Yoga y respiración para aliviar el estrés de la cuarentena

No es un secreto que la pandemia elevó los niveles de estrés, ansiedad y preocupación en la sociedad, y fue precisamente esta situación la que llevó a la psicóloga y escritora Gloria Alzate Medina a publicar su más reciente libro: Viaje al interior de sí mismo.



EL TIEMPO habló con la autora, quien además es Máster en Educación, coach ontológica y profesora de satyananda yoga; experta en programas de crecimiento personal y desarrollo psicológico, y explicó de qué se trata la publicación; además, dio recomendaciones para encontrar un equilibrio que le permita a las personas mantenerse sanas física y emocionalmente durante el encierro.

(Le puede interesar: La viajera que ha recorrido tres países en bicicleta)

¿Cómo nació su último libro?

Lo que pensé antes de escribir Viaje al interior de sí mismo es qué puedo hacer en este momento en el que la gente está tan estresada, preocupada y ansiosa. Entonces diseñé una herramienta que le ayudara a la gente con esos sentimientos. En la primera parte del libro se conjugan cinco cuestionarios o técnicas de autoevaluación para que la gente pueda identificar en qué momento se encuentra y dónde quiere estar. En la segunda parte del libro aporto un conjunto de prácticas de respiración, relajación y meditación; explico cómo debe realizarse y al final vienen unos ejercicios reflexivos para tomar conciencia de los efectos de las prácticas. El libro incluye 17 enlaces al material en mi canal de YouTube, para que las personas puedan realizar todos los ejercicios guiados.

¿Cómo fue el proceso de construcción?

Tardé como cuarenta días escribiendo el libro porque ya tenía bastante material, pero casi me gasté otros 40 días haciendo las grabaciones, puliéndolas y subiéndolas a YouTube con el objetivo de que la gente pueda practicar. Las personas me han escrito diciéndome que las respiraciones, que ya he subido a YouTube, las han ayudado muchísimo, se sienten mucho más tranquilas, mucho más relajadas y agradeciéndome. Ese es el sentido, brindarles a las personas las herramientas prácticas que van a aliviar su nivel de estrés. Así ha sido mi experiencia con participantes en mis talleres y módulos.

¿Cómo manejar el momento de estrés que estamos viviendo?

En el año 2011 la OMS previó que para el año 2020 el estrés sería la segunda causa de enfermedad en el mundo, debido a las altas exigencias de la vida moderna. Antes de la pandemia ya estábamos supremamente estresados, la gente venía agobiada por la cantidad de demandas que tiene en sus hábitos de su vida. Sumado a esto, está comprobado que ante el miedo los niveles de estrés se disparan: cuando nos sentimos amenazados nos preparamos para luchar o para huir; por lo tanto, en una situación como la pandemia, todas las personas se sienten amenazadas. Lo que yo le propongo a la gente es que se regale diez minutos al día para respirar conscientemente, realizar ejercicios de meditación y de relajación, tomar conciencia reflexiva, siguiendo todas las guías aparecen en mi libro.

Gloria Alzate Medina, psicóloga, Máster en Educación, coach cntológico y profesora de satyananda yoga. Foto: Archivo particular.

¿Algún consejo para manejar mejor las cargas?

Esto es un llamado a las empresas, algunas están saturando a los trabajadores de demandas y las personas están trabajando de las siete de la mañana a las diez de la noche, eso es completamente insano y contraproducente. A veces los jefes piensan que si la gente está en teletrabajo no está haciendo nada y resulta que tener a los empleados todo el tiempo en teleconferencia no le deja tiempo de realizar el trabajo real de escritorio, y además se pueden enfermar. Los colegios también tienen que pensar en los niños, los están agobiando con tareas y trabajos al punto de que ya no quieren hacerlas; tenemos que tener un equilibrio entre las demandas y los tiempos de descanso.

Usted recomienda practicar yoga satyananda. ¿Qué es?

La gente cree el yoga solo es ejercicio físico o posturas físicas. Satyananda yoga es una orientación integral que tiene que ver con todas las capas de la personalidad del ser humano, por eso se practican posturas, técnicas de respiración, yoga nidra o relajación profunda y meditación.

¿Cuál es el mejor momento del día para hacerlo?

La hora más propicia para hacer una práctica de yoga es la mañana, a las cinco, cinco y media, o seis, antes de empezar a trabajar, porque uno queda con toda la energía renovada y con la mente muy despejada. No estoy proponiendo que todo el mundo realice una práctica de una hora y media, como lo hago yo todos los días, pero la gente sí podría hacer unas posturas de yoga, una respiración y una relajación antes de empezar el día. Está demostrado que después de 50 minutos de trabajo no somos igualmente productivos y que las personas deberían tomarse 10 minutos de descanso cada hora. Lo que sería ideal, por ejemplo, es realizar pequeñas prácticas a lo largo del día, esto nos va a producir estrés positivo, que es hacer actividades que nos causan satisfacción.

*Gloria Alzate es escritora de cinco e-books bestseller de Amazon: No esperes a que sea demasiado tarde, el estrés puede matar (2015), El poder de la relajación (2017), El poder de la conciencia (2018), La maestría emocional (2019) y Viaje al interior de sí mismo, su última publicación, la cual se posicionó como un bestseller en un día. Si usted quiere adquirir el más reciente libro, puede hacerlo en Amazon y solo por hoy, 4 de julio, estará totalmente gratis; puede contactar a la autora, para talleres y módulos, enviando un correo a galzatemedina@gmail.com

*Para adquirir el último libro de la autora de forma gratuita ingrese aquí. (Válido solo por el 04 de julio de 2020).

Para seguir leyendo

- Le contamos cómo puede usar el Tren de La Sabana para su transporte



- El Papa dona tres respiradores al Hospital San Carlos de Bogotá



- Historia de EL TIEMPO ayudó a jóvenes emprendedores del campo bogotano

BOGOTÁ