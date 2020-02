Gobernador de Cundinamarca invita a Soacha a repensar el pico  y placa

El Gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, se refirió al plan piloto de pico y placa por la Autopista Sur del próximo 23 de marzo, que cae lunes festivo.



García propuso busca una forma alternativa de hacer el plan piloto para evitar "confusión y más caos vehicular".



"Respeto la autonomía territorial que tiene el alcalde. Le sugiero es que hagamos un piloto de otras formas y evaluemos algunas tareas en tránsito que nos permitan analizar el tema. Yo he invitado al alcalde a que hagamos una modulación antes de tomar la decisión", aseguró García desde Cartagena, donde asiste a la cumbre mundial de Gobernadores.

La medida restrictiva a la que se refiere García tiene que ver con un plan piloto de pico y placa en el tramo de la Autopista Sur que cruza el municipio de Soacha.



El Alcalde municipal, Juan Carlos Saldarriaga, se prepara a firmar la norma, por decreto, para tratar de contener la afectación a la movilidad que afecta a Soacha en las operaciones retorno de los puentes festivos.

Según lo que se ha explicado, el pico y placa funcionaría en dos tiempos para carros particulares: de 12m a 4 p.m. para placas partes y de 4 p.m. para placas impares.

EL TIEMPO habló recientemente con Saldarriaga para conocer la visión detrás de la propuesta. Esta fue la entrevista que resultó de esa conversación y que se publicó el 16 de febrero:

'El pico y placa en la Autosur se hace pensando en los bogotanos’

Quien haya salido de Bogotá un puente festivo sabe que el regreso por la autopista Sur puede convertirse en una auténtica pesadilla. Según la Alcaldía de Soacha, en un

día festivo, en operación Retorno, pueden transitar hasta 250.000 vehículos y quedar atascados al pasar por el municipio limítrofe con Bogotá. Y los habitantes de esa población y de la localidad de Bosa tampoco pueden circular por el corredor,

prácticamente quedan bloqueados en sus casas.



Es por eso que el alcalde de Soacha, Juan Carlos Saldarriaga, celebró esta semana la materialización de una de sus promesas del primer día de gestión: activar un piloto

de pico y placa en el tramo de la autopista Sur que cruza por Soacha el lunes 23 de marzo, que cae en puente festivo.



En los próximos días se firmará el decreto que dará luz verde a la prueba. EL TIEMPO habló con el mandatario sobre la restricción y las razones que la motivaron.



¿Por qué Soacha decide tomar esta medida?



Cada puente festivo nos enfrentamos a que la Policía cierre los cruces y no permite que los habitantes del municipio pasemos de una zona a otra: Soacha se divide en

dos. Pasa que, por ejemplo, si yo vengo por la autopista y quiero ir a la Comuna 6 me toca ir hasta el anillo vial de Sibaté y termino metido en el mismo trancón que los que

vienen de vacaciones. Por eso, creo que con esta medida evitaremos que los soachunos se perjudiquen.



Pero, sobre todo, estoy convencido de que los más beneficiados van a ser los bogotanos, que queremos que duren más en la piscina que en un trancón en la autopista.



¿Cómo y por cuánto tiempo funcionará?

El piloto será solo por ese día y dependiendo de cómo opere tomaremos decisiones de si lo hacemos permanente o no. Funcionaría el lunes festivo 23 de marzo en el sentido

Girardot-Bogotá, en el perímetro urbano, que serían unos seis o siete kilómetros. De 12 m. a 4 p. m. No podrán ingresar los vehículos de placas pares y desde las 4 p. m. los impares. Esta es una medida transitoria mientras hacemos obras importantes que descongestionen la autopista.

¿Qué pasa si uno termina entrando cuando le toca el pico y placa?



No se le va a inmovilizar ni a multar. La Policía lo exhortará a abandonar la vía y tomar cualquier vía urbana del municipio. A la altura de Mondoñedo desviaremos el tráfico

para que tomen Mondoñedo, sigan por la avenida Indumil y salgan por entre calles en Soacha hasta Bogotá. Otra opción es ir por Mondoñedo, Mosquera y calle 13.



¿Habrá plan de contingencia en el interior de Soacha?

Sí, estamos evaluando cómo manejar el tránsito para no impactar negativamente.



¿Se concertó la medida con el Ministerio de Transporte?



El Ministerio de Transporte es, la verdad, algo imposible. Incluso es difícil comunicarse. Hemos pedido citas con la ministra Ángela María Orozco. Lo cierto es que, al final, no es necesario concertar con el Ministerio porque en el Código Nacional de Transporte, en su artículo 6 y 7, establece que las autoridades de tránsito en las vías nacionales, dentro de los perímetros urbanos, son los alcaldes municipales.



Nos hubiera gustado poder concertar y sacar esta medida de la mano con el Gobierno Nacional, pero difícilmente se logra comunicación con la Ministra o sus asesores.



¿Y qué dicen el gobernador Nicolás Gárcía y la alcaldesa Claudia López?



Con el Gobernador espero reunirme en estos días, al igual que con el Secretario de Movilidad.



¿Qué autoridad controlará el tráfico el 23 de marzo?



Tenemos nuestra Policía y con ellos estaremos adelantando la operación. Pediremos la colaboración de la Gobernación y del mismo Distrito. Lo peor que podemos

hacer hoy es no intentar hacer algo nuevo. Llevamos casi 10 años con una congestión vehicular que nos ha quitado tiempo y nos ha puesto ocho horas de tráfico para regresar de Girardot a Bogotá. Esperamos, con la medida, reducirlas a cuatro o tres.

EL TIEMPO, adicionalmente, consultó la propuesta con dos expertos:



Darío Hidalgo - Consultor en Movilidad: Puede tener un impacto en reducir la congestión. Pero debe ser divulgada, para que no haya problema ese día. Pero la solución, al final, no es estructural. La verdadera respuesta es la construcción de nuevos accesos a Bogotá, como lo es la Avenida Longitudinal de Occidente.



José Stalin Rojas -Observatorio de Movilidad U. Nacional: Es inconveniente porque

represaría los autos a las afueras. Y, de todas formas, pondría presión en vías alternas como la calle 13 o la calle 80. Por eso es clave que Bogotá armonice con los municipios cercanos y con accesos para que la operación retorno funcione.

