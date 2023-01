Debido a las fuertes lluvias que se presentaron la noche del domingo en la localidad de San Cristóbal, varias familias resultaron afectadas, puesto que desde la semana pasada las tejas de algunas casas quedaron destruidas por la granizada que cayó el 30 de diciembre. Usme es otra de las zonas afectadas. En estos dos sectores hay 667 hogares damnificados.



Según se conoció, familias del barrio Nueva Gloria tuvieron que dormir en su propia casa bajo el frío y la lluvia, debido a los daños estructurales. “Seguimos con las tejas rotas. Solamente se cambiaron las más necesarias que eran las de los cuartos y en el resto seguimos en las mismas. Ahora como que se entra peor el agua”, contó Karen Ramos, una de las afectadas.



Cabe mencionar que la única preocupación de los habitantes de esos sectores no es solo la falta de las tejas, sino que se les dañen las cosas que ellos tienen dentro de sus hogares; también les preocupa inundarse de nuevo y, además, que el precio de los materiales cada vez es más elevado.



“El presupuesto de una teja está en 45.000 y están cobrando entre 65.000 y 90.000. En este caso, el presupuesto no alcanza; somos tres. Mi papá tiene una insuficiencia cardíaca y pues mi esposo es el único que responde aquí en la casa”, aseguró otra mujer afectada.



También, la comunidad de Santa Rita hace un llamado a la Administración para que les ayuden con las tejas porque no quieren pasar más noches bajo el frío. Adicional, le piden a Promoambiental Distrito la recolección del material destruido que está en el sector.

La comunidad de Santa Rita S.O localidad San Cristóbal hemos llamado a @Promoambiental_ para que realicen la recolección de estos escombros por la granizada y la basura y junto con la @AlcaldiaLocal han hecho caso omiso a ésta solicitud @jnietoblanco @Citytv @Superservicios pic.twitter.com/X0oFy1Kcnv — miguel viatela (@miguelviatela) January 2, 2023

Ayer, las secretarias de Integración Social, de Gobierno, de Salud, el Cuerpo Oficial de Bomberos, el Ejército Nacional (por intermedio del Biade 80), las alcaldías locales, la Empresa de Acueducto y el Idiger llevaron ayudas humanitarias en la localidad de San Cristóbal y Usme, donde también ha habido afectaciones.



Según el Ideam, para comienzos de año se estiman condiciones secas, pero también está la posibilidad de que se presenten algunas precipitaciones con tormentas eléctricas.



REDACCIÓN BOGOTÁ.