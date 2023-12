‘Tiene más reversa el río Bogotá que el metro’: gerente de la Empresa Metro

Dos años y medio después de que empezaron las obras de la primera línea del metro de Bogotá, Leonidas Narváez, gerente de la Empresa Metro de Bogotá y quien desde enero de 2020 ha estado al frente del megaproyecto, habla del por qué no es posible un cambio de elevado a subterráneo y la afectación que tendría eso para los bogotanos en la movilidad y en la calidad de vida.



Narváez, quien se muestra satisfecho por lo alcanzado con el proyecto, con un 27 por ciento de avance, es decir, más de una cuarta parte, y destaca el impacto que tendrá el metro en el urbanismo de la ciudad y la tecnología de punta de la primera y la segunda línea.



(Lea también: Especial multimedia de la primera línea del metro de Bogotá).

¿Cómo se siente con el proceso de construcción?



El equipo del metro está muy satisfecho de los logros alcanzados en estos casi tres años. Hemos venido trabajando con un cronograma muy detallado, de muchos retos para lograr que el consorcio Metro Línea 1 vaya cumpliendo los hitos y las estrategias. Detrás de esto, hay un equipo de gente muy experta y muy consagrada.

¿Cuál es el avance hoy?



El proyecto de la primera línea tiene un avance del 27 por ciento. Esto es la suma de varias actividades o frentes de trabajo, como el traslado anticipado de redes, de la gestión del 100 por ciento de la compra de predios.

El patio taller está en un 99 por ciento, en donde la estabilización de suelos y la construcción del terreno van en un 91 por ciento. El puente vehicular en el sitio el pulpo, en la avenida 68 con Primera de Mayo, va en un 31 por ciento, y las obras de la calle 72, en un 43 por ciento; o sea, llevamos más de una cuarta parte del proyecto.

Es una cuarta parte sin tantas dificultades...



Sí hemos tenido dificultades, no ha sido fácil y qué emoción que lo que se está haciendo ha sido un sueño para todos los que vivimos en esta ciudad, donde han crecido nuestros hijos y donde seguimos siendo optimistas y muy dinámicos.

Facebook Twitter Linkedin

Leonidas Narváez, gerente de la Empresa Metro de Bogotá. Foto: Alcaldía de Bogotá

Para mí, que soy un profesional de 43 años y estoy llegando prácticamente al fin de un servicio, lo que siento es mucho orgullo, mucha satisfacción.

(Le puede interesar: Delegación de Bogotá viaja a China para conocer cómo va producción de trenes del metro).

¿Cuándo llegará el gran volumen de obras?



Este 2024 y el 2025 serán años de mucha actividad para la primera línea. Ahora estamos trabajando en las cimentaciones, tenemos nueve frentes activos de cimentación, pero esas actividades se van a ir extendiendo y vamos a empezar a ver crecer la obra de la cimentación y en la superficie hacia arriba, para darle soporte al viaducto, a las vigas y a los rieles.

Hacia finales de 2025, debemos tener más de 4.000 o 5000 metros lineales del viaducto terminado y empezaremos a ver correr los trenes que llegarán de China a finales 2025, donde cada tren debe tener 2.500 kilómetros de prueba de aceleración de salida, de desaceleración de curva, de comunicaciones, antes de iniciar la marcha blanca o operación total del sistema en septiembre de 2027, sin pasajeros durante seis meses.

¿Es posible hacer un cambio del metro a estas alturas?



Utilizaría una frase que ha sido bandera de la alcaldesa Claudia López: “La primera línea del metro de Bogotá no tiene reversa, tiene más reversa el río Bogotá”. La fórmula del contrato de concesión no genera una retribución.

Si pagamos en este momento, tendríamos que pagar toda la obra ejecutada, cuando la obra ejecutada y puesta en marcha será en 2027 e irá hasta 2048, y vamos a pagar en esos 20 años la obra ejecutada, es un negocio bueno, o sea, usted me pone al servicio en marzo del 2028 el metro, lo opera y yo le acabo de pagar lo que me falta durante lo que usted lo opera.

(Más noticias: Metro de Bogotá: esto opinan ciudadanos que viven donde se construye la primera línea).

¿Qué piensa del estudio de la Sociedad Colombiana de Ingenieros que busca comparar el metro elevado, que está en ejecución, con un proyecto subterráneo?

Desde agosto o septiembre no he vuelto a tener reuniones en esas mesas que se plantearon con el Gobierno Nacional, con el ministro de Transporte, y ni me han invitado. No sé realmente en qué va el proceso del trabajo que contrató la ANI con la Sociedad Colombiana de Ingenieros.

Facebook Twitter Linkedin

El metro avanza en su construcción, después de años de estar pendiente para la ciudad. Foto: Archivo Particular

Pero, además, con unas obras en marcha, plantear un cambio no es tan fácil...



Va a generar unos perjuicios en la comunidad, que hoy tiene una esperanza, una alegría, que le han apostado a que la primera línea del metro como la estamos construyendo sí puede mejorar su condición de movilidad.

¿Cómo se imagina que va a cambiar la movilidad de los bogotanos con el metro?



Cuando una persona tenía que venir a Marly o a la 63 con Caracas se gastaba hora y media en llegar, y que ahora lo haga en 25 en 22 minutos, y que ida y vuelta sean 50 minutos o una hora, cuando antes se demoraba dos horas y media, es tener para sí hora y media de tiempo para pasarlo con la familia, para estudiar, para recreación, para deporte, para compartir.

Eso es un cambio fundamental en las personas, es una alegría que uno no tenga que estar sentado en el transporte público gastando tiempo, eso en el corto plazo.Y en largo plazo, el impacto urbano, el desarrollo alrededor de las estaciones, la posibilidad de volver a Bogotá una ciudad de 30 minutos, es algo que uno no puede postergar seis años y que debe continuarse trabajando con el mismo entusiasmo, con la misma dinámica, para que ese resultado que estamos buscando para marzo del 2028 lo tengamos.

(En otras noticias: Metro de Bogotá: así rescatan a los animales que se encuentran en las zonas de obra).

¿Cómo va a impactar el urbanismo en la ciudad?



La gente va a querer vivir alrededor de las estaciones, porque la posibilidad de caminar y llegar a la estación para conectarse al trabajo, al sitio donde estudia o a cualquier otra diligencia, pues va a generar comodidad en la forma de vida.

Esa corriente económica va a generar que las construcciones y la renovación urbana se empiecen a revitalizar alrededor de las estaciones. Además, si estoy cerca de una estación y ya están terminados los Regiotram de Occidente y del Norte, pues estoy conectado con dos zonas de la Sabana muy importantes.

Facebook Twitter Linkedin

La proyección de esta construcción implica el ser considerado un proyecto de relevancia para la ciudad y el país. Foto: Archivo Particular

¿Cómo ha avanzado la segunda línea del metro?



La segunda línea de metro es un éxito de esta administración. Estamos en un proceso multilicitatorio con normas de la banca multilateral, específicamente las del BID. Tenemos cuatro firmas precalificadas y abrimos el proceso licitatorio en octubre, que estará terminando hacia mediados de febrero con la presentación de propuestas.

Es factible que haya alguna prórroga, seguramente la nueva administración puede dar un mes para mirar detalles, pero el proceso delineado va muy bien, podemos estar adjudicando en el próximo semestre la obra, la interventoría, la PMO y firmando acta de inicio de estos contratos hacia junio.

¿Cómo es la tecnología de las dos líneas de metro?



Estamos con una tecnología GoA4, que es una tecnología automatizada, en la que los trenes se manejan sin conductor, por medios de sistemas electrónicos y de comunicaciones; esto permite una mayor eficiencia y que el intervalo entre trenes en las horas pico se pueda reducir un poco más que lo que se pudiera cuando tenemos operadores manuales.



Nos brinda seguridad en las plataformas de acceso, porque las puestas son automatizadas y sincronizadas con las puertas de los vagones del metro, entonces, solo cuando el metro está posicionado en el sitio, ambas puertas se abren y la gente no va a tener la posibilidad de ingresar a la zona de rieles.

Desde el punto de vista de la comunicación, los sistemas son de última tecnología, tendremos pantallas que informarán en tiempo real la llegada o salida del próximo tren; habrá un sistema de peso que informará al usuario en qué vagón o puerta debe posicionarse, porque ese vagón está mas desocupado que los otros.



En eso estamos utilizando la última tecnología que hoy se usa en el mundo, mal podríamos hacer que no fuera así y que utilizáramos tecnologías anteriores.

Más noticias de Bogotá:

GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ

Editor Bogotá

@guirei24

REDACCIÓN EL TIEMPO