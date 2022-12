La Gobernación de Cundinamarca abrió una convocatoria, a través del Instituto Departamental de Acción Comunal (IDACO), para que los interesados puedan iniciar y/o culminar sus estudios de bachillerato o universidad, brindando estímulos económicos hasta por 5 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) por período académico, recursos provenientes del Fondo para la Educación Superior del Departamento – Transformando Vidas.

"Los beneficiarios podrán cursar los programas académicos de Instituciones de Educación Superior que tengan convenio con la Secretaría de Educación y podrán aplicar simultáneamente a opciones como admisión y transporte o admisión y sostenimiento en instituciones educativas superiores públicas y privadas, teniendo en cuenta que los beneficiarios deben ser dignatarios de las JAC egresados de Instituciones Educativas Departamentales (IED), además, de cumplir con los requisitos establecidos en la Ordenanza 036 de 2020, modificada por la Ordenanza 103 de 2022, pueden postularse en la página web del Idaco www.idaco.gov.co", destacó Luis Hernán Zambrano, Gerente del IDACO.



La convocatoria estará abierta hasta el 29 de diciembre de 2022. La verificación de documentos se realizará entre el 3 y el 9 de enero de 2023. Otras fechas a tener en cuenta son las siguientes:

Publicación del listado: Enero 10 de 2023 en la página web del Idaco

Subsanación: 10 al 13 de enero 2023

Publicación listado seleccionados: Enero 15 de 2023 en la página web del Idaco

Cuáles son los requisitos

• Ser colombiano de nacimiento

• Ser cundinamarqués de nacimiento, de no serlo, ser residente mínimo desde hace cinco años en uno de los 116 municipios con certificación expedida por la alcaldía o delegado.

• Estar inscrito en la base de datos nacional del Sisbén en alguno de los 116 municipios, verificable por medio del Departamento Nacional de Planeación.

• En el caso de ser población víctima oficialmente reconocida, tener certificación expedida por la entidad responsable y pertenecer a uno de los municipios de Cundinamarca, verificable en la base de datos nacional.

• Ser egresado de una IED pública o privada de alguno de los 116 municipios, dentro de los cuatro años antes de la fecha de la convocatoria.

• Ser dignatario comunal certificado por el Idaco, en el caso de Fusagasugá, Chía y Soacha por la entidad correspondiente de inspección, control y vigilancia.



No podrán aplicar…



• Beneficiarios activos de otros fondos similares de cualquier orden (municipal, departamental o nacional) y/o de créditos del Icetex que sean para el mismo fin.

• Beneficiarios del Fondo de Educación Superior – Transformando Vidas y que hayan obtenido su título de educación superior.

• Jóvenes que fueron beneficiarios del Fonde de Educación Superior – Transformando Vidas y se les haya cancelado.



¿Qué papeles debe presentar?



• Formulario de inscripción

• Documento de identidad legible por ambas caras ampliado al 150% o certificación original expedida por la Registraduría.

• Para los estudiantes menores de edad, deben presentar documento de identidad legible y ampliada al 150% del representante legal o tutor, por ambas caras.

• Para los no nacidos en Cundinamarca, presentar certificación expedida por la Alcaldía Municipal, donde se evidencie que es residente mínimo desde hace 5 años en alguno de los 116 Municipios del Departamento.

• Certificación de inscripción de la base de datos del SISBEN del Departamento Nacional de Planeación donde se evidencie su inscripción en uno de los 116 municipios del Departamento.

• Para el caso de personas que residan en uno de los 116 municipios del Departamento y son consideradas poblaciones especiales, presentar Certificación expedida por la entidad responsable.

• Copia de acta de grado de bachiller o constancia de estar cursando Grado 11 en la vigencia aplicable a la convocatoria.

• En caso de anexar constancia de estar cursando grado once (11), en la etapa de perfeccionamiento del beneficio, deberá anexar copia de la respectiva acta de grado.

• Reporte de Resultados Estudiante Saber 11 o la Prueba de Estado que la sustituya.

• Recibo de matrícula o documento de admisión expedido por la Institución de Educación Superior oficial o privada reconocida por el Estado y que cuente con convenio vigente con la Gobernación de Cundinamarca.

• Certificado de existencia y representación legal del organismo comunal del cual es dignatario. Para el caso de Fusagasugá, Chía y Soacha, por su correspondiente entidad de inspección, control y vigilancia. (No mayor a 30 días).

• Presentar constancia de admisión o recibo de matrícula en alguna de las Instituciones de Educación Superior (IES), oficial o privada reconocidas por el estado y que sea aliada.

