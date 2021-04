Gobernación rechaza posibilidad de nueva explotación minera en Cogua

Ante una solicitud radicada en la Corporación Autónoma Regional, CAR de Cundinamarca, para que autoricen actividades de minería en el municipio de Cogua, el gobernador Nicolás García expresó este lunes su rechazo a esa posibilidad.

La explotación minera fue solicitada para el río Neusa y busca extraer gravilla y arcilla.



Según García, el departamento no está de acuerdo con la licencia de explotación minera porque afectará de manera directa un predio que limita con el río Neusa y por ende el recurso hídrico de la región.



“Frente a la solicitud de una licencia en el municipio de Cogua, hemos venido a rodear a la ciudadanía, a rodear a todos los coguanos, diciendo que no estamos de acuerdo con esa licencia", afirmó el mandatario seccional, quien es además presidente de la junta directiva de la CAR.



García agregó que "Cundinamarca no se opone a la minería responsable, pero en este caso estamos hablando de un predio que rodea al río Neusa, que rodea dos acuíferos más, que generará una gran afectación al sistema hídrico de la región ampliada, es decir, teniendo en cuenta también a Bogotá”.



El pronunciamiento es un llamado a la corporación ambiental para que tome en cuenta los argumentos técnicos y jurídicos, a fin de que se rechace la solicitud de esta licencia de explotación minera.



En el municipio hay preocupación porque desde hace varios años hay solicitudes de varios títulos mineros y licencias ambientales para la explotación de gravilla. Según cifras de la Alcaldía, en el 44 por ciento del territorio total ya se concedieron algunos permisos.



Redacción Bogotá