Gimnasios le piden a la Alcaldía de Bogotá autorizar su reactivación 

Los miembros que hacen parte de la organización 'Gimnasios Unidos por Colombia' se mostraron sorprendidos al ver que los gimnasios no estaban incluidos dentro de los sectores que van a poder reactivarse en la 'nueva normalidad' de Bogotá.



(Le puede interesar: todo lo que tiene que saber sobre la reactivación económica de Bogotá)

A partir de este jueves 27 de agosto la capital comenzará un modelo de vida que funcionará bajo un 'cupo epidemiológico', el cual consiste en mantener el equilibrio entre la activación económica y el manejo de la pandemia.



Aunque hay algunos sectores que pueden volver a funcionar por días y con ciertos horarios en esta nueva etapa, la Alcaldía informó que los gimnasios, casinos, teatros, cines, parques temáticos y otros no podrán prestar sus servicios en espacios cerrados, por ahora.

#ATENCIÓN

Debido al cupo epidemiológico de Bogotá,en esta Nueva Realidad no podrán reiniciar por ahora su reactivación en espacios cerrados los siguientes sectores:

🔸Casinos

🔸Teatros

🔸Cines

🔸Parques temáticos

🔸Grandes Espectáculos

🔸Bares

🔸Discotecas

🔸Piscinas

🔸Iglesias pic.twitter.com/twAHjX0n2B — Alcaldía de Bogotá (@Bogota) August 25, 2020

La noticia no cayó bien en el gremio de los gimnasios. Por eso decidieron enviarle una carta a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, para pedirle la autorización de su reapertura, pues aseguran estar preocupados por las pérdidas que acumulan tras cinco meses de cierre.



(Además: ¿Qué proponen los gimnasios para que les permitan volver a abrir?)



En la misiva expresan que ya habían adelantado con la Secretaría de Desarrollo Económico y la de Reactivación de la Ciudad unas mesas de trabajo para comenzar con una prueba piloto en todas las localidades de una manera inclusiva para los gimnasios pequeños, medianos y grandes. Esperaban arrancar el próximo 31 de agosto.



"Los gimnasios no son parte del problema, al contrario somos parte de la solución ya que no existe ningún estudio científico que demuestre que sean sitios de contagio", afirman citando a cuatro estudios de Oslo, Inglaterra, Brasil y California. También dicen que su apertura es necesaria por los beneficios que tiene para la salud física y mental la realización de actividad física en estos sitios.



Asimismo, argumentan que reabrir los gimnasios sería bueno para la economía de la ciudad. Según su carta, "el gremio puede generar empleo directo e indirecto para alrededor de 50.000 personas, de estas 20.000 están en Bogotá, en sus distintas modalidades, desde médicos deportólogos, hasta nutricionistas, entrenadores, personal de servicios administrativos, y médicos generales que participan en el día a día de cualquiera de estos centros".



(Le puede interesar: El protocolo de MinSalud para que gimnasios vuelvan a abrir sus puertas)



Otro de los puntos que destacan para pedir su reactivación es que el gimnasio es una actividad localizada. Según explican, el 85% de los clientes vive o trabaja a menos de 1,5 kilómetros del centro de entrenamiento.



Los 31 firmantes de la carta, entre los que se encuentran Bodytech, Smart Fit, Spinning Center Gym, Athletic y Fit For All, son claros en manifestar su compromiso con seguir y hacer cumplir los protocolos que ya estaban establecidos con el fin de lograr los pilotos para una apertura segura.



"La salud mental de los bogotanos se ha visto afectada por la pandemia y el encierro, el ejercicio es un servicio esencial para lograr recuperar dicha salud. Por el bienestar de la comunidad, le pedimos volver a funcionar", concluyen.



(Puede leer también: ¿En la nueva normalidad se pueden hacer reuniones familiares?)

¿Qué dice la Alcaldía?

La Alcaldesa de Bogotá, Claudia López, explicó en su rueda de prensa del lunes que los gimnasios no podrán abrir por el riesgo de contagio que implica hacer ejercicio en sitios cerrados como los centros de entrenamiento. Sin embargo, no cerró la puerta a realizar un plan piloto en el que se contemple el funcionamiento de estos establecimientos en espacios abiertos.



Asimismo, el Distrito fue claro en afirmar que en esta nueva etapa seguirán restringidos los parques infantiles, los gimnasios al aire libre y las canchas deportivas.

Más noticias de su interés:

- Iglesias cristianas reclaman pilotos de cultos de puertas para dentro



- ¡Ojo! Hubo cambios en la reactivación económica de Bogotá



- Las reglas a seguir con TransMilenio funcionando al 50 %



- Manifestaciones de comerciantes contra el decreto de la nueva realidad



ELTIEMPO.COM