'Esto no afecta mi persona, ni mis ideales': joven herido en protesta

Este miércoles, mientras se registraron protestas en horas de la tarde en Bogotá, un joven fue herido tras recibir el impacto de un objeto en su ojo izquierdo. Según denuncia la víctima y otras personas que estaban presentes, la agresión se habría dado por un disparo de un miembro del Esmad.

Los manifestantes, principalmente estudiantes de la Universidad Pedagógica, salieron de la Calle 72 con Carrera 11 y se dirigieron al centro de la ciudad por la Avenida Caracas. Según dijeron, se tomaron las calles para alzar su voz en contra de lo que llamaron "brutalidad policial, la impunidad y el terrorismo de Estado”.



Gareth Sella, de 24 años, era uno de los jóvenes que se encontraba protestando y mientras marchaba fue herido en su ojo. Inmediatamente, el personal de primeros auxilios y derechos humanos lo atendieron y lograron su traslado a la Clínica Santa Fe, de donde, en horas de la noche, fue trasladado hacia la San Ignacio.



CityTv estableció en horas de la mañana de este jueves que Sella, quién es graduado en cine y televisión de la Escuela de Artes y Letras, tenía un diagnóstico poco alentador: podría perder la vista.



Aunque aún no se sabe cómo avanza su recuperación, el realizador audiovisual publicó un video en su perfil de Instagram en el que aparece con unos lentes que cubren sus ojos.



"Fui víctima de la brutalidad policial mientras me manifestaba contra la misma. El Esmad me disparó al ojo afectando gran parte de mi visión. Quiero hacer una denuncia pública a estos actos que no pueden seguir repitiéndose", asegura en la grabación.



Asimismo, manifiesta que lo sucedido es una "oportunidad para pedir una reforma policial ya y el desmonte del esmad ya".

Sella además afirmó que se siente calmado y tranquilo, pese a lo que le sucedió. Dijo que la agresión no afecta su persona ni sus ideales por lo que invitó a "seguir unidos manifestandonos en resistencia como yo lo he hecho desde las letras, música y mi cine con mi productora 'La resistencia cine'".



Respecto a la información que ha circulado en redes sociales sobre su vida, el joven hizo énfasis en que "no van a encontrar nada más que un joven que salió a caminar de forma pacífica, a protestar y alzar su voz. Soy un artista en resistencia para quienes tratan de decir que soy un vándalo. No van a encontrar nada".

¿Qué dice la Policía?

Este 25 de febrero, el comandante de la Policía, el General Óscar Gómez Heredia, aseguró que el joven se habría cambiado de vestimenta para no ser identificado, después de recibir un impacto en uno de sus ojos.



"Tenemos conocimiento de una persona lesionada. Hacemos la verificación y observamos la vestimenta con la cual él sale. Salía con un jean, con una camiseta azul. Hicimos trabajo investigativo para poder establecer en qué momento este joven sale lesionado a la altura del ojo", afirmó Gómez Heredia.



La alcaldesa de Bogotá, por su parte, estuvo en el Hospital escuchando las versiones de la familia y los testigos. "Lamentamos este incidente. Respetamos la movilización pacífica, la inmensa movilización fue pacífica (...) pero hubo hechos violentos que terminan en pedrea y se dan estos hechos lamentables", le dijo la alcaldesa a City Tv.

También hizo un llamado: "hay que evitar al máximo choques violentos, porque pasa cualquier desgracia. Es un muchacho con gran convicción de defender cambios de forma pacífica, él no sabe qué pasó, en algún momento un artefacto le cayó en el ojo".



López aseguró que no se tiene información confirmada del origen del elemento que impactó a Gareth.



