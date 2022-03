La familia de Gamaliel Álvarez, el profesor de Cajicá que fue sepultado en su propia casa en noviembre de 2021, teme que el caso quede en la impunidad.



En una rueda de prensa, justo al frente de la casa donde el profesor de danzas fue encontrado muerto, Enaluz Álvarez, hermana de la víctima, aseguró que hubo fallas por parte de la Fiscalía en la investigación de los hechos.



El cuerpo de Gamaliel Álvarez fue encontrado el 26 de noviembre enterrado en el mesón de la cocina. Sin embargo, desde agosto, el docente había desaparecido del barrio Puente Vargas, donde residía.



(Le puede interesar: ¿Qué se sabe del crimen del profesor de Cajicá enterrado en su casa?)

La versión de la familia sobre lo que sucedió el 26 de noviembre de 2021

"Ese día ingresa el comandante de la Policía, un agente de la Sijín, mi esposo y yo. Nos llama la atención que cuando entramos mi hermano no se encontraba en la casa, pero no estaba su computador, su iPad... pero el teléfono de él estaba en el cuarto y estaba conectado. Se percibía un olor a podrido... revisamos el baño, tenía rastros de una explosión. Cuando revisamos la parte de atrás, estaba extremadamente limpio, a pesar de que había una construcción. Y en la cocina auxiliar había una construcción en concreto, pero sin ninguna función... Se solicitó una barra y un taladro para verificar qué había", relató Enaluz sobre todo lo ocurrido ese 26 de noviembre.



Al empezar a romper la placa encontraron el horror: "Se evidencia que hay un cuerpo (...) Llega el CTI, Sijín, personas que no supimos identificar".



De acuerdo con la familia entre las 11 p.m. del 26 y las 2 a..m. del día siguiente hubo movimiento de personal de la Fiscalía para tratar de exhumar el cuerpo. "Al no tener equipos ni herramientas requeridas se violó lo requerido en el manual e incumplieron con la guía técnica de inspección", anotó Miguel Torres, esposo de Enaluz y quien también estuvo este viernes en la rueda de prensa.



"Al final nadie prestó ayuda. No había forma de sacar el cuerpo", denunció Enaluz, "si no hay CTI, quien debía ayudar era el Alcalde".



Enaluz indicó que, al parecer, quien terminó ayudando a sacar el cuerpo fue la persona de la que se presume asesinó a Gamaliel. "Es una presunción", aclaró Enaluz.

(Para seguir leyendo: Asesino del profesor de Cajicá podría ser un amigo cercano, según pruebas)

"Con el ingreso de esa persona se contaminó la escena de los hechos", manifestó Torres.



"Sobre las 4:30 a.m. terminan de extraer el cuerpo y se lo llevan. El carro duró hasta la 1 p.m. en el parque, porque no recibían el cuerpo en ninguna morgue de Zipaquirá, Cajicá o Bogotá. Tuvo que intervenir el párroco...", agregó Enaluz.



Otra de las dudas de la familia es por qué la casa no quedó bien sellada: "Nos informaron, el lunes, que habían sacado unos elementos por la ventana. Y había unas luces encendidas... Si alguien se metió, limpió la casa y se llevó elementos, ¿qué caso hay aquí?".



El 2 de diciembre se hizo la primera inspección a la casa, que, finalmente, había sido sellada el 30 de noviembre. "Ingresaron ocho personas expertas, se demoraron ocho horas. Fue un trabajo desde las 6 p.m hasta las 2 a.m. .... pero me sacaron una letra de cambio por más de 10 millones de pesos y me la entregaron", narró Enaluz. La letra no tendría la letra de Gamaliel.



El 14 de diciembre se hizo una nueva inspección. "Llegó más personal... ingresó el Personero de Cajicá con uno de sus funcionarios. Al día de hoy no sé qué vino a hacer...", agregó Enaluz y dijo que tuvieron nuevamente temor de que se contaminara la escena.



"El 20 de diciembre me hicieron la entrevista. Y el caso quedó estancado hasta que nos volvimos a encontrar... el miércoles 19 de enero. En cada visita deben hacer acta de inspección; pero en esta no hubo. Él se llevó la puerta del baño (...)", dijo Enaluz y denuncia que, para mediados de enero, no tuvo información de nuevos avances. Asegura, no les confirmaron si se había verificado la información del celular de Gamaliel.



Días más tarde, en febrero, dice la familia, hubo una nueva inspección. "Llama la atención que llegan personas de civil, sin los elementos de protección (...)", dijo Torres.



La última inspección ocurrió el 15 de febrero y consistió en un procedimiento que, dice Enaluz, triangula los contactos que hubo desde la red de teléfonos.



"Yo no veo que esto esté funcionando. Se van a cumplir 106 días del hecho. El Fiscal me tendrá que dar una respuesta", afirmó Enaluz y señaló fallas desde la Fiscalía, la Alcaldía de Cajicá y la Personería de Cajicá.

EL TIEMPO ​