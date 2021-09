Gasper, el perro del cuerpo de Bomberos, continúa desaparecido

El 19 de noviembre de 2020, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá recibió a un pequeño canino de raza Pastor Belga Malinois. Inmediatamente fue nombrado Gasper y asignado al grupo de Búsqueda y Rescate (BRAE) en la estación de Puente Aranda.

Hoy, a pocos meses de completar un año en labores de búsqueda y localización de personas atrapadas bajo estructuras colapsadas y en campo abierto, se encuentra desaparecido en esta área boscosa de la ciudad.



Gasper se hallaba en una misión de búsqueda y rescate en el cerro de Guadalupe, donde cinco integrantes de una misma familia estaban desaparecidos desde el domingo en la tarde. La búsqueda de estas personas se extendió por cerca de siete horas y requirió de la participación de 35 rescatistas y varios perros.



En medio de las labores de rescate, que finalizaron el lunes en la madrugada, los oficiales del cuerpo de bomberos que atendían el caso perdieron el rastro del animal.

Esta era la primera tarea de Gasper en este tipo de terrenos, pues debido a su corta edad -nació en febrero del año pasado-, únicamente había estado en misiones de búsqueda dentro de la ciudad.



No obstante, este perro de trompa negra y pelaje café es uno de los mejores entrenados de todo el cuerpo canino, según indicaron los rescatistas.

En seguida se iniciaron las labores de búsqueda en la zona, situación que no deja de ser compleja debido a la extensión del terreno y a la poca visibilidad generada por los árboles.



“¡Necesitamos que nos ayudes, necesitamos de tu rescate! Estamos buscando a Gasper, una de nuestras mascotas de búsqueda y localización, que, en una operación de rescate de alta montaña, se perdió y no regresó junto a nuestro equipo de trabajo. Por favor ayúdanos a encontrar a Gasper, te los vamos a agradecer con todo nuestro corazón y estamos seguros de que Bogotá también te lo agradecerá”, señaló Diego Moreno, director del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá.

El organismo de socorro realizó un llamado para que las personas se comuniquen a través de sus redes sociales si logran identificar a la mascota. También, indicaron que los ciudadanos pueden reportar la aparición del animal comunicándose a la línea 123, al fijo (601) 3822500 o al número celular 3164739599.



Asimismo, los Bomberos informó que las labores de búsqueda no se detendrán y que se están realizando por toda la ciudad, fundamentalmente en los cerros orientales. Por último, informaron que todas las estaciones de bomberos están pendientes del animal.

