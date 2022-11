Han pasado siete meses desde que Deysy Yamile Riaño murió luego de hospedarse en un glamping de Manta (Cundinamarca) y de que su pareja de entonces, Fabián Guillermo Sarmiento, quedara gravemente afectado en su salud.

Pese a la gravedad de la tragedia, solo hasta el 1 de junio de 2022 el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses entregó a la familia de la mujer los resultados del informe técnico de necropsia, vital para que el proceso judicial avanzara en contra de los responsables del establecimiento. Hoy este resultado , las mediciones de monóxido y las pruebas toxicológicas son las pruebas reina con las que Riaño denunció formalmente a Raúl Méndez, dueño del glamping, temiendo que el caso se archivara.

En contexto: Tragedia en glamping: ‘Mi hermana era muy alegre y amaba a los animales’.

Facebook Twitter Linkedin

Fabián Guillermo sigue muy grave de salud y Deysy Yamilé Riaño muriò en el momento del accidente. Foto: Archivo particular

El informe señala de manera clara que en la muestra de sangre de Deysy analizada había una alcoholemia de 19 miligramos de etano, 100 ml de sangre total, es decir, en la muestra no se detectó metanol. “Lo anterior es compatible con embriaguez etílica aguda negativa al momento del fallecimiento”, cita el informe

En contexto: Víctimas de tragedia en glamping: ‘Nos sentimos en completo abandono’.

En cambio, el informe del laboratorio de toxicología es claro en señalar que en la muestra de sangre que se analizó se encontró una concentración de carboxihemoglobina mayor de 60 por ciento de saturación y en una nota aparte explica que es una concentración ‘toxicoletal’ la que es mayor de 50 por ciento en saturación de carboxihemoglobina. Este resultado sustenta la hipótesis planteada en el protocolo de necropsia acerca de una asfixia mecánica por desplazamiento de oxígeno producida por monóxido de carbono.

“Esto confirma lo que era evidente. Mi hermana murió intoxicada. No sé qué pasa con la justicia de este país. El dueño del glamping de Manta (Cundinamarca) sigue campante. Nadie responde por esta tragedia”, dijo Claudia Riaño, hermana de Deysy.



Las familias de las víctimas denuncian que hasta el momento no se ha solicitado audiencia de formulación de imputación de cargos y que los argumentos que dan es que “con los elementos materiales de prueba, la evidencia física y la información legalmente obtenida no se puede inferir razonablemente quienes son los autores o los partícipes del delito investigado”. Para los dolientes esto es “insólito”, pues dicen que es demasiado evidente quiénes son los responsables del hecho. “Necesitamos que el proceso se mueva y no quede impune”, dijo Claudia Riaño.

REDACCIÓN BOGOTÁ

Escríbanos a carmal@eltiempo.com