La comunidad del barrio Ramajal de San Cristobal está preocupada por una vía en mal estado que presenta un 'crater', como mencionan ellos, debido a que ha generado diveros accidentes de tránsito. Este problema lleva alrededor de seis meses y le piden a las autoridades ayuda para solucionar este problema.



La afectación para este sector es inminente debido a que el hueco sigue creciendo y ya se han visto afectados motos, taxis y hasta rutas escolares con niños abordo.



"El martes hubo un accidente entre un taxi y un motociclista. El taxi subió no alcanzó a cerrar y boto al motociclista al hueco", mencionó Ana Bejarano, habitante de la zona.



De igual manera, la comunidad dice que en veinte días se han presentado tres accidentes, incluyendo a niños de colegio que venían en la ruta que tuvo que salir con ayuda de una grúa.



Los conductores que transitan por la carrera 9 este #30A-28 sur se sienten cansados ya que el hueco está dañando sus vehículos que podrían terminar siendo volcados. "Estamos cansados de decirle a la Alcaldía. Ellos hacen caso omiso a las sugerencias de la comunidad", señaló un taxista de la zona.



Sin embargo, los que se ven más afectados son los motociclistas que, algunos, han terminado cayendo dentro del hueco. "Si uno va a dar la curva y no ve el hueco, pues uno se puede ir ahí y se puede accidentar. Quién sabe qué pueda pasar", declaró un motociclista del barrio.



La comunidad del sector pide que se tape el hueco para que no se presenten más accidentes en la zona.



REDACCIÓN BOGOTÁ