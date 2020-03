Gerente del Canal Capital le responde a concejal por su nombramiento

Ana María Ruiz, gerente del Canal Capital, y Guillermo Augusto Cuéllar, asesor de comunicaciones de la alcaldía de Bogotá, salieron a responderle al concejal Emel Rojas, de Colombia Justa Libres, quien cuestionó los dos nombramientos.

Según el cabildante, Ruiz y Cuéllar fueron donantes de la campaña de la alcaldesa Claudia López. La primera hizo un aporte de 31,8 millones y el segundo de 33 millones. Y hoy, como funcionarios del distrito, reciben cada uno 35 millones de pesos de sueldo.



En su respuesta, Ruiz y Cuéllar, quienes en el pasado fueron pareja y socios en la empresa Brújula Comunicaciones, aseguran que efectivamente hicieron donaciones a la campaña de la hoy alcaldesa y señalan esa información es pública. También reconocen que fueron socios en la agencia de comunicaciones y que han asesorado a López en todas sus campañas.

“Fui socia de BrujulaCom, empresa de comunicaciones para el sector social y campañas políticas. Desde 2014 asesoré a la alcaldesa @ClaudiaLopez en todas sus campañas. La conozco y admiro desde hace más de 30 años y por eso le apuesto a su proyecto político”, dice Ruiz en un tuit.



La politóloga de los Andes y con amplia experiencia en televisión también se refiere a la reforma del manual de funciones del Canal Capital, que según el concejal Rojas se efectuó para permitir su nombramiento. Incluso, el cabildante le ha dicho a algunos medios que ella estudió Bellas Artes.



“Conscientes de las limitaciones de ese manual, la administración anterior tuvo a bien hacer la modificación que abre la oportunidad a todas las profesiones que resultaban excluidas”, señala Ruiz en su respuesta a Rojas, a quien invita a “corroborar con las fuentes primarias antes de hacer señalamientos”.

Desde el 2000, el manual de funciones del Canal ha tenido ocho modificaciones: 2000, 2001, 2005, 2006, 2008, 2009, 2016, 2019 y 2020. La última fue en enero de este año y la realizó Darío Montenegro, hoy exgerente, para ampliar las profesiones que podían acceder al cargo y que en 2019 habían sido restringidas a Comunicación social y Periodismo, Derecho, Administración e ingenierías industria y eléctrica.



Frente a las afirmaciones de Rojas, Guillermo Cuéllar responde: “sí, doné a una amiga y líder en la que creo, lo hice de forma legal y trasparente”. Y sobre la empresa Brújula asegura: “Dejé mi empresa (empresa que no tiene ni tendrá un solo contrato con la Alcaldía) y me vine a trabajar en un servicio público y en el proyecto de ciudad que en el que creo”.



Cuéllar tiene un contrato de prestación de servicios profesionales de 6 meses y 15 días por 226 millones de pesos como contratista de la alcaldía mayor.

Frente a este contrato explica: “Es una designación de confianza que se hace junto con el gabinete. He sido parte del equipo de comunicaciones de @ClaudiaLopez por años, razón por la cual me pidió que asumiera esta tarea”.



En conversación telefónica con este diario, Cuéllar también señaló que haber sido donante no lo inhabilita para prestar sus servicios a la Administración e insiste en que “todo ha sido legal y trasparente”.



Sobre su asignación mensual como contratista señala que esta no contempla el pago de IVA, deducciones, ni cesantías, ni vacaciones ni seguridad social, por lo cual considera que termina siendo mucho menos de lo que asegura el concejal Rojas. Estima que después de todos los descuentos recibe realmente 19,8 millones de pesos.



Ante este tema, en un comunicado, la empresa Brújula Comunicaciones señala que “no tiene actualmente ningún contrato con la Alcaldía Mayor y que Ruiz y Cuéllar “renunciaron a su status como socios y a cualquier actividad relacionada con la agencia desde el 2 de diciembre de 2019”.

GUILLERMO REINOSO

Editor Bogotá