A casi tres meses de terminar el 2023, el Dane publicó las cifras oficiales de pobreza monetaria del año anterior. El retraso se debió a un ajuste metodológico en los procesos de cálculo, pues era necesario actualizar el marco muestral con el último Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2018, y no con base en el censo del 2005 como se venía haciendo.

Ello significó cambios en diseños muestrales, operativos y conceptuales. No obstante, aunque el ajuste es justificado y robustece el proceso estadístico, hasta que no se actualice toda la serie desde el año 2012, solo será posible analizar la pobreza monetaria a partir de las variaciones entre el 2021 y 2022.



Sobre el particular, se estableció para el 2022 una línea de pobreza monetaria per cápita nacional de $ 396.864; en el caso de un hogar de cuatro personas fue de $ 1’587.456 al mes. Es decir, si una persona u hogar recibieron menos de dicho valor, estadísticamente se van a considerar pobres. Estamos hablando de más de la tercera parte de la población del país, equivalente al 36,6 % de los colombianos.

Facebook Twitter Linkedin

Panorámica de Ciudad Bolívar, en Bogotá. Foto: Raúl Arboleda / AFP

Para el caso de las ciudades, la línea de pobreza varía según el costo de vida de cada una. Bogotá registra un promedio inferior al nacional: 28,1 % de la población es pobre. Una cifra no menor que, al compararse con el año 2021, bajó muy poco. Ese año registró 30,7 %. Lo cierto es que hoy 2’209.957 bogotanos son pobres, es decir, sobreviven con menos de $ 536.108 al mes.



Ahora bien, Bogotá no tuvo los mejores resultados en la disminución de la pobreza monetaria en comparación con otras ciudades. Cali, por ejemplo, bajó 8,5 puntos porcentuales (pp); Bucaramanga, 6,6 pp; Medellín, 4,7 pp; y Barranquilla, 3,7 pp, respectivamente.



Con respecto a la pobreza extrema, el 8,1 % de la población de la capital recibe menos de $246.192. Dicho porcentaje no ha variado en comparación con 2021: para ese año, se estimó en 8,5 %. Esto llama la atención, pues, otras ciudades sí lograron tener mayores variaciones. Por ejemplo, Tunja bajó 6,2 puntos porcentuales; Cali, 3,9 pp; Medellín, 1,4 pp, mientras Quibdó bajó 1,2 pp.

Facebook Twitter Linkedin

Hay principal preocupación por las zonas rurales, donde la incidencia es del 100 por ciento. Foto: César Melgarejo. Archivo EL TIEMPO

Los resultados de la pobreza monetaria en Bogotá implican una reflexión profunda, alejada del debate político entre el Presidente de la República y la mandataria capitalina. Para empezar, hay que reconocer el enorme esfuerzo que ha tenido la presente administración en desarrollar programas propios para combatir la pobreza, más allá de los subsidios otorgados por la Nación en los últimos años, a través de los programas Ingreso Solidario, Colombia Mayor, Jóvenes en Acción, Familias en Acción y, recientemente, Renta Básica. Este último ha sido objeto de controversias por la decisión de la Nación de reducir las transferencias a 161.000 hogares pobres de la ciudad.



Frente esta realidad, Claudia López tomó una decisión acertada al asumir, a través del programa distrital Ingreso Mínimo Garantizado, los subsidios para esas familias que quedaron sin la ayuda del Gobierno.

Sería insensato cuestionar la decisión del gobierno distrital ante las cifras reveladas por el Dane esta semana. Ojalá también motivaran una reflexión más amplia al interior del Gobierno Nacional, desde el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), pues, si no fuera por los esfuerzos económicos que ha hecho la ciudad, los resultados del país no serían los mismos.



Aunque Bogotá ha tenido logros en política social, es justo hacer un balance del impacto de todos los subsidios destinados para la superación de la pobreza en la capital, puesto que de uno u otro modo, hay que hacer ajustes en la selección de beneficiarios, la focalización de las ayudas a la población en pobreza extrema y el fortalecimiento de programas para la mitigación del hambre.

ÓMAR ORÓSTEGUI

Director de GovLab de la Universidad de La Sabana