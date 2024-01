‘No es una licitación para un andén’: gerente del metro de Bogotá sobre la línea 2

El gerente de la Empresa Metro de Bogotá, Leonidas Narváez, aseguró, en conversación con EL TIEMPO, que el proceso de licitación de la segunda línea del metro avanza sin contratiempos y cuenta con los soportes técnicos y financieros necesarios para ser adjudicada este año.



“Esto no es la licitación para un andén, es para construir una línea de 15,5 kilómetros, 14,3 de ellos subterráneos”, afirmó.

Las declaraciones de Narváez se dan después de haberse conocido versiones, entre ellas la del concejal Daniel Briceño, respecto de que el proyecto no se encuentra cerrado financieramente y habría un supuesto conflicto de intereses entre tres de los cuatro grupos de empresas precalificados.

“Hay muchos ruidos de que el proyecto no es tan maduro financieramente”, indicó el cabildante, quien no entró en detalles sobre el posible conflicto de intereses.

El megaproyecto de la segunda línea comienza en la conexión con la línea 1, cerca de la calle 72 con Caracas, y de allí continúa hacia las localidades de Engativá y Suba. El costo es de 34,9 billones de pesos y se espera que esté construida en 2032. Para garantizar un flujo de caja, el Concejo de la ciudad le aprobó a la Empresa Metro un cupo de endeudamiento por 9,4 billones.

Al ser contactado por este diario, el gerente de la Empresa Metro dijo que la alcaldía de Claudia López y el gobierno del presidente Iván Duque realizaron un convenio de cofinanciación por 34,9 billones de pesos que garantiza las vigencias futuras del proyecto hasta el año 2053, de los cuales el 70 por ciento provendrán de la Nación y el otro 30 por ciento, del Distrito.

“Para llegar al convenio de cofinanciación se tuvo que tener el aval técnico primero y el aval fiscal. El aval técnico asegura por parte del Ministerio de Transporte que el ente territorial (Bogotá) tiene un proyecto con la suficiente madurez”, agregó el gerente de la EMB.



Con respecto al presunto conflicto de intereses entre tres de los grupos de empresas precalificadas (el proceso que se cumplió en agosto de 2023) y por el cual protestó dentro del proceso una de ellas, señaló que este es un tema que se da dentro de la licitación y que la empresa metro deberá resolver.

“Tenemos cuatro firmas precalificadas, y la precalificación tiene la ‘no objeción’ de la banca multilateral. Hay una protesta en la licitación pública internacional con relación a un posible conflicto de intereses que estamos resolviendo dentro del marco de los términos de referencia establecidos por la banca multilateral”, afirmó.

En sus declaraciones añadió que la empresa está “en el proceso de estudio de las observaciones que se han hecho en este sentido” y que estará tomando decisiones en un mes o 45 días.



“Estos documentos de la protesta están publicados en el Secop, los puede conocer todo el mundo, no hay ningún ocultamiento, no hay nada tapado, pero tenemos que estudiar la los argumentos”, aseguró.

El funcionario destacó que el proceso de la segunda línea, así como el de la primera, se realiza de la mano con la banca multilateral y siguiendo los protocolos y trámites establecidos en el manual de adquisiciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

“La decisión nuestra y de la banca es que se continúa con la licitación, no se ha suspendido, no hay ningún banco que se haya retirado, no hay riesgos de ningún recurso de la Nación o del Distrito, aquí no hay pagos”, explicó Narváez, y señaló que en este caso el año pasado se tomó la decisión de no adquirir todavía predios, a fin de esperar que el proceso de la segunda línea termine.

La Empresa Metro espera que el 14 de mayo próximo los grupos de empresas precalificados presenten sus propuestas técnicas y financieras, que serán evaluadas. En todo caso, señaló que en septiembre de este año se podría estar adjudicando la megaobra.

La segunda línea del metro de Bogotá tiene créditos aprobados por el Banco Europeo de Inversiones (BEI), por 50 millones de dólares; el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), por 255 millones de dólares; el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por 415 millones de dólares, y el compromiso del Banco Mundial (BM). Sin embargo, aclaró que estos últimos recursos no se necesitan aún.

“El Banco (Mundial) tiene claro que nos va a financiar y está asociado con los otros bancos, pero lo que financia el proyecto y las razones por las cuales la banca nos presta recursos es porque tenemos la plata con que pagar y está soportado en el convenio de cofinanciación entre la Nación y el Distrito”, puntualizó el gerente.

GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ

​Editor de Bogotá

REDACCIÓN EL TIEMPO

