Una serie de movimientos financieros inusuales a nombre de un desaparecido fue la pista que rastrearon los investigadores para dar con el paradero del presunto asesino del profesor de Cajicá, Gamaliel Álvarez.



Compras por valores que superaban el patrón de gasto de Álvarez y una firma falsa en un voucher de tarjeta de crédito, fueron elementos clave para poner al descubierto a Orlando Alberto Rojas Bedoya, el amigo de confianza del profesor, que al parecer, le habría enterrado un cuchillo en el cuello para apoderarse de todos sus bienes.



En esta casa, ubicada en el barrio Puente Vargas, de Cajicá, apareció sin vida el profesor de danza Gamaliel Enrique Álvarez. Foto: Archivo particular. Casa de Gamaliel Álvarez Foto: Jonathan Toro. EL TIEMPO Rueda de prensa por caso de Gamaliel Álvarez Foto: Ana Puentes - EL TIEMPO La casa de Gamaliel Álvarez, ubicada en la calle 5b con carrera 2 este del municipio de Cajicá, luce abandonada y llena de escombros tras el asesinato del profesor. Foto: JONATHAN TORO. EL TIEMPO

Los hechos clave

Cercanos al profesor Gamaliel exigen a las autoridades que haya justicia en este caso. Foto: Archivo particular.

De acuerdo con el ente investigador, cuando Gama, como sus allegados le decían, desapareció, el asesino en vez de buscar esconder toda prueba que lo pudiera relacionar con el caso, empezó a dejar huellas imborrables que iban demarcando el camino de las autoridades.



“Los movimientos bancarios de Gamaliel Enrique Álvarez antes de desaparecer no superaban los 100.000 pesos. Su tarjeta débito tenia movimientos casi nulos y se hacían en establecimientos de comidas y víveres reconocidos de Cajicá”, así lo señaló el Fiscal del Caso cuando, de frente y a los ojos, acusó a Orlando, alias Pecas, de haber matado brutalmente al profesor de ballet.



Pero lo que llamó la atención de las autoridades fue el registro de la entidad bancaria que seguía reportando movimientos financieros aun estando Gamaliel desaparecido. Sin embargo, lo extraño fue que, cuando los amigos del hombre perdieron su pista, este, supuestamente les dijo que se iría para su tierra, en la costa del país. No obstante, las compras y pagos con la tarjeta se realizaron entre septiembre y octubre en Cajicá, en los mismos lugares que tanto Gamaliel como Orlando visitaban con frecuencia.



La declaración de una vendedora de un establecimiento comercial de la zona fue clave en la investigación. “La mujer indicó que para el mes de noviembre, aproximadamente, para el día 26 o 25 de noviembre, una persona hizo varias compras por la suma de 266.000 pesos. El sujeto, según la testigo, señaló que su nombre era Gamaliel Álvarez o así lo plasmó en el voucher de compra que realizó”, enfatizó el fiscal.



Sin embargo, esta misma mujer dijo que sabía que la firma no correspondía al hombre que estaba realizando las compras pues en alguna ocasión, el verdadero Gamaliel, habría tenido un problema con un descuento bancario y había ido a reclamar la devolución de su dinero.



En entrevista con EL TIEMPO, antes de la captura del presunto asesino, Ena Luz Álvarez, hermana del profesor, había contado que Orlando era el que tenía las tarjetas y bienes financieros de su hermano al momento de su muerte, y que incluso, el día que el cuerpo fue encontrado enterrado en la cocina de la su casa, este se le habría acercado para decirle, “Ena, tú me dirás cuando te entregó las tarjetas y todo lo que dejó tu hermano”, lo que de inmediato encendió una alarma en la mujer, pues aseguró que su hermano jamás entregaría sus cuentas bancarias a nadie.

El robo de la moto y el testimonio del obrero

“Nosotros vimos cómo se llevaron la moto y como sacaron las cosas de la casa cuando no había nadie. Todo eso pasó luego del incendio. Ese día entró un sujeto, que se presume fue Orlando, en compañía de otros dos hombres que llevaban en su poder material de construcción”. El relato de este testigo constituyó una pieza clave para la Fiscalía en medio del rompecabezas de este asesinato, pues al parecer aquél día fue el mismo en el que enterraron a Gama en la placa de concreto de la cocina.



Para inicios del mes de octubre, cuando se especula que ya estaba muerto el profesor, el testigo declaró que Orlando fue hasta la casa de uno de los vecinos de la zona a ofrecerle una motocicleta de alta gama que era de propiedad del desaparecido. Según contó el hombre Orlando le habría dicho que su jefe lo había mandado a venderla.



“A mi hermano no solo le robaron la moto, sino el computador, las reliquias de la casa y la plata que tenía guardada ahí. Mi mamá siempre guardaba dinero en su habitación y mi hermano tenía la misma costumbre. Todo eso desapareció”.



El homicidio

Casa de Gamaliel Álvarez Foto: Jonathan Toro. EL TIEMPO

Según el informe de los peritos forenses que visitaron la casa de Álvarez, el 10 de diciembre de 2021, se habrían hallado rastros de sangre de Gamaliel que darían cuenta de que el hombre fue degollado y luego incinerado. “El incendio que ocurrió en la casa fue provocado y se salió de control. En el cuarto de baño se halló una huella de bota, que luego fue encontrada en la casa de Orlando, una puerta incinerada y rastros de sangre de la víctima. Eso nos permite concluir que todo ocurrió en el baño auxiliar de la casa”, leyó el fiscal en medio de la audiencia.



Dice el fiscal del caso que a Gamaliel lo apuñalaron en el cuello, lo desangraron y luego lo arrastraron hasta el baño donde intentaron quemarlo, con la mala suerte, de que el fuego se saldría de control y solo lograrían incinerar el 25 por ciento del cuerpo antes de que el humo empezara a hacerse visible y los fisgones se empezaran a dar cuenta de que algo extraño ocurría aquella tarde.



“Nosotros vimos como salía humo de la casa, mucho humo. En eso, salió Orlando y nos dijo que había un problema pero que nada grave, que todo estaba bien. Todos pudimos ver el incendio de ese día”, contó uno de los obreros que trabajaba en la construcción contigua a la casa del desaparecido.



Pero antes de llegar al hombre que supuestamente acabó con la vida del profesor y bailaron, la Fiscalía señaló que la persona que ingresó y le quitó la vida a Gamaliel tenía que ser alguien de confianza, alguien que estaba muy cerca de él, porque no tenía muchos amigos y su relación con la familia no era buena.



“Era alguien que estaba con él y que lo engañó, esperó que estuviera indefenso, sin voluntad y lo atacó de la manera más cruel, lo degolló e intentó quemarlo. Luego lo enterró en su casa y se apoderó de todos sus bienes”. Así se escuchó en la audiencia.



Aunque Orlando fue puesto tras las rejas, mientras se comprueba su participación en el macabro homicidio, y el crimen de Gamaliel parece estar resuelto, lo cierto es que a la justicia aún le queda por investigar el paradero de los otros dos hombres que ingresaron a la casa el día que el profesor presuntamente fue enterrado y el paradero de todos los bienes y pertenecías, que como Gamaliel, también desaparecieron.



REDACCIÓN BOGOTÁ.