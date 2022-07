Luego de más de tres meses desde que la administración distrital impuso una serie de medidas de seguridad para combatir la ola de inseguridad en la ciudad, esta semana el Gobierno Nacional, mediante la expedición de la Ley Julián Esteban, tumbó la que dictaba que todos los motociclistas y sus acompañantes deberían llevar el casco marcado con el número de placa de la motocicleta.

En la Ley 2251 del 14 de julio de 2022, en el capitulo IV "Obligaciones de motociclistas, motociclos y mototriciclos" quedó estipulado que "el conductor y su acompañante deberán portar siempre el casco de seguridad (...) en todo caso, no se podrá exigir que el casco contenga el número de placa correspondiente al vehículo en el que se moviliza".



La expedición de esta Ley, al ser de carácter nacional, deja sin validez ni piso jurídico la disposición ordenada por la alcadesa de Bogotá Claudia López, que hacía obligatoria esta condición en el territorio de la capital y ordenaba sanciones para quienes no la acataran. No obstante, desde la Alcaldía Distrital se ha dicho que vía Congreso de la República se buscará se le otorgue autonomía a los alcaldes para tomar decisiones en pro de la seguridad de sus ciudades.



Por el momento, ni la Secretaría de Movilidad, ni de Gobierno ni de Seguridad se han pronunciado oficialmente frente a la nueva disposición del Gobierno Nacional. Sin embargo, se conoció que las tres entidades se encuentran reunidas estudiando las nuevas condiciones de la Ley para poder tomar determinaciones frente a la ciudad.



Noticia en desarrollo...