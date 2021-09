Le robaron el carro entrando a la casa y la Policía lo recuperó por un GPS

Un hombre que llegaba en su carro la noche de este martes a su vivienda, en el barrio Villa del Río de Bosa, fue abordado por delincuentes armados justo cuando iba a ingresar el vehículo al parqueadero.

“Abrí la puerta del garaje y tres manes me encañonaron y me decían: ‘bueno, bájese del carro o lo matamos’. En ese momento arrancaron, entré a las casa, mi esposa llamó a la Policía del sector”, explicó la víctima en conversación con el Noctámbulo de Citytv.



Sin embargo, estos delincuentes no contaban con que el carro tenía un sistema de GPS, y los uniformados de la Metropolitana de Bogotá empezaron a seguirle la pista, hasta que lo ubicaron en la avenida Villavicencio. En el carro iban dos de los tres asaltantes.

“Gracia a ellos, para que la gente siga diciendo que la Policía no sirve, nada, ellos fueron los que me recuperaron mis cosas, mi carro, mi plata, me faltaron cosas, pero no importa. Gracias a ellos es que estoy bien y tengo mis cosas”, agradeció la víctima la acción de las autoridades.

