El candidato de Cambio Radical a la Alcaldía de Bogotá, general Jorge Luis Vargas, es optimista de su paso a segunda vuelta, pero si no, dice que apoyará a cualquier candidato que no tenga que ver con el presidente Petro ni con Gustavo Bolívar. Critica la forma como se adelanta el proceso de paz y asegura que no se está dando de cara al país.



En general, general (risas), no ha sido buena la experiencia de los militares de la política. Recuerdo al general Harold Bedoya, que le apuntó a ser presidente de la República, y ahora está el general Zapateiro en las mismas. ¿Usted, que pasó al everfit, cree realmente en las posibilidades de llegar a la Alcaldía de Bogotá?



¡Pero sí hay ejemplos exitosos! Mi general Óscar Naranjo fue vicepresidente de la República, un hombre al cual admiramos demasiado y quien además viene de ser policía. Y, bueno, creo que hoy Colombia está viviendo un momento diferente, en el que muchísimas fuerzas de la sociedad, entre políticas, privadas, académicas, están pidiendo que la experiencia de nosotros, los militares y los policías, sirva para influir en las grandes decisiones del país, ocupando cargos de elección popular…

Mis excusas con el general Naranjo, tiene toda la razón. Pero es una excepción. ¿Le ha dado consejos?



He hablado con él y me ha dado consejos.

Me parece muy bien. Pero ¿no sería mejor, sin embargo, que militares y policías retirados fueran asesores de los gobiernos en ciertos temas, en lugar de que se metan de lleno a la política electoral?



Es que nosotros somos administradores de lo público por naturaleza. Y precisamente hoy el tema que agobia a Bogotá es la seguridad. Ahí lo que la ciudad necesita no es un asesor, sino un alcalde que tome las decisiones adecuadas para que la seguridad se les devuelva a los bogotanos, podamos retomar la tranquilidad y que sea una ciudad armónica. Además de seguridad, Bogotá hoy reclama una administración correcta en las grandes obras, en la movilidad, por ejemplo. El país en este momento necesita de nuestra experiencia en cargos de elección popular.

General, el orden público se ha deteriorado de manera impresionante desde que usted salió hace un año de la dirección de la Policía. ¿Qué fue lo que nos pasó en el país en estos últimos doce meses? ¿Fue el cambio de gobierno?

Ha influido mucho. Hay un deterioro muy importante en términos de la ocupación del territorio que nos preocupa, y en el fortalecimiento de las organizaciones criminales, producto de la sobreoferta de cocaína que hay.

¿Y en Bogotá?

En Bogotá, la falta de liderazgo de la alcaldesa, que les echa la culpa permanentemente del deterioro del orden público a la policía, a los jueces, a todo mundo. Muchos alcaldes en Colombia, no todos, no saben o no entienden que ellos son la primera autoridad de policía y esto no es carreta; son los que tienen que responder operacionalmente para que los planes se hagan con la Policía Nacional. La seguridad es de la administración, no solamente de la Policía.

Sí, pero la alcaldesa Claudia López tendría razón en que el Gobierno no se ha portado bien con Bogotá. Se había pactado que llegaría equis número de nuevos policías a patrullar la ciudad, y nos pusieron conejo…



La alcaldesa está diciendo la verdad del gobierno Petro. Nos comprometimos con ella, siendo yo director, con darle 4.000 policías a Bogotá y hasta se firmó el convenio. Llegaron los primeros 2.500 y, según ella, en el gobierno Petro no le cumplieron con el resto. Nunca llegó ese número de policías. Pero ella tenía otros mecanismos para aumentar el pie de fuerza también.

Claudia López, alcaldesa de Bogotá.

¿Como cuáles?

Aumentar el número de auxiliares, uno. Dos, la política de seguridad y de convivencia, además de la Ley 4.ª del 91, indica que se puede crear la policía cívica de convivencia, desarmada. No lo hizo. Y sacar a los policías de muchas cosas que los tienen ocupados y que los devolvería a la calle de manera inmediata. Ahí le faltó liderazgo.

No hay duda de que usted pueda atender el tema de la seguridad, pero Bogotá necesita más cosas… ¿Está preparado?



Sí. Básicamente, son temas de gerencia. Estamos en uno de los momentos de la historia de Bogotá con mayores frentes de obra, demasiado importantes para la ciudad. El metro, las troncales de TransMilenio, las entradas a Bogotá, el Regiotram. Lo que le estamos ofreciendo a la capital es esa experiencia de gerencia, para que se terminen las obras en los tiempos convenidos y calculados. Crearemos una plataforma de reactivación de esas obras de seguimiento gerencial, con los mejores mánager, para que se terminen. Hoy Bogotá, más que promesas populistas, necesita es administración técnica para terminar estas obras.



¿Y usted sabe de todo eso?

Sí, claro. La Policía administra también grandes recursos, grandes obras, grandes presupuestos. El de la Policía es de 12 billones de pesos, uno de los más grandes del país, y permanentemente estamos en construcciones a lo largo y ancho del país.

Y sobre los demás temas, pobreza, educación y movilidad…



El primero es seguridad. Después viene la movilidad, que son problemas conectados. El 83 por ciento de los usuarios de TransMilenio sienten que no tienen seguridad. Hay que convertirlo en un sistema seguro, en un entorno entre estaciones seguras protegidas por policías encubiertos, una policía judicial eficaz y el compromiso de los concesionarios de recaudo para que haya menos evasión.

¿Cuál es su modelo de metro?



No tengo duda alguna de que el metro será elevado, tal y como está contratado; el avance de la obra va en el 24 por ciento; en un 89 por ciento están comprados los lotes en el sur. Hay que continuarlo, no dejarnos envolver en ese capricho de Petro de que si el metro no es subterráneo, no va, lo cual tendría graves implicaciones jurídicas y administrativas. Y estar dispuestos, ya con la cofinanciación que tiene el Distrito con la Nación, a la segunda línea, que sí va a ser subterránea. La gestión en movilidad tiene que ver mucho también con gerencia. Están los temas de semaforización, de gestores en las vías, para brindarle seguridad al transporte multimodal en bicicleta; impulsar el tráfico eléctrico y organizar las motocicletas.

¿Qué piensa del corredor verde por la 7.ª?



Le hemos pedido a la alcaldesa que lo suspenda y que sea el próximo alcalde el que decida, porque hay que hacer urgentemente unas revisiones técnicas. Va a colapsar definitivamente la movilidad en el borde oriental. Pero si es adjudicado y contratado, habrá que cumplir la ley, así como otras obras tienen que continuar. Aquí tiene que recuperarse el propósito de construir sobre lo construido.

El corredor verde tiene una longitud de 22 kilómetros, entre las calles 24, en el centro, y la 200, en Lagos de Torca

¿Es verdad que usted propuso pico y placa para las motos?



Esas motocicletas las utiliza la agente para llegar a su trabajo o para trabajar, para transportar a las familias. Y como está la malla vial de deteriorada, hay mucha accidentalidad en motocicleta. Pero quiero concertar con ellos, porque es parte del tema de gerencia.

Las motos juegan un papel importante en la economía. Y a pesar de que son molestas, porque son como unos mosquitos que uno se tiene que quitar de encima en las calles, se le atraviesan a los carros y a los peatones, concertar con ellos un pico y placa me parece francamente muy difícil...



Esta es apenas una propuesta, para escoger lo que sea más acertado para la ciudad, en términos de movilidad, para ellos y para el resto de los bogotanos.

¿Usted qué tan ingenuo es en materia política?

He trabajado con ocho presidentes, he estado con quince ministros y son 38 años conociendo a los alcaldes y gobernadores de miles de sitios del país. No soy político ni politiquero. Repito, mi general Naranjo es el mejor ejemplo de un maestro de la política muy bien hecha. Sabemos muy bien cómo se mueve el mundo político.

Supongamos que uno de los candidatos que pasa a segunda vuelta es usted. ¿A quién preferiría como contendor? ¿Con quién tendría mejor pelea, en el buen sentido?



Con Gustavo Bolívar.

¿Por qué?



Es exactamente lo que Bogotá no necesita. Es la llamada a la impunidad, es la primera línea… Además, no podemos olvidar cómo llamó a los policías, calificativo que ha vuelto a ratificar. No hay policías cerdos. Ni uno solo.

Gustavo Bolívar, candidato a la Alcaldía de Bogotá por el Pacto Histórico.

¿Qué siente cuando un aspirante a la Alcaldía de Bogotá llama a los policías “cerdos”?



A todos los policías nos hace sentir muy mal y creo que indigna a muchos ciudadanos. También habló de que somos asesinos, torturadores. En muchos trinos dijo mentiras durante las épocas de la manifestación pública del 2021. Que se daban órdenes, por ejemplo, de sacarles los ojos a los jóvenes. Ese no es el alcalde que debería dirigir a Bogotá.

¿Cómo hizo usted para manejar ese estallido social, por ejemplo?



No dormíamos mucho. Viajábamos mucho por el país a visitar a los policías, a darles mucho ánimo y a transmitir un mensaje de legalidad. El propio presidente Duque nos dio instrucciones de cumplir la ley, pero también de llevar ante la justicia a cualquiera que cometiera un delito. Más de 300 de primera línea fueron capturados. Teníamos un puesto de mando activado 24 horas. Por eso propongo como candidato a la alcaldía que no vamos a descansar para devolverle la seguridad a la ciudad. Esto no es para que lo maneje un secretario de seguridad, es para que alguien con experiencia a cargo de la alcaldía lo haga.

Pues sería interesante esa confrontación con Bolívar… Pero supongamos que no llegue usted a la segunda vuelta, porque eso pasa. ¿A quién apoyaría que no sea él?

Apoyaría a uno que no se vaya a aliar con el gobierno Petro y que lo deje claro. Ni que vaya a ser un agua tibia que finalmente apoye a Bolívar. Ese es mi compromiso y lo estoy ratificando hoy, si es que no llegamos a segunda vuelta, aunque creo que vamos a llegar.

Pero general, un alcalde de Bogotá tiene, a las buenas o a las malas, que entenderse con el presidente de la República…



He trabajado con, vuelvo a repetir, más de ocho presidentes de manera directa, de diferentes vertientes. Si algo sé, es de trabajo formal e institucional, no politiquero. Pues esa relación la ejerceremos de manera respetuosa, como toda la vida lo hemos hecho, pero también haciendo respetar a Bogotá en varios temas, por ejemplo, en el de seguridad. La ley lo dice: el jefe de la policía es el alcalde. Y ese alcalde tiene que tomar unas decisiones, con todas sus secretarías, con el ánimo de velar por la seguridad de los capitalinos.

El general (r) Jorge Luis Vargas se lanzó a la alcaldía de Bogotá por Cambio Radical.

Usted debe tener más compatibilidad con unos candidatos que con otros. Por ejemplo, ¿la tendría con el exministro de Defensa Diego Molano?



Con él, con Oviedo, con Galán…

¿Con Lara?



El doctor Lara no ha sido muy claro en cuál va a ser su posición con Petro y con Bolívar, y eso me preocupa.

¿Y con el exsenador Robledo, que es de izquierda, pero

antipetrista?

Bogotá necesita a alguien que no sea el candidato de Petro y que no genere impunidad.

Es que el único candidato de Petro hoy por hoy es Gustavo Bolívar… Y eso que del entorno petrista es de los pocos que se atreven a cantarle la tabla al Gobierno…



Que Lara defina muy bien su posición. Del resto, todos han acogido las propuestas que he planteado en esta campaña en temas de seguridad. No solo las están replicando, sino mejorando, así como yo mejoro las de ellos. Eso me llena de orgullo. Tenemos que tener un plan de choque que frene el problema de los cupos carcelarios. Hay que construir ese segundo anexo de la Cárcel Distrital lo más rápido posible, así como los centros de detención transitorios para poder descongestionar las estaciones. Digamos, hay unas coincidencias, pero aquí hay experiencia, que es lo que le ofrezco a la ciudad.

¿Estaría dispuesto a que en un momento dado lo utilicen como una especie de moneda de cambio para hacer alianzas con otros candidatos?



No. Espero llegar a la segunda vuelta. Hemos desarrollado un olfato político muy importante en estos 38 años como para saber por dónde corre el agua al molino. En las grandes crisis de los últimos años en el país, Jorge Luis Vargas ha estado presente.

¿Tiene clara la forma como el gobierno Petro está planteando el perdón social, o la ‘paz total’, o la reconciliación nacional, o como quiera llamar eso?



Para mí no está clara la forma en que se está haciendo la paz. No es de cara al país. No ha sido profesional ni metódica ni científicamente conducida. Ha sido muy caprichosa, inclusive por encima de la ley en algunos momentos, decretando ceses sin que haya acuerdos, sin que haya protocolos. Por eso, la inseguridad ciudadana y la inseguridad producto del crimen organizado, que está a sus anchas, inundado de cocaína, han alcanzado niveles terribles.

Finalmente, usted, como candidato, tiene que salir a pedir el voto, que por favor lo respalden… Como general usted mandaba y ordenaba. ¿Qué es mejor?



Me estoy gozando la democracia. Estoy teniendo contacto con el ciudadano, lo estoy escuchando y por supuesto que le pido el voto y aspiro a convencerlo de que me lo dé. Es el momento de que Colombia valore la experiencia de sus militares y de sus policías. En lo público les hemos aportado a la seguridad y a la convivencia, para que finalmente las Farc se hubieran sentado a negociar, gracias a los grandes golpes que se dieron; perdieron su voluntad de lucha y por eso se sentaron. Hoy veo una dinámica en que el país, incluyendo empresarios y políticos, nos está viendo como una gran opción, por la seriedad, por la no politiquería, por las soluciones que ofrecemos. En este ambiente de la democracia, salir a pedir el voto para mí se ha convertido en un momento muy feliz de mi vida.

MARÍA ISABEL RUEDA

Especial para EL TIEMPO