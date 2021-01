Girardot tendrá toque de queda en el Puente de Reyes

Girardot tendrá toque de queda, ley seca y pico y cédula durante el Puente de Reyes. Esta decisión fue tomada en conjunto entre la Alcaldía Municipal y la Gobernación de Cundinamarca.



El anuncio se da días después de que Girardot enfrentara una alta ocupación UCI por el aumento de contagios de covid-19.



A la fecha, Girardot tiene 261 casos activos y 48 personas fallecidas por coronavirus. 11 personas están en Unidades de Cuidados Intensivos.

"Hay que entender que no se trata solo de crecer en camas de UCI. Una persona que entre a UCI tiene 60 y hasta 70 % de probabilidades de no salir con vida. Por eso no podemos esperar solo a que haya UCI, tenemos que insistir en el cuidado. Por eso vamos a intensificar medidas", aseguró el Gobernador de Cundinamarca, Nicolás García.

Desde Girardot con el alcalde Francisco Lozano intensificamos medidas para la ciudad con miras al puente de Reyes. Habrá pico y cédula, toque de queda y Ley Seca del 7 al 11 de enero.

Insisto: no se trata solo de ampliar las camas de UCI, el autocuidado es fundamental pic.twitter.com/WNmCSAea4b — Nicolás García Bustos (@nicolasgarciab) January 2, 2021

Desde el jueves 7 de enero y hasta el lunes 11 de enero habrá pico y cédula, toque de queda y ley seca desde las 8 p.m.

En las próximas horas, se expedirá el decreto con todos los detalles de la norma.

