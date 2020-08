Agreden a gestor de convivencia por pedir usar bien el tapabocas

Indignación ha causado un video publicado en Twitter por el secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá, Hugo Acero, en el cual se aprecia un hecho de intolerancia en una calle de la capital.

Las imágenes muestran la agresiva reacción de un adulto mayor a quién un gestor de convivencia le había pedido que usara correctamente el tapabocas. El funcionario intentaba explicarle al ciudadano las razones por las que debería usar correctamente el elemento de bioseguridad, pero este reaccionó violentamente insultándolo en repetidas ocasiones y lanzándole patadas y puños.



Ante la solicitud amable de nuestro Gestor de Convivencia para que este ciudadano utilizara bien su tapabocas, esta fue la respuesta que recibió. Condenamos y sancionamos este acto violento. Admirable el comportamiento de nuestro Gestor. pic.twitter.com/ZmG0DYCbkY — Hugo Acero (@HugoASeguridad) August 1, 2020

Durante el altercado, el gestor mantuvo la calma intentando hacerle entender al agresivo hombre que solo estaba ahí para entregar una información, a lo que el vendedor informal respondía con groserías y golpes.



Una mujer, quien se percató de lo ocurrido, intervino para evitar que el hombre siguiera agrediendo al funcionario, ante lo cual este respondió: “¿cuántos hay en la Secretaría de Salud? (…) les dije cómo se cura un virus...”.



(Le puede interesar: El video ‘viral’ que muestra cómo en países nórdicos no usan tapabocas)



Ante el lamentable incidente las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. La alcaldesa Claudia López manifestó en Twitter: “Es imposible proteger a alguien de sí mismo. Agradezco a los miles de servidores públicos de la Alcaldía que con humildad y profesionalismo hacen su trabajo de pedagogía y cuidado cada día por toda la ciudad. Este caso es la excepción y no la regla. En #BogotáSeRespeta”.

Es imposible proteger a alguien de sí mismo.



Agradezco a los miles de servidores públicos de la Alcaldía @Bogota que con humildad y profesionalismo hacen su trabajo de pedagogía y cuidado cada día por toda la ciudad.



Este caso es la excepción y no la regla. En #BogotáSeRespeta https://t.co/5fh3zNvxmR — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) August 1, 2020

Bogotá es la ciudad más afectada del país por el nuevo coronavirus con 104.656 casos, por lo que las autoridades siempre han hecho énfasis en el autocuidado y en respetar los protocolos de bioseguridad.

