de noviembre 11:00 a.m. del 26 de noviembre.



Calzada Oriental de la Carrera 66A entre la Calle 42 y la Av. Calle 53 Total 08:00 a.m. del 26 de noviembre 11:00 a.m. del 26 de noviembre.

Recomendaciones

Para los asistentes a la actividad se recomienda llegar al sitio de realización, preferiblemente en SITP o Transmilenio; se sugiere evitar el uso de vehículo particular. Se recomienda programar los viajes y actividades del domingo 26 de noviembre de 2023 en los sectores afectados por el desarrollo de la actividad. Seguir las indicaciones por parte de la Autoridad de Tránsito, personal de la organización y de la Secretaría Distrital de Movilidad en las vías afectadas con el fin de minimizar el impacto que la actividad puede ocasionar en la ciudad de Bogotá. Atender la señalización que la organización del evento dispondrá para informar los cierres y desvíos viales a ejecutar para el desarrollo de la actividad. Se recomienda hacer uso de modos de transporte no motorizados como la bicicleta y a pie, así como el transporte masivo y transporte público.

*Con información de la Secretaría de Movilidad de Bogotá.