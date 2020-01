'Son bienvenidas las observaciones', dice gerente del metro de Bogotá

En respuesta a la auditoría de la Contraloría General de la República, CGR, al proceso que llevó a que Bogotá pudiera, finalmente, contratar la construcción y operación del metro, el gerente de la empresa Metro, Andrés Escobar, dijo que eran “bienvenidas las observaciones de todos los órganos de control”.

“El proyecto es muy complejo y todas las observaciones son útiles para el buen desarrollo del metro y, en general, para todos los proyectos de la ciudad. Todas han sido y seguirán siendo atendidas desde la Empresa Metro de Bogotá (EMB). Somos los más interesados en ejecutar un proyecto con toda la transparencia que el manejo de recursos públicos demanda”, señaló Escobar en un comunicado en el que se refiere a los hallazgos señalados por el ente de control.



Sobre el informe presentado por la CGR, Escobar señala que la Contraloría solicitó a la EMB “implementar un plan de mejoramiento con el fin de adelantar actividades que respondan a cada uno de los hallazgos reportados en el informe final de auditoría de cumplimiento del desarrollo de la primera línea del metro”.



En este sentido, en diálogo con La W, el vicecontralor general, Ricardo Rodríguez, precisó que lo que busca el ente de control es que se hagan mejorías en el proyecto del metro de Bogotá para avanzar de la forma correcta.



Y en Blu Radio, Rodríguez enfatizó que hasta el momento no se puede hablar de actos de corrupción. “No se habla de ninguna práctica asociada a la corrupción. Aquí lo que estamos hablando es que la gestión fiscal es imperfecta frente al tema de controles”, indicó.

No se habla de ninguna práctica asociada a la corrupción. Aquí lo que estamos hablando es que la gestión fiscal es imperfecta frente al tema de controles FACEBOOK

TWITTER

Por su parte, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, expresó el martes que estaba a la espera de recibir formalmente el informe para analizarlo y que la gerencia del metro y la comisión de vigilancia de este lo “van a analizar” y que se tomarán “los correctivos que haya que hacer”.



“Estas advertencias no tienen nada que ver con el proceso de licitación de la primera línea. No hay objeción sobre el proceso de licitación, son objeciones sobre el funcionamiento de la empresa metro”, aclaró la mandataria.



Cabe aclarar que la Contraloría General de la República realiza una auditoría de control excepcional desde 2014 al proceso del metro de Bogotá por solicitud del alcalde Enrique Peñalosa.

Respuestas al informe

Frente a que supuestamente se debilitó el control de la EMB sobre esos procesos al dejar en manos de la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) la responsabilidad de recibir, estudiar y avalar los documentos entregables producto de las consultorías realizadas como parte del convenio 1880 de 2014”, como lo señala el informe, la empresa Metro dice que le manifestó “al ente de control que muchos de los productos contaban con verificación de la FDN, como entidad experta, y los productos entregados contaron con interventoría. Tanto así, que la CGR concluye que no evidenció posibles incumplimientos del convenio que dio origen a los estudios (No 1880 de 2014)”.



Y agrega: “En este sentido, la entidad comparte la posición de la CGR y por esta razón se encuentra en proceso la formulación de un plan de fortalecimiento institucional”.



En cuanto a la realización de un estudio de impacto ambiental y social para garantizar el cumplimiento de las salvaguardas y estándares exigidos por la banca multilateral, cuando ya se tenía otro con el mismo objeto, con lo cual, según el informe de auditoría, se podría haber elaborado dos veces el mismo estudio, la EMB aclara que “se trata de dos productos distintos”.



Explicó además que “los estudios de impacto ambiental originales se contrataron bajo las normas colombianas, mientras que los segundos se hicieron con un alcance diferente, orientado a dar cumplimiento a los estándares internacionales, que son más exigentes en varias materias. Dichos estándares o salvaguardas son exigidos por la banca multilateral para poder acceder a sus créditos”.



Respecto de los rendimientos financieros destinados a obras menores, la EMB señala que el patrimonio autónomo será constituido por el concesionario (quien será el fideicomitente único) y que “cuando los recursos son transferidos e ingresan a dicho patrimonio autónomo, ya se trata de recursos ejecutados presupuestalmente por la EMB” y que aunque la empresa “sea beneficiaria de una cuenta de dicho patrimonio y de los rendimientos que allí se generen, estos también “se destinan al mismo proyecto”.



Sobre las obras y equipos complementarios que, según la CGR, no se identifica con cargo a qué recursos se atenderán, la EMB dice que de acuerdo con el contrato de concesión suscrito se entiende por obras y equipos complementarios aquellas que “no estén contempladas en las obligaciones a ser ejecutadas por el concesionario de conformidad con lo previsto en este contrato y en las especificaciones técnicas” del mismo”.



Y frente a la ausencia de informes periódicos del amigable componedor, una figura creada de manera permanente para las controversias y actividades profesionales, la empresa insistió en la conveniencia de esta figura para “garantizar rapidez en la resolución de posibles controversias y darles garantías”.



Añadió que “como parte del plan de mejoramiento, en los contratos se incluirán obligaciones adicionales de visitas permanentes, revisión y presentación de informes de avances, con el fin de asegurar la inmediatez de las respuestas ante controversias, y para soportar los pagos periódicos”.



REDACCIÓN BOGOTÁ