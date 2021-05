General Gómez Heredia fue agredido en el Portal Américas

El jueves en la noche el Distrito propuso realizar un Puesto de Mando Unificado (PMU) abierto y público en inmediaciones al Portal Américas, una de las zonas que ha tenido constantes enfrentamientos entre la Fuerza Pública y manifestantes en el marco de las protestas del paro nacional, con el motivo de que la ciudadanía conociera las decisiones que se toman en este espacio y escuchar denuncias de posibles abusos de autoridad.

No obstante, cuando las autoridades distritales llegaron a la zona se vivió un momento tenso. Allí estaban presentes Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno, Andrés Nieto, sub secretario de Seguridad, gestores de convivencia y el general Óscar Gómez Heredia, quien hacía acompañamiento por parte de la Policía Metropolitana de Bogotá. Y, aunque Gómez Heredia estaba afuera para establecer diálogos con la comunidad, tuvo que salir corriendo, junto a otros uniformados, hacia las instalaciones del portal porque un grupo de manifestantes empezó a tirar piedras hacia ellos y rechazaba su presencia.



El general estaba acompañado por cinco uniformados, una de ellas mujer, que sí alcanzó a ser impactada por una piedra en su cabeza, pero, por fortuna no fue de gravedad.

Minutos después, en una transmisión en vivo, desde la cuenta de Twitter de la Policía Metropolitana de Bogotá, Gómez Heredia indicaba: "Tratamos de hacer un Puesto de Mando Unificado para escuchar a los manifestantes, sin embargo, hay algunos que se han tornado violentos. Ya tumbaron unas rejas del Portal de las Américas". Gómez también le hacía un llamado a los manifestantes para que la jornada de protesta fuera pacífica y se pudieran establecer acuerdos con las entidades distritales.

Mientras que la Policía intervenía porque se estaba intentando desprender una reja del portal y por bombas molotov que se lanzaban contra los uniformados, el Disitrito intentaba concertar con un grupo de personas que estaba dispuesto a dialogar. Las intervenciones de la Fuerza Pública se extendieron hacia el barrio Chicalá, localidad de Kennedy. A la media noche de este jueves, Luis Ernesto Gómez, reportaba: "se encuentran en calma todas las inmediaciones del Portal Américas. Estaré nuevamente en el Puesto de Mando Abierto y público desde la tarde buscando que desescale la confrontación y podamos gradualmente restablecer la convivencia del sector."