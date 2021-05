Golpearon al Secretario de Gobierno de Bogotá en Portal Américas

Hoy me tocó el golpe a mi. Llevamos días de golpes entre todos.



No se puede construir diálogo en medio de las piedras. Tenemos que hacer un esfuerzo por volver a escucharnos, por no golpearnos, por ser humanos.



Yo me comprometo a perseverar en el diálogo. pic.twitter.com/hB2NdYNtcj