La Superintendencia de Industria y Comercio, que regula el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la información que debe suministrarse al público en su comercialización, inició una investigación administrativa contra el señor Raúl Méndez Moreno, dueño de un glamping en Manta (Cundinamarca), en el que murió Deissy Yamile Riaño Moscoso y quedó gravemente afectado Fabián Guillermo Sarmiento Díaz, entre el 9 y 10 de abril de 2022.

El ente es responsable de adelantar todas las investigaciones administrativas contra los prestadores de servicios turísticos en Colombia, realizar visitas de inspección, decretar y practicar pruebas y recaudar toda la información conducente, con el fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y adoptar las medidas que correspondan conforme a la ley. Igualmente, solicitar a las personas naturales y jurídicas el suministro de datos, informes, libros y papeles de comercio que se requieran para el correcto ejercicio de sus funciones.



Esta decisión se tomó luego de una queja presentada por la señora Mariela Sarmiento, radicada el 18 de abril de 2022, en la que exponía la violación de los derechos de los usuarios de servicios turísticos por parte del señor Raúl Méndez Moreno, propietario del establecimiento de comercio de servicios turísticos Bellavista Alojamientos.

Deysy Yamilé Riaño, la mujer de 42 años que murió por respirar monóxido de carbono. Foto: Archivo particular

Lo primero que hallaron es que el establecimiento, ubicado en el municipio de Manta, Cundinamarca, no tiene las habilitaciones reglamentarias para prestar servicios turísticos. Todo se supo tras las indagaciones adelantadas, después de que la señora Deissy fuera encontrada muerta en su habitación por el personal del glamping y Fabián en críticas condiciones de salud, tan solo al día siguiente de haberse hospedado allí.



La Superintendencia revisó en la página web de Confecámaras, encargado de administrar el Registro Nacional de Turismo, y la base de datos que ostenta el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y encontró que el nombre del establecimiento donde se presentaron los hechos, no existe.



La entidad también informó que requirió a la Alcaldía Municipal de Manta la identificación y ubicación del prestador de servicios turísticos denunciado y demás información con la que contara sobre las circunstancias descritas en la denuncia.



Buscaba establecer si el prestador de servicios turísticos denunciado contaba con la respectiva inscripción vigente en el Registro Nacional de Turismo y, en caso de no ser así, procediera al cierre temporal e inmediato del establecimiento, pero no ha obtenido ninguna respuesta sobre el Glamping Bellavista, ubicado en la Finca Bellavista de la vereda Fuchatoque del municipio de Manta, Cundinamarca.

También dejaron claro que cuando fueron a visitar el predio de Raúl Méndez, fue imposible realizar la visita de inspección porque este nunca abrió. Para ese momento ya no estaban ofreciendo ningún servicio turístico.



No obstante, tomaron 19 fotografías registrando las instalaciones, aparentemente abandonadas. En el documento allegado de forma exclusiva a este diario también se destaca que Raúl Méndez Moreno dijo que su establecimiento ya no desarrollaba ninguna actividad económica y que, aunque intentó cerrarlo del todo, no pudo por tener una investigación en curso.



Dentro de la investigación administrativa contra Méndez Moreno se destacó que ejerció funciones propias de los prestadores de servicios turísticos, al ofrecer el servicio sin contar con inscripción en el Registro Nacional de Turismo lo que es una infracción a la ley.



Además de la necropsia que describe cómo Deissy murió intoxicada por monóxido de carbono se revisaron las fotografías de las conexiones de gas de las instalaciones del establecimiento que habrían ocasionado la tragedia que afectó a dos personas por monóxido de carbono emanado por un calefactor instalado dentro de la habitación donde se hospedaron. “Se infiere que el establecimiento de propiedad del investigado presentaba condiciones inseguras en sus instalaciones, operando sin contar con conexiones de gas idóneas ni seguras para ser utilizadas por los consumidores de servicios turísticos, impidiendo la efectividad de la garantía que acompaña el ofrecimiento y prestación de servicios turísticos a los consumidores”.



Con esta investigación la Superintendencia además de evitar que una empresa pueda afectar al universo de consumidores considera que puede aportar pruebas que podrían contribuir a dilucidar los hechos materia de investigación.

CAROL MALAVER

SUBEDITORA BOGOTÁ

CAROL MALAVER

SUBEDITORA BOGOTÁ