Sectores rechazan intervención del Esmad en protestas de gastrobares

Con Esmad terminó en la noche de este martes una de las protestas de los propietarios y empleados de gastrobares, que no podrán operar temporalmente por orden de la Alcaldía de Bogotá.



La medida se había tomado como reacción al caos que se había generado en sectores como Modelia donde, alrededor de la zona de gastrobares activada, se reportaron aglomeraciones.

La intervención del Esmad se dio en la calle 85, en la zona entre la Autopista Norte y la carrera 15. Con gases lacrimógenos y detonaciones, dispersaron a los manifestantes.



La actuación de las autoridades generó todo tipo de reacciones.

La Concejal Heidy Sánchez rechazó los hechos. "Toman medidas improvisadas sin concertación con el sector afectado y tras del hecho impiden su protesta", trinó.

En el inicio de la Semana contra la Brutalidad Policial la administración de @ClaudiaLopez le echa el ESMAD a las y los comerciantes de los bares, discotecas y gastrobares. Toman medidas improvisadas sin concertación con el sector afectado y tras del hecho impiden su protesta. pic.twitter.com/dqeZv0J5kS — Heidy Sánchez Barreto 💛💚 (@heidy_up) February 24, 2021

La Concejal Susana Muhamad (Colombia Humana) también publicó un video en el que cuestionaba el actuar del Distrito. "Entendemos el decreto de la Alcaldía de cerrar los gastrobares por la situación epidemiologica, porque es necesario mantener ciertas medidas de restricción y por que estos pueden estar violando algunas normas. Sin embargo la situación económica de estos establecimientos ha sido crítica durante toda la pandemia y no ha habido una respuesta efectiva. Si no hay soluciones la gente sale a protestar: lo que no es concebible es que les manden el Esmad", dijo Muhamad.

La respuesta a las protestas del sector de los gastrobares no puede ser el ESMAD. Alcaldesa @ClaudiaLopez la represión no es el camino, estamos hablando de las necesidades de cientos de familias afectadas, se puede abrir una mesa de diálogo y buscar una mitigación económica. pic.twitter.com/rlpflgfYLz — SusanaMuhamad (@susanamuhamad) February 24, 2021

También se manifestó la Representante a la Cámara por Bogotá María José Pizarro. "Este no es el camino para Bogotá. Las agresiones del #ESMAD a los comerciantes de la 85, son una grosería y violentan su legítimo derecho a protesta. Lamentable lo que sucede hoy en la capital", trinó.

Este no es el camino para Bogotá. Las agresiones del #ESMAD a los comerciantes de la 85, son una grosería y violentan su legítimo derecho a protesta. Lamentable lo que sucede hoy en la capital. https://t.co/TVenLTWR5B — María José Pizarro Rodríguez (@PizarroMariaJo) February 24, 2021

A su vez, el Concejal Carlos Fernando Galán sentó su posición. "Uno de los sectores de la economía más afectados por las cuarentenas y los cierres, un sector que ha hecho inversiones para adaptarse pide replantear medidas y la respuesta de la alcaldía es cerrarlos y, si protestan, mandarles el Esmad y gases. Absurdo", trinó.

Uno de los sectores de la economía más afectados por las cuarentenas y los cierres, un sector que ha hecho inversiones para adaptarse pide replantear medidas y la respuesta de la alcaldía es cerrarlos y, si protestan, mandarles el Esmad y gases. Absurdo. — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) February 24, 2021

Otro de los que rechazó la reacción fue el periodista Daniel Samper Ospina. "Echarle el Esmad a gente desesperada por trabajar, que está al borde la quiebra, es sumar más dolor a su dolor: ¿dónde quedó la empatía de la alcaldesa?", trinó.

Echarle el Esmad a gente desesperada por trabajar, que está al borde la quiebra, es sumar más dolor a su dolor: ¿dónde quedó la empatía de la alcaldesa? https://t.co/P6TPbSNOxS — Daniel Samper Ospina (@DanielSamperO) February 24, 2021

En los últimos minutos, el Secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, confirmó que el Distrito tendrá una mesa de diálogo con propietarios de bares y discotecas a las 10 a.m. de este miércoles.



"Entendemos su angustia por lo que les propondremos alternativas de apoyos económicos. Bogotá no tiene el cupo epidemiológico para tener colegios de vuelta y discotecas funcionando a la vez", trinó el Secretario.

Hoy tendremos una mesa de diálogo a las 10AM con propietarios de bares y discotecas.



Entendemos su angustia por lo que les propondremos alternativas de apoyos económicos.



Bogotá no tiene el cupo epidemiológico para tener colegios de vuelta y discotecas funcionando a la vez. — Luis Ernesto Gómez👟 (@LuisErnestoGL) February 24, 2021

