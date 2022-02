Han pasado cerca de seis meses desde que las autoridades recibieron por primera vez una denuncia por la desaparición del reconocido profesor de matemáticas y danza de Cajicá, Gamaliel Álvarez. Hasta el día de hoy ya son dos meses desde que los investigadores encontraron el cuerpo de Álvarez enterrado debajo del mesón de la cocina de su vivienda. No obstante, la pregunta sigue siendo la misma: ¿quién está detrás de este macabro asesinato? ¿Por qué las autoridades han demorado tanto la investigación?



De acuerdo con los últimos reportes de los investigadores, el pasado 12 de diciembre se realizó una diligencia de allanamiento en la casa del sospechoso principal del homicidio. Un hombre conocido como Orlando, que según los más cercanos a Gamaliel, además de ser su gran amigo y al parecer compañero, era quien estaba encargado de la remodelación de su vivienda y tenía acceso total al predio en el que fueron encontrados los restos humanos.



Sin embargo, el allanamiento no arrojó los resultados esperados, y el sospechoso quedó en libertad. Vecinos del sector han declarado que luego de esa noche nunca más volvieron a saber de aquel sujeto, y que la casa donde vivía, que al parecer era propiedad de Gamaliel, ya fue habitada por otra familia.



En esa misma línea de tiempo, investigadores del CTI volvieron a la casa de Gamaliel el pasado 14 de diciembre, para realizar nuevas pesquisas y terminar de recopilar el material probatorio. En esa oportunidad, un cuerpo de más de 24 hombres en seis camionetas de la Policía Judicial, CTI, criminalista y antiexplosivos ingresaron a la vivienda y reportaron que el incendio que se había provocado en el baño de la casa no correspondía a un intento por quemar el cuerpo del profesor, sino que, más bien, era el lugar donde se habrían incinerado las armas y elementos con los que fue asesinado y posteriormente sepultado.



Rafael Rodríguez, amigo cercano de Gamaliel, y residente de la casa contigua a la escena del crimen, dice que desde la noche del 14 de diciembre no se volvió a oír más del caso, “la Fiscalía dejó de venir, ya no entrevistaron a nadie más y tampoco supimos más del tipo al que le allanaron la casa. Él desapareció”. De la misma forma, Rodríguez junto con los demás miembros del grupo de ciclismo al que pertenecía Gama, como le decían sus amigos, han realizado ‘velatones’ y encuentros religiosos para pedir por justicia en este caso de homicidio que estremeció al vecino municipio.

Gamaliel duró dos meses desaparecido. Fue hallado sin vida el 26 de noviembre. Foto: Archivo particular

Lo cierto es que en este caso de asesinato fueron varios los cabos sueltos que diferentes testigos oculares han reportado. Uno de ellos fue el hecho de que durante el tiempo de desaparición del profesor, uno de los sospechosos habría solicitado bultos de cemento, en la ferretería del barrio, argumentando que seguía con la remodelación de la casa de Álvarez pues antes de irse de viaje, como creían sus amigos, habría pedido que esta obra no se suspendiera.



Por otro lado, Fabio Montaño, vecino del profesor, y quien regresaba a su casa todas las días sobre las 10:00 p.m o 11:00 p.m declaró que dos noches antes de que la Policía encontrara el cuerpo de Gamliel enterrado en la cocina de su casa, las luces de la casa habían aparecido encendidas luego de muchos días de aparente inactividad, al mismo tiempo, los amigos cercanos de Gama seguían recibiendo mensajes sospechosos por WhatsApp donde, aparentemente, el desaparecido les decía que estaba de vacaciones en Francia.



Montaño, amigo del “profe”, dijo que “hacemos un llamado a las autoridades para que este caso no quede en la impunidad. Si hay situaciones que se resuelven tan rápido, ¿por qué esta no? Todos estamos esperando saber quién mató al profe en esas circunstancias tan espantosas”.

Pero ¿qué dicen los investigadores? Aunque la Fiscalía ha sido hermética con el caso y Medicina Legal no ha revelado el informe forense del cuerpo de Gamaliel por ser clasificado, EL TIEMPO ha podido establecer que el profesor murió producto de la pérdida de sangre que le causó una puñalada a la altura de su cuello; también, que el asesino era alguien que no solo compartía mucho tiempo con él sino que, además, vivía en la misma casa.



Según un alto funcionario del municipio de Cajicá, “las investigaciones están bastante avanzadas y hemos estado en constante comunicación con la Fiscalía y el CTI. Sin embargo, en este momento del proceso hay que ser muy prudentes porque las declaraciones podrían afectar futuros procesos de captura”.



En esa misma vía, el funcionario manifestó que “las capturas se darán en el momento en que la Fiscalía tenga todos los elementos probatorios que le permitan tener un caso sólido que no se pueda caer y con las que pueda pedir una orden para el o los culpables”.



Pese a la información recopilada por este medio, y hasta la noche de este lunes, la Fiscalía no se había pronunciado frente al desarrollo del caso ni había confirmado si se esperan capturas de los sospechosos en los próximos días.

REDACCIÓN BOGOTÁ