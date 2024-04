¿Hasta cuando durará el racionamiento de agua en Bogotá? Alcalde Carlos F. Galán responde

Esta semana se cumplen los primeros 100 días de Carlos Fernando Galán en la alcaldía. En entrevista con EL TIEMPO, el mandatario habló de los logros en recuperación de vías y seguridad, de los resultados del estudio sobre el pico y placa, de nuevas estrategias en movilidad, del histórico bajo nivel de los embalses y del racionamiento de agua y anuncia que se dedicará, a partir de mayo, a estar pendiente de las obras de la primera línea del metro.

“Bogotá tiene que saldar deudas históricas que no ha logrado y una de esas es el metro. Debo dedicar gran parte de mi tiempo a vigilar siempre la obra del metro”, afirmó. También se refirió a la posible intervención del Gobierno de la EPS Capital Salud y a las críticas que ha recibido desde la oposición.

¿Qué tan grave están los embalses como para entrar en racionamiento?

La situación es crítica, nosotros nos enfrentamos a un fenómeno de El Niño muy fuerte que además se prolongó. En marzo, que se preveía sería con lluvias, tal vez fue el marzo más seco en los últimos años, y eso alargó el impacto del fenómeno de El Niño y así se estén esperando lluvias en el mes de abril el impacto real en los embalses solamente se va a ver a final del mes. Entonces, teniendo el embalse de Chuza y el San Rafael, todo el sistema Chingaza, apenas en un 16 por ciento de su capacidad, era necesario tomar esta medida.

Esos dos están en los niveles más bajos de la historia desde que fueron construidos; por eso, a pesar del esfuerzo que se hizo en la reducción del consumo con una campaña que permitió bajar de 18 a 17 metros cúbicos por segundo, ese esfuerzo no es suficiente, se requiere un esfuerzo mucho mayor. Eso implica tomar medidas como la restricción.

Embalse San Rafael, uno de los que hace parte del sistema Chingaza. Foto:Néstor Gómez. EL TIEMPO Compartir

¿Cuánto pueden durar?

Dependerá de dos cosas: uno, obviamente, de las lluvias y la rapidez con que tengan un impacto en los embalses, y dos, de la reducción, también en cambios de comportamiento, impactando el consumo. De eso dependerá y estaremos informando día a día la evolución del embalse, los dos embalses y la evolución del consumo diario en Bogotá.

¿Existe riesgo inminente de que también se pueda llegar a un racionamiento de energía?

Es importantísimo actuar rápidamente y obviamente es parte del esfuerzo que vamos a hacer desde el Grupo Energía de Bogotá, desde Bogotá y también articulándolos con la nación

La situación en términos de energía también es crítica. El fenómeno de El Niño impacta el nivel del embalse del Guavio. Lleva a la necesidad de atraer energía de otras regiones y, por lo tanto, aumentar la presión en las redes de transmisión. No hay que olvidar que esas redes tienen un retraso en su ampliación grave, porque son redes que tenían que estar listas en 2018, por ejemplo, lo relativo a Chivor dos, Sogamoso, Nueva Esperanza y ese atraso ha impedido ampliar la capacidad de esas redes de transmisión.

Entonces estamos dependiendo de otras regiones, pero teniendo unas redes actuales que no tienen la capacidad eventualmente de permitir una transmisión mayor, pues quedamos con limitantes. Por eso es importantísimo actuar rápidamente y obviamente es parte del esfuerzo que vamos a hacer desde el Grupo Energía de Bogotá, desde Bogotá y también articulándolos con la nación. En esto tenemos que trabajar todos para evitar situaciones críticas como las que estamos alertando.

¿En 100 días hay cosas para mostrar o eso es un mito que se ha creado?

En esos primeros días de gobierno uno tiene que tener la capacidad de combinar dos cosas: uno, actuar para entregar algunos resultados que se pueden entregar rápidamente, pero también prepararse para planear los 4 años. Este es el momento en el que hemos construido un Plan de Desarrollo que se va a presentar al Concejo a final de este mes y en eso hemos estado. Pero sí, uno tiene que entregar resultados y, sobre todo, mostrar que uno llega a cambiar las cosas, a poner orden en la casa, a revisar temas que no estaban funcionando y que permitan, eventualmente, mostrar resultados.

¿Cuáles son los resultados concretos para mostrar?

Usualmente, los gobiernos, y no voy a señalar a ninguno en particular, hacen intervención en malla vial profunda rápidas cuando estamos en época electoral, pero nosotros dijimos ‘la gente tiene que ver resultados rápidos y no en temas electorales’ e iniciamos una intervención de 451.000 metros cuadrados entre la Unidad de Mantenimiento Vial y el IDU, y ya superamos la meta con antelación y llegamos a 468.000 metros cuadrados de intervención en corredores principales. Eso es solo una parte porque Bogotá requiere más, pero eso ya es un resultado.

Carlos Fernando Galán saludando a algunos trabajadores de la Unidad de Mantenimiento Vial. Foto:Alcaldía de Bogotá Compartir

¿En seguridad?

Encontré una ciudad desarticulada donde cada uno estaba por su lado y eso se expresa muy bien en seguridad, donde Policía, Ejército, Secretaría de Seguridad y Fiscalía estaban peleando más o menos y tocó organizarlos para entregar resultados. Por ejemplo, se definieron los más buscados en homicidios, en grupos organizados de delincuencia, en hurto y lanzamos el cartel de los 25 más buscados y ya hemos capturado a 12, casi la mitad en estos 100 días. Hemos logrado reducciones importantes en algunos delitos.

El hurto en TransMilenio se ha reducido 47 por ciento, en los zonales 33 por ciento. Me comprometí en entregar resultados de seguridad en el sistema de transporte en los primeros 100 días y es un tema en el que nos hemos puesto la tarea para cumplir.

Encontré una ciudad desarticulada donde cada uno estaba por su lado y eso se expresa muy bien en seguridad, donde Policía, Ejército, Secretaría de Seguridad y Fiscalía estaban peleando más o menos y tocó organizarlos

¿Cuál es el reto ahora?

Hay temas que nos preocupan porque son complejos, como por ejemplo la extorsión, que nos ha aumentado. La denuncia también ha crecido, pero también creemos que el delito también aumentó y en eso estamos trabajando para desarticular bandas como la de alias Satanás. De ahí ya se había capturado al propio Satanás y ahora capturamos al jefe de sicarios y a los que participaron en el homicidio en el frigorífico en Kennedy y estamos avanzando. En seguridad empezamos a mostrar resultados, pero nos toca avanzar mucho más.

¿En qué otros frentes hay resultados?

Empezamos a poner orden en lo relativo a las obras. Hay muchas de valorización que están demoradas o incluso paralizadas. Encontramos obras que fueron aprobadas en la valorización de 2005 y no han sido entregadas, y eso no puede pasar. Nos hemos puesto en la tarea de revisar una por una y saber en qué están y ver cómo podemos resolver los problemas hoy. Una concreta: la avenida Guayacanes, vamos a entregarla en estos primeros 100 días para operación de vehículos y bicicletas.

Estaba prevista para entregar entre julio y agosto de este año, la aceleramos. Hemos diseñado un plan para acelerar la entrega de cuatro carriles en operación de la Boyacá desde la 170 hasta la 183 y que esté en operación en septiembre. Son algunos ejemplos de obras que hemos empezado a vigilar.

O sea que usted se ha dedicado es a poner orden…

Sí, eso ha sido una parte importante de la labor que hemos cumplido hasta ahora y que tiene que ver con un proyecto emblemático que es el metro de Bogotá. Ese proyecto va bien, tiene algunos aspectos que se están revisando para resolverse. Había uno en el intercambiador de la calle 72, pero con la carta que envió el gerente del metro y la vigilancia que hemos hecho, ya hay un plan para que esa parte del proyecto se entregue en octubre y para que el inicio de la construcción del viaducto sea a finales de mayo.

La gente va a empezar a ver la construcción del metro en Bogotá, ya no solamente columnas, dados, capiteles, sino el viaducto que conectará una columna con la otra donde van a reposar los rieles del metro.

¿El patio taller en Usme que se entregó y las troncales de la 68 también entran en los 100 días?

En el balance de los 100 días gran parte era organizar para agilizar esas obras y ese patio taller en Usme que tenía que haberse entregado hace varios años. Eso tuvo muchos retrasos. La obra se contrató en diciembre de 2021, se empezó en 2022 y ha tardado más tiempo por problemas que encontraron con el muro al lado del barrio La Reforma que obligaron a cambiar el método constructivo.

Ese patio taller ya está terminado, pero falta un recubrimiento de ese muro, que es de contención alto y grande. Calculamos que en unos seis meses entrará en operación. En la avenida 68 estamos revisando y ya se tomó una decisión en uno de los grupos y queremos entrar a agilizar esa obra.

El alcalde Galán recorre con directivos del consorcio chino las obras de la calle 72 con Caracas. Foto:Alcaldía de Bogotá Compartir

¿Cuáles van a ser los ejes en los que se concentrará luego de estos 100 días?

Hay uno que arrancó el primer día y que seguirá. Bogotá tiene que saldar deudas históricas que no ha logrado y una de esas es el metro. Debo dedicar gran parte de mi tiempo a vigilar siempre la obra del metro. Esa obra va a tener dificultades y es normal en este tipo de construcciones y tendremos algunos sacrificios los habitantes de esta ciudad por cuenta del impacto del desarrollo de la obra. Voy a dedicarme estos cuatro años a resolver los problemas que tenga el metro y poder tener pruebas de trenes en el último semestre de 2027.

Y en educación…

Lanzamos nuestro modelo educativo que tiene varios componentes, como la atención integral a primera infancia y la apuesta de aumentar entre 30.000 y 32.000 los cupos. También trabajamos para avanzar en lo que tiene que ver con la calidad en educación porque el reto en educación primaria y secundaria es grande y le vamos apostar a mejorar en lectoescritura y matemáticas, y le apostamos a pasar de un 9 por ciento que hoy se califica como B o B+ en inglés a tener un 35 por ciento para avanzar en bilingüismo.

Hay otro reto grande en la educación postmedia. Tendremos la nueva etapa de Jóvenes a la U, que ya no se llamará así sino Jóvenes a la E y es cómo los jóvenes van a la educación que puede ser universitaria, técnica, tecnológica o educación para el trabajo.

Es un tema que prometí en campaña, que ya estamos trabajando y ahí vamos a declararles la guerra a los mal parqueados, pero la guerra es la guerra

¿Cuál es la realidad del pico y placa y qué tan modificable es el modelo que tenemos?

Pedí un estudio que anuncié en todos los medios para que me lo entregaran la última semana de marzo, analizando diferentes opciones, si se podía reducir el horario del pico y placa, qué impacto tendría en la movilidad, volver al horario solamente en hora pico, si se podían buscar temas de rotación, diferentes herramientas de cambio para hacerlo más eficiente. Los informes preliminares que me entregaron me indican unas cosas que les pedí complementar.

Vamos a tener muchas más vías en obra este año y el próximo año que lo que tuvimos el año pasado, es decir, menos espacio disponible para vehículos en las vías, eso es una presión grande. Esa es la primera conclusión: no es en este momento viable pensar en reducir el pico y placa, lo que tenemos que pensar es en hacer más eficiente la movilidad, con mejor gestión del tráfico.

Es un tema que prometí en campaña, que ya estamos trabajando y ahí vamos a declararles la guerra a los mal parqueados, pero la guerra es la guerra. La gente tiene que entender que parquearse mal en una vía principal o, eventualmente, parar, simplemente para esperar a alguien, o para recoger a alguien en una vía principal tiene impacto en la movilidad de todos.

¿Cómo lo va a hacer?

Con tecnología, que ya tenemos en algunos puntos, pero también fortaleciendo el equipo que existe de agentes de tránsito, con la Policía de Tránsito. Y la gente, tenemos que hacer campañas de cultura para que la gente entienda el impacto que eso tiene, la gente no puede exigir una mejor movilidad si no contribuye a ella.

Tenemos un problema cultural y es que seguimos con una situación donde cada cual hace un poco lo que quiere, y no se da cuenta del impacto que tiene en los demás.

Galán pidió un estudio para analizar distintos modelos de pico y placa. Foto:Milton Díaz / EL TIEMPO Compartir

Usted se le midió al pico y placa los sábados, ¿eso podría entrar dentro de esa estrategia?

Hicimos un pico y placa los sábados cuando tuvimos la emergencia de los incendios, en la calidad del aire. Hay gente que me ha pedido que lo estudiemos y es parte del estudio, si se podría hacer algún tipo de mejora en la movilidad los sábados, teniendo algún tipo de horario, eso lo estamos estudiando, no vamos a anunciar nada hasta que no haya un resultado concreto, no sabemos si vale la pena dar ese paso.

Tenemos que pensar cómo mejoramos la movilidad de los sábados, porque eso sí no está funcionando bien, las salidas de Bogotá esos días son desastrosas, soy consciente de eso.

Funciona bien el pico y placa los festivos, ¿eso no se podría aplicar los sábados?

El pico y placa regional nos funciona bastante bien. Esa es una de las fórmulas que se están estudiando para los sábados, hacer algo similar, obviamente en algunos corredores, pero creo que aquí lo importante es entender que vienen retos en movilidad, retos complejos. Lo dije durante la campaña, insisto, Bogotá está en obra y va a estar cada vez más en obra. Tenemos que hacer sacrificios.

Tenemos que mejorar el transporte público. Ahí hemos hecho un esfuerzo, la reducción en hurtos en TransMilenio es parte de eso. Recibí un sistema de transporte con menos buses. El 31 de diciembre salieron 160 buses articulados de operación y no entraron nuevos, porque la administración anterior decidió que no entraran nuevos porque consideró que se podrían reorganizar. Sobre esa base tenemos una presión mayor. Las cifras hoy del sistema de transporte, en promedio, son las más altas en la historia de lo que ha movido Bogotá, estamos moviendo más de 4,3 millones de pasajeros al día.

¿Se conseguirán esos nuevos buses?

Claro, tenemos que renovar parte de la flota, hacer reposición de la flota zonal y tenemos que comprar los buses para la ampliación de la Caracas, para la Cali, para la 68. La apuesta es que sean buses en su inmensa mayoría eléctricos.

Se ha rumorado que Salud Capital puede caer en esa estrategia del Gobierno de intervenir EPS, ¿hay razón alguna para intervenir la EPS de Bogotá?

No creo que haya ninguna razón para intervenir. Aquí hay que ver de dónde venimos. La EPS Capital Salud tuvo una medida especial de vigilancia de la Superintendencia que se definió en el 2015. Esa medida duró cerca de 7 años. En el 2022 se levantó y se definió un plan de mejoramiento de la EPS, que se ha venido implementando, liderado por Capital Salud y el Distrito, pero con el apoyo y acompañamiento de la Superintendencia.

Ahí se ha avanzado en varios frentes, por ejemplo: uno es la capitalización de la EPS que se aprobó en la asamblea de socios en febrero por 92.000 millones de pesos, para que tenga los recursos necesarios que le permitan cumplir los indicadores de sostenibilidad financieros y reservas técnicas. Se avanzó también en lo relativo a un plan de mejoramiento para temas de PQRS. Estamos cumpliendo, estamos trabajando para que aquellos elementos que faltan se cumplan.

¿Los indicadores que tiene están bien?

Van por buen camino de resolver las problemáticas que se han identificado y que requería de ese plan de mejoramiento. Respetando el plan que se definió en el 2022, vamos a poner la EPS en mayo en las condiciones necesarias para que cumpla absolutamente todo; entonces, no hay lugar a intervenir.

Capital Salud les pidió acompañamiento y vigilancia especial, una agencia especial, a la Procuraduría y a la Defensoría del Pueblo, para que vigilen el cumplimiento de ese plan de mejoramiento, para que nos sirvan como garantes de que la EPS va a cumplir el plan, que tiene como objetivo fundamental garantizar los derechos de los afiliados.

Capital Salud recibió 92.000 millones de pesos este año. Foto:Capital Salud Compartir

¿Qué pasaría si el Gobierno impone su voluntad de intervenirla?

Espero que no lleguen a eso, porque sería un error. No tiene argumentos para hacerlo. Es mucho mejor avanzar en el acompañamiento, que ha servido y que nos ha llevado a ir cumpliendo las etapas del plan, y no hacer una intervención. Bogotá tiene más de 3 millones de personas en EPS intervenidas, si usted le suma un millón adicional a eso, pues no tengo claridad de cuál es la capacidad del Estado colombiano, del Gobierno Nacional, para garantizar la atención a esos más de 4 millones de pacientes en Bogotá.

Y ya que hablamos de salud, ¿el tema de las subredes, que ha sido crítico, cómo está?

Encontramos unas dificultades, sin lugar a duda, en varias. Por ejemplo, una de las subredes es la de Centro Oriente. Estamos trabajando en un plan de acción, ya hicimos el proceso para identificar quiénes pueden llegar a ser los nuevos gerentes en los próximos 15 días, pero parte del esfuerzo que estamos haciendo es revisando: varias subredes con problemas financieros.

Ya me comuniqué hace 15 días con el Superintendente de Salud para decirle: “Estamos listos desde Bogotá a trabajar con ustedes, articulados, para resolver la problemática de las redes”. Creo que lo mejor es un diálogo, una articulación, una discusión, un acompañamiento y no una intervención.

Bogotá tiene más de 3 millones de personas en EPS intervenidas, si usted le suma un millón adicional a eso, pues no tengo claridad de cuál es la capacidad del Estado colombiano

¿Tras la masacre en Usme, tiene claro qué está pasando allá?

La información preliminar nos indica que ahí hay una disputa entre estos agentes que se dedican a traficar con tierras y al parecer un pleito entre ellos es lo que habría llevado a esa situación (una masacre de una familia). Me han informado cosas que han avanzado en la investigación y me han pedido no dar información detallada porque puede poner en peligro el resultado, pero espero que la Fiscalía pueda anunciar resultados pronto sobre quiénes fueron los que participaron en el hecho y sobre las víctimas.

Nos está ayudando la Brigada XIII y creo que ese esfuerzo que se hizo en el POT en temas de pactos de borde tenemos que trabajarlo con un rol institucional, también desde el punto de vista del Ejército y de la Policía, para vigilar esas zonas y garantizar que no ocurra esto.

Del explosivo en el CAI, que hace tiempo no lo veíamos, ¿se sabe algo?

No tenemos todavía un resultado. Las cámaras de video ya identificaron el momento en el que fue depositado el artefacto de bajo poder, que no generó daños ni lesiones, pero que sí llamó mucho la atención que pongan un petardo cerca de un CAI. Les pedí al general Gualdrón y a la Fiscalía que se hagan todos los esfuerzos para determinar qué hay detrás de esto porque no es algo que podamos dejar pasar como una cosa del día a día. Fue algo extraño y debemos vigilar quién fue el que puso ese petardo.

¿Cuándo tenemos Plan de Desarrollo definitivo?

Ya recibimos el concepto del Consejo Territorial de Planeación, donde nos señalaron algunas falencias que consideran tiene el proyecto en algunos aspectos y las vamos a revisar para darles respuesta de aquí al 15 de abril, y a final de este mes lo vamos a radicar en el Concejo, teniendo en cuenta la participación ciudadana, porque la idea es que este sea el Plan de Desarrollo con mayor participación ciudadana de la historia de Bogotá. Creo que está bien concebido, es un proyecto que busca cerrar brechas en todos los frentes, que busca recuperar la confianza del ciudadano en el Gobierno y saldar deudas históricas.

Gustavo Bolívar se la ha dedicado a usted. ¿Qué es lo que pasa con él?

No voy a entrar en esa discusión de nuevo. Se lo dije a él y se lo repito aquí en esta entrevista: lo que tenemos que hacer es ponernos a trabajar porque tenemos una responsabilidad con el país y, por ende, con Bogotá, como director del Departamento de Prosperidad Social, en temas que tienen que ver con pobreza, por ejemplo. Sentémonos a ver cómo es que vamos a trabajar.

Estoy listo y así hayamos tenido diferencias en el pasado y no seamos de la misma corriente política, la obligación de él y la mía es articularnos para trabajar por el bien de los bogotanos y no dedicarnos en Twitter a peleas que no le sirven a nadie.

¿No será una estrategia de querer minar su gobierno?

No lo percibo así y espero que eso no sea una estrategia del Gobierno Nacional porque he tenido una buena articulación con varios actores de ese lado. Por ejemplo, recibí el predio que nos va permitir construir la segunda Cárcel Distrital, nos hemos articulado muy bien con el general Salamanca y no siento que haya una estrategia del Gobierno Nacional. El mensaje para el doctor Gustavo Bolívar es que hay que ponernos a trabajar por la prosperidad en Bogotá también.

ERNESTO CORTÉS FIERRO

Editor General de EL TIEMPO

@ernestocortes28

erncor@eltiempo.com