Gabriela Gutiérrez denunció, a través de su cuenta de Instagram, a quien fuera su pareja sentimental, Andrés Ramírez, por los malos tratos y la violencia física y psicológica de la que dice haber sido víctima desde hace varios años.

Dice que decidió hacer pública su situación debido a que ha intentado todos los medios legales, sin ver ningún avance significativo en su proceso ante la justicia. “Es por eso que me veo en la necesidad de recurrir a este medio para presionar y buscar justicia”.

Dice haber sido víctima de abuso y violencia por parte del padre de su hija y que por eso ha seguido paso a paso el proceso para poner las denuncias respectivas. “He presentado denuncias formales, he buscado asesoramiento legal y he cooperado plenamente en todas las investigaciones. Sin embargo, hasta ahora no ha habido consecuencias y sigo viviendo con miedo y angustia constante y no solo por mí, sino también por mi hija”.

Campaña 'No es hora de callar' contra violencias hacia las mujeres en el país. Foto: Archivo EL TIEMPO

En el video que publica se percibe a un hombre que la violenta con groserías y palabras hirientes. También fotografías en donde se evidenciarían las golpizas que habría recibido por quien fuera su pareja. Las autoridades fueron informadas de este caso y procederán a contactar a la presunta víctima.

Según la Fiscalía General de la Nación, este año ya se han registrado un total de 12 feminicidios y se está avanzando en intervenir casos como este, precisamente, para evitarlos.

Luego de la publicación, varias personas han mostrado su voz de apoyo. "Quiero expresar mi agradecimiento a cada una de las personas por sus mensajes de apoyo y a los que han estado compartiendo. No dejaré de persistir en este proceso hasta que se haga justicia. A las mujeres que están pasando por esto les digo que no se queden calladas. Toca buscar otras alternativas para que nos escuchen".

EL TIEMPO consultó con la Secretaría de la Mujer, entidad que ya se comunicó con la denunciante y comenzará el proceso de acompañamiento.

REDACCIÓN BOGOTÁ

