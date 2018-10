Movilidad Futura solicitó no suspender el contrato de semaforización

EL TIEMPO conoció que el consorcio Movilidad Futura 2050 –conformado por las firmas Sutec sucursal Colombia y Siemens– le solicitó en una comunicación a la Secretaría de Movilidad del Distrito que decline su intención de suspender el contrato para la modernización de los semáforos, cuya acta de inicio se firmó el pasado 31 de agosto.



Esta carta responde a una solicitud hecha por la Secretaría de Movilidad debido a una petición de la Procuraduría para que se suspenda el contrato, pero después de haber sido firmado, el Distrito no puede actuar de manera unilateral en este asunto.

El contrato, adjudicado en diciembre del 2017 por 173.000 millones de pesos y que debió comenzar a ejecutarse en febrero de este año, estuvo suspendido por las denuncias de uno de los proponentes que perdió la licitación y señaló a la firma Sutec de haber entregado documentos falsos y estados financieros amañados para ganar el contrato.



Finalmente, la Secretaría de Movilidad decidió firmar en agosto, en momentos en que la entidad dijo haber recibido una carta de la Procuraduría que daba el aval para seguir con el proceso.

No obstante, una vez firmado el contrato, apareció un comunicado de la Procuraduría según el cual la carta no era de la entidad ni el funcionario que la firmaba pertenecía a ese organismo.



Movilidad Futura argumenta que hasta el momento no se ha verificado ninguna circunstancia que permita a las partes suspender libremente el contrato. Para el consorcio, aunque la suspensión propuesta por la Secretaría de Movilidad no tiene al parecer una finalidad útil, sí pide que sea por 15 días, pero no cuenta con los tiempos de resolución de ninguna autoridad para resolver los asuntos a su cargo.



Sobre la falsa carta que nunca emitió la Procuraduría General de la Nación, el consorcio señala que ese documento no constituye un argumento legal para suspender el inicio del contrato, que en cambio sí podría tener efectos negativos.



Movilidad Futura considera que se pondría en riesgo la adecuada ejecución de los recursos presupuestales destinados para el proyecto, además de que se incurriría en posibles sobrecostos y se afectaría el equilibrio económico del contrato, según la carta.



La Secretaría de Movilidad se abstuvo de pronunciarse sobre esta respuesta, que fue conocida por EL TIEMPO el viernes en la noche.



Por ahora, ni la entidad distrital ni el consorcio que ganó la licitación han revelado el cronograma de cumplimiento del contrato, cuya acta de inicio se firmó en agosto.



Cuando se adjudicó el contrato, en diciembre del 2017, la Secretaría de Movilidad había anunciado que los primeros seis meses, tras la firma del acta de inicio, serían para empezar el proceso de planeación y definir cómo sería la implementación en el primer año de ejecución.



REDACCIÓN BOGOTÁ