De los casi 300 estudiantes y 25 docentes que hacían parte del colegio Gimnasio Campestre George Berkeley en 2017, hoy no hay nada. El que otrora fue uno de los colegios con más prestigio del noroccidente de la capital recibió un golpe de gracia luego de que la Superintendencia de Sociedades ordenó su liquidación, por fungir como fachada de la firma Fit Forex Investment Team, una pirámide a la que el organismo sancionó en 2017 por realizar actividades de captación ilegal de recursos.



La institución educativa fue conocida en sus últimos años como Colegio Bilingüe Royal-Bilingüe Nacional.





Fit Forex Investment Team fue una captadora que se promocionaba en zonas exclusivas de la capital y a la cual más de 80 inversionistas habrían entregado 7 millones de dólares entre 2004 y 2009. Tenía como representantes legales a Dilia Margarita Báez Angarita y Jairo Enrique Sánchez Díaz, condenados en 2020 por los delitos de lavado de activos, captación ilegal de dinero y no reintegro. A ambos, el año pasado el Tribunal Superior de Bogotá les elevó la pena de cárcel a 21 años.



En conversación con EL TIEMPO, uno de sus antiguos alumnos –quien pidió no revelar la identidad– cuenta que la crisis en la institución educativa empezó justamente en el 2017. “Ese año muchos padres de familia empezaron a retirar a sus hijos por varios rumores. Empezaron a mandarles correos con supuestos pantallazos de chats entre los administrativos hablando mal de los padres y de los estudiantes. Eso asustó a muchos papás”, afirmó el exalumno.



Según el joven, este fue la génesis de la situación económica que atravesó el colegio, que culminó con el cambio de razón social y su posterior cierre. “Yo me retiré del colegio ese mismo año, pero un cercano siguió estudiante ahí y me contaba cómo para el 2018 había cursos en los que no había suficientes estudiantes.



Para ese momento, en sexto solo había un niño”, agregó. No obstante, dijo que la información sobre los problemas legales les llegaba con cuentagotas y que la crisis en el número de estudiantes empezó a generar dudas.



“Las personas empezaron a buscar cosas por fuera”, señaló. Y concluyó: “Puedo decir que era un buen colegio. Muy chévere, nunca faltó nada. Buenos profesores y muy buen inglés”.

Fachada del colegio Gimnasio Campestre George Berkeley en Bogotá. Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

La investigación



Según las pesquisas, la institución educativa era utilizada por los accionistas de la pirámide y de Semar Internacional S. A. para ocultar el patrimonio de Fit Forex y así evadir la devolución de los recursos captados de forma ilegal.



La indagación da cuenta de cómo es que Semar Internacional transfirió al colegio a través de un contrato de compraventa protocolizado. No obstante, la Supersociedades señala en el auto 2022-01-873196 que “en los estados de cuenta de la Sociedad, activas para la época, no se registraron movimientos, ni de débito ni de crédito, por lo cual no es claro si en efecto existían los recursos”.



“Se determinó en la investigación que la sociedad estuvo vinculada y se benefició de la actividad de captación realizada por parte de la sociedad Forex Investment Team S.A ., en liquidación judicial, como medida de intervención”, agregó la Supersociedades.

Asimismo, el organismo determinó, gracias a información suministrada por la Dirección Local de Educación de Suba, que “no tenía registro de institución educativa alguna” y que en el lugar donde supuestamente funcionaba el colegio (kilómetro 7 vía Suba–Cota) no había actividad alguna. De hecho, según vecinos del sector, el lugar está vacío desde hace más de un año y el letrero que aparece en las fotos de redes sociales ya no está.

Otra sanción



Pero más allá de su liquidación, y como lo confirma uno de sus exalumnos, la institución enfrentaba otro tipo de problemas. En julio del 2021, la Secretaría de Educación –luego de adelantar un proceso administrativo– sancionó al colegio por contratar docentes que no cumplían con los requisitos necesarios para enseñar.



“Sancionar por (...) contratar docentes en la vigencia 2018, con un título diferente al de licenciado en educación, sin acreditar debidamente el curso en pedagogía para ofrecer servicios educativos (profesionales) y tener docentes extranjeros sin haber acreditado que se realizó el correspondiente trámite de apostillaje del título académico y la visa de trabajo”, se lee en un documento publicado por la entidad.



La investigación se abrió luego de que un acudiente presentó una queja ante la Dirección de Inspección y Vigilancia de la entidad por “presuntas irregularidades en la intensidad horaria del idioma extranjero - inglés” y la falta de idoneidad de los docentes.



Sobre el primer punto, la entidad distrital resolvió absolver al colegio al concluir que en 2018 no era bilingüe y que solamente desde el año 2021 se implementó el bilingüismo en las áreas de sociales. Para la segunda indagación, se fijó una sanción de amonestación pública por el término de tres días hábiles.



CAMILO A. CASTILLO

REDACCIÓN BOGOTÁ.